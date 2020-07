Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 28.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Sechs Reifen eines Sattelaufliegers zerstochen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Rahmen des vergangenen Wochenendes (24.07.-26.07.2020) kam es in der Nachtweide in Neustadt an der Weinstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Sattelauflieger. Der Anhänger wurde über das Wochenende ordnungsgemäß in der genannten Straße abgestellt. In dieser Zeit stachen unbekannte Täter sechs Reifen des mit Abfallprodukten beladenen Aufliegers platt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 2400 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen.

Neustadt: Zeugenaufruf nach wiederholter Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in Kindertagesstätte

Neustadt/Weinstraße (ots) – In den vergangen zwei Nächten betraten unbekannte Täter*innen zum wiederholten Male unbefugt den Außenbereich der Kindertagesstätte Käferkiste im Le-Quartier-Hornbach in Neustadt/Wstr.. Die Täter beschädigten hierbei mehrere Spielsachen. Bereits in der Vergangenheit fielen Personen an der Örtlichkeit durch Sachbeschädigung, illegaler Abfallentsorgung und Ruhestörung auf. Zeugen, welche in letzter Zeit diesbezüglich Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten diese Hinweise bei der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. unter der Telefonnummer 06321-8540 mitzuteilen. Zur Feststellung der entstandenen Schadenshöhe bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Neustadt: Heckenbrand

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 28.07.2020, gg. 15:45 Uhr wird der Polizei Neustadt ein Heckenbrand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass tatsächlich mehrere Hecken am Hang zwischen dem Burgweg und dem Kübelweg brannten. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude war zu keinem Zeitpunkt möglich. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine Selbstentzündung handelte, so dass eine Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt.