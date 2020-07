Heppenheim (ots) – Am Mittwochabend 29.07.2020 gegen 18.55 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Ein 60-jähriger Mann hat im Fachärztezentrum in Heppenheim, seine dort stationär untergebrachte 55-jährige Ehefrau in ihrem Zimmer erstochen.

Anschließend stürzte der 60-Jährige aus dem Zimmer im 2. Obergeschoss des Gebäudes in die Tiefe. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Mann noch an Ort und Stelle.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu

den Hintergründen der Tat aufgenommen.

