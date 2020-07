Exhibitionist masturbiert vor 15-Jähriger im Zug

Bundespolizeiinspektion Kassel

Neustadt/Hessen (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde Dienstagabend 28.7.2020 gegen 20.30 Uhr eine 15-Jährige, während der Zugfahrt von Treysa nach Stadtallendorf. Der noch Unbekannte setzte sich im dritten Wagen eines Regionalzuges neben die Minderjährige, in die benachbarte Sitzgruppe. Er entblößte sein Geschlechtsteil und fing an zu masturbieren.

Die Schülerin entfernte sich daraufhin sofort aus dem Wagen. Anschließend erstattete die Mutter der 15-Jährigen Strafanzeige bei der Polizei in Stadtallendorf.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.20-30 Jahre, etwa 180 cm groß, normale Figur. Kurze hellbraune Haare, mitteleuropäischer Typ. Bekleidet mit einer kurzen grauen Hose und einem roten T-Shirt.

“Solche Delikte sowie Gewalttaten generell, haben bei uns höchste Priorität!”, sagte der stellvertretende Inspektionsleiter, Rainer Paul. “Die 15-Jährige hat sich vollkommen richtig verhalten, sie hat sich rasch vom Täter entfernt, schnell Strafanzeige erstattet und eine gute Personenbeschreibung abgegeben!” lobte der Polizeioberrat.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise sind erbeten unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Bundespolizei mit Sondersignalen unterwegs – Unfall auf Kreuzung – Zwei Leichtverletzte

Stadtallendorf (ots) – Zwei Personen erlitten bei einem Unfall am Mittwochvormittag 29.07.2020 leichte Verletzungen. Neben einem VW Golf war auch ein Streifenwagen der Bundespolizei beteiligt, der im Rahmen einer Einsatzfahrt Sonderrechte nutzte. Die Kollision ereignete sich an der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung Marburger Straße/Hauptstraße.

Der Beamte der Bundespolizei war gegen 10.55 Uhr mit seinem Kollegen mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht zu einem Einsatz in Richtung Schwalmstadt und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem aus der Hauptstraße kommenden VW Golf, der in die Bahnhofstraße fahren wollten.

Der Polizeibeamte sowie der ältere Golffahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Der Senior wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik gebracht.

Die Beifahrer in beiden Fahrzeugen blieben unverletzt.

Der Schaden beträgt etwa 6.000 Euro. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Hellblaue Farbe auf rotem Lack

Marburg: In der Nacht auf Mittwoch, 29. Juli, schüttete ein Unbekannter hellblaue Farbe auf den roten Lack eines roten Audis. Bei dem Vorfall in der Straße “Am Grün” entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

SUV-Fahrer als Zeuge gesucht

Gladenbach: Nach der angezeigten Missachtung der Vorfahrt am Freitag, 17. Juli, sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen, der mit einem schwarzen SUV unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Bereich der Einmündung Im Tiefen Graben/Jakob-Heuser-Straße. Hier soll der Fahrer eines roten Cabriolets einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben. Die bremste eigenen Angaben zufolge stark ab, um einen Unfall zu vermeiden.

Ein potentieller Zeuge mit dem SUV befand sich direkt hinter der Betroffenen und müsste das Geschehen wahrgenommen haben. Er wird gebeten, Kontakt mit der Polizeistation in Biedenkopf,

Tel. 06461- 92950, aufzunehmen.

Junge Fahrerin leicht verletzt

Schröck/ L 3289: Auf dem Weg in Richtung Lahnberge kam eine junge Autofahrerin am Mittwochmorgen, 29. Juli, 8.15 Uhr, mit ihrem Opel von der Straße ab. Der Wagen der 20-Jährigen drehte sich auf dem Grünstreifen in Höhe Elisabethbrunnen und kam letztendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

