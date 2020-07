Friedberg: Die Polizei-News

Ungarischen LKW-Transport gestoppt (siehe Foto)

Autobahnpolizei Mittelhessen

Friedberg (ots) – Einen längeren, unfreiwilligen Stopp musste der Fahrer einer ungarischen Spedition einlegen, nachdem ihn am letzten Mittwoch (22. Juli) Ordnungshüter der Autobahnpolizei Mittelhessen auf der A5 anhielten und auf der Tank- und Rastanlage Wetterau eine Verkehrskontrolle durchführten.

Das Unternehmen aus Ungarn transportierte für einen österreichischen Logistiker drei fabrikneue Sattelzugmaschinen von Polen nach Frankreich. Da die zulässige Höhe von vier Metern deutlich überschritten wurde, wäre jedoch eine Ausnahmegenehmigung für diesen Transport erforderlich gewesen. In einer solchen Genehmigung wird die Route genau vorgeschrieben. Für die Strecke von Polen nach Frankreich konnte der Fahrer allerdings keine entsprechende Erlaubnis vorzeigen. Zwangsläufig untersagten die Autobahnpolizisten daher die Weiterfahrt. Von Seiten der beteiligten Firmen bemüht man sich momentan, eine Genehmigung für die Durchführung des Transports auf deutschen Straßen zu erhalten, bislang jedoch vergeblich.

Die Polizisten leiteten ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung ein, in dessen Rahmen der vermeintliche Ertrag des Unternehmens aus dem nicht genehmigten Transport eingezogen werden soll. Dieser liegt bei etwa 3.500 Euro.

Steine geworfen? – Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon

Friedberg (ots) – Nachdem die Windschutzscheibe eines Kleinbusses am Dienstagmittag von einem Stein oder ähnlichem getroffen worden war und zu Bruch ging, blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Im Glas jedoch klaffte ein faustgroßer Einschlag.

Was war passiert? Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 61-jähriger Friedberger die Homburger Straße stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Grüner Weg. Plötzlich gab es einen riesen Knall, die Windschutzscheibe zersprang. Der Mann stoppte seinen VW Transporter unverletzt.

Steinewerfer? Aus einem abgeernteten Spargelfeld rechts neben der Straße sah er in einiger Entfernung drei etwa 12 bis 14 Jahre alte Jungen in Richtung Wohngebiet weglaufen. Zwei davon hatten ein Mountainbike dabei. Nicht fest steht bislang, ob durch einen der Jungen ein Stein oder dergleichen geworfen wurde. Auffällig jedoch war das an den Tag gelegte “Fluchtverhalten.”

Die drei Burschen trugen kurze Hosen, einer hatte ein hellblaues-, ein anderer ein rosafarbenes T-Shirt an.

Trotz Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die drei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach möglichen Zeugen.

Wo sind die drei beschriebenen Unbekannten aufgefallen? Wer kann Hinweise zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Vilbel: Schloss geknackt – Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Ein schwarz-weißes Mountainbike von “Bulls” haben Fahrraddiebe am Montagabend am Bad Vilbeler Bahnhof gestohlen. Dieses hatte der Besitzer gegen 17.45 Uhr an einem dortigen Pfosten angeschlossen. Gegen Mitternacht bemerkte er schließlich die Straftat. Der Wert des Rades beträgt etwa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Einbruch in Wölfersheim

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher am Dienstag, um im Wölfersheimer Stadtteil Wohnbach in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Über eine Terrassentür hatten sich Unbekannte zwischen 9.15 Uhr und 16 Uhr Zutritt in die Wohnräume in der Münzenberger Straße verschafft und deren Zimmer nach Brauchbarem durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Friedberger Kripo, Tel. 06031/6010.

Altenstadt / K236: Heuballen brannten – Hinweise erbeten!

Am Dienstagabend brannten an der K236 zwischen Altenstadt und Stammheim etwa zwei Dutzend Heuballen, die schließlich durch Feuerwehrkräfte gelöscht wurden. Auch die Polizei wurde gegen 21 Uhr verständigt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht klar. Die Brandermittler der Friedberger Kripo schließen derzeit Brandstiftung als mögliche Ursache nicht aus.

Durch Spaziergänger war kurz vor dem Ausbruch der Flammen ein blaues Auto in der Nähe der Rundballen gesehen worden, an welchem sich ein Mann aufgehalten hatte.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kripo in Friedberg,

Tel. 06031/6010 in Verbindung zu setzen.

