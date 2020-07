Neustadt an der Weinstraße – In den vergangenen Jahren pausierte das Reparatur-Café Neustadt im August. Aufgrund des großen Andrangs im Juli haben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nun bereiterklärt, am Dienstag, 4. August 2020, von 15 bis 18 Uhr zu kommen und an gewohnter Stelle in der Spitalbachstraße 32 ihre Dienste anzubieten.

Wie im Juli werden die Geräte im Freien vor dem Eingang angenommen und zurückgegeben. Bitte bringen Sie Ihre Mund-Nasenschutzmasken mit.