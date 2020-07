Bretten – Zwei Personen bei Einbruch in Baumarkt festgenommen

Karlsruhe – In der Nacht auf Dienstag konnte die Polizei zwei Einbrecher

vorläufig festnehmen, nachdem sie versucht hatten, mehrere zuvor bereitgelegte

Werkzeuge im Wert von etwa 2.000 Euro aus dem Außenbereich eines Baumarkts in

Bretten zu entwenden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen schnitten die Täter am Dienstagabend zunächst

den Zaun im hinteren Bereich des in der Diedelsheimer Höhe gelegenen Baumarktes

auf. Zudem deponierten sie hinter einer dortigen Holzverschalung unter anderem

mehrere Bohrmaschinen und Winkelschleifer aus dem Baumarkt. Einige Stunden

später kehrten die Täter schließlich zurück, um die im Außenbereich des

Baumarkts bereitgelegten Arbeitsgeräte zu entwenden.

Security-Mitarbeiter wurden jedoch kurz vor Mitternacht auf zwei verdächtige

Personen am Baumarkt aufmerksam und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen

der alarmierten Streifenbesatzungen flüchteten die beiden Männer umgehend zu

Fuß. Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein

Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnten beide jedoch kurz darauf in einem

Gebüsch in unmittelbarer Nähe zum Baumarkt ausfindig gemacht und vorläufig

festgenommen werden.

Bei den weiteren Ermittlungen wurden zudem die mitgeführten Dokumente der beiden

32 und 33 Jahre alten Rumänen überprüft. Die Beamten stellten hierbei

Fälschungsmerkmale an den Führerscheinen beider Männer sowie am Pass des

33-Jährigen fest. Ein von ihnen in Tatortnähe abgestellter Pkw wurde

sichergestellt. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die

Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Bruchsal – Mutmaßlicher Drogenhändler nach Wohnungsdurchsuchung in Untersuchungshaft

Bruchsal – Amphetamin, Marihuana, Haschisch, eine größere Bargeldmenge,

die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt sowie eine Schreckschusspistole

beschlagnahmten Polizeibeamte in der Nacht zum Mittwoch in der Wohnung eines

mutmaßlichen Drogenhändlers in Bruchsal. Gegen den 36-jährigen Beschuldigten

erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Mittwochmittag beim zuständigen

Amtsgericht einen Haftbefehl.

Ab 01.30 Uhr durchsuchten die Polizisten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

Stuttgart die Wohnung des Beschuldigten in Bruchsal. Vorausgegangen war ein

Drogenfund bei einer Verkehrskontrolle im Bereich des Polizeipräsidiums

Ludwigsburg. Dabei ergaben sich auch Hinweise auf den Drogenhändler in Bruchsal.

Die Beamten fanden bei der Wohnungsdurchsuchung 269 Gramm Amphetamin, 170 Gramm

Marihuana und 129 Gramm Haschisch. Daneben beschlagnahmten die Polizisten auch

10.220 Euro Bargeld sowie eine Schreckschusspistole. Der Beschuldigte fiel

bereits in der Vergangenheit wiederholt mit Drogendelikten auf und steht derzeit

unter Bewährung.

Am heutigen Mittwoch wurde der 36-jährige Tatverdächtige auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl

erließ.

Ettlingen – Bremse mit Gas verwechselt

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte eine 69-jährige Toyota-Fahrerin, als

sie am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz die Bremse mit dem Gaspedal

verwechselte. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 09:50 Uhr wollte die Rentnerin auf einem Parkplatz in der

Schleinkoferstraße Wenden und verwechselte vermutlich dabei das Gaspedal mit dem

Bremspedal. Der rote Kleinwagen fuhr eine kleine Böschung hinab, überschlug sich

bis das Fahrzeug letztendlich auf dem Dach zum Stillstand kam. Die 69-Jährige

konnte sich aus ihrem Fahrzeug selbständig befreien. Der Kleinwagen war nicht

mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird

auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – Renitenter Ladendieb

Karlsruhe – Ein 35-jähriger Mann wurde am Dienstag gegen 20:35 Uhr von

Sicherheitspersonal eines in der Rüppurrer Straße in Karlsruhe gelegenen

Einkaufmarktes dabei beobachtet, wie er mit zwei unbezahlten Flaschen Alkohol im

Hosenbund das Geschäft verlassen wollte. Als der 35-Jährige auf den Diebstahl

angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Dem Sicherheitsmitarbeiter gelang es

den Mann unmittelbar vor einem Aufzug zu stellen. Offenbar von dem mutmaßlichen

Ladendieb ausgelöst, entstand im Anschluss ein Handgemenge. Ein Mitarbeiter des

Einkaufmarktes kam dem Sicherheitspersonal zur Hilfe. Der 35-jährige griff nun

den hinzugekommenen Mann an. Dieser konnte den Dieb jedoch in einen Haltegriff

nehmen und rücklinks zu Boden bringen. Obwohl der Ladendieb mehrfach versuchte

umstehende Personen zu treten, konnte er bis zum Eintreffen der Polizei

festgehalten und schließlich festgenommen werden. Er muss sich nun aufgrund

eines räuberischen Diebstahls verantworten.

Marxzell – 21-Jähriger stürzt von Mountainbike

Karlsruhe – Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 21-jähriger

Mountainbike-Fahrer zu, als er am Dienstagmorgen auf dem Verbindungsweg zwischen

Pfaffenrot und der Landesstraße 564 zu Fall kam.

Der junge Mann war gegen 09:40 Uhr auf dem Verbindungsweg von Pfaffenrot in

Richtung Albtalstrecke unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor

er über sein Rad die Kontrolle und stürzte dabei. Alarmierte Rettungskräfte

brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus.

Philippsburg – 94-jähriger Radler verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 94-jähriger Fahrradfahrer, als er

am Dienstagmorgen mit seinem Dreirad die Landesstraße 602 in Philippsburg

überquerte und dabei einen heranfahrenden Pkw übersah.

Gegen 08:50 Uhr fuhr der Rentner mit seinem Gefährt den Radweg der L 602 in

Richtung Wiesental entlang. Als der Weg endete, überquerte der Mann die Fahrbahn

und übersah dabei den heranfahrenden Mercedes-Benz. Geistesgegenwärtig erkannte

der 63-Jährige die Situation und lenkte sein Fahrzeug in den dortigen

Grünstreifen und streifte dabei einen Stationierungspfosten. Der Rentner

versuchte ebenfalls eine Kollision zu vermeiden und stürzte dabei von seinem

Rad. Hierbei wurde der Rentner leicht verletzt. Der hierbei entstandene

Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Waghäusel – Polizei fahndet nach versuchtem Tötungsdelikt am Bahnhof Waghäusel nach geflüchtetem Tatverdächtigen

Waghäusel – Nach bisherigem Ermittlungsstand von Polizei und

Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde ein noch nicht identifizierter Mann am

Dienstagabend bei einer Auseinandersetzung am Bahnhof Waghäusel von einem Täter

ins Gleisbett gestoßen. Er wurde von einem herannahenden Zug erfasst und schwer

verletzt. Die Polizei fahndet nach einem männlichen Tatverdächtigen, der vom

Bahnhofsgelände zunächst in nördliche Richtung flüchtete.

Laut Aussagen von Zeugen kam es gegen 18 Uhr zu den Streitigkeiten der beiden

Männer. Nachdem der Geschädigte vom Täter ins Gleisbett gestoßen wurde,

versuchte er noch, auf den Bahnsteig zurück zu gelangen, wurde aber vom

heranfahrenden Zug erfasst. Ersthelfer versorgten den Mann. Ein

Rettungshubschrauber brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke

wurde vorübergehend gesperrt. Beamte der Kriminaltechnik Karlsruhe betrieben

Spurensicherung am Tatort.

Die Polizei leitete mit insgesamt 20 Streifenwagenbesatzungen und zwei

Polizeihubschraubern eine groß angelegte Fahndung ein. Der Gesuchte ist zirka

185 cm groß und hatte kurze Haare. Er war komplett schwarz gekleidet, wohl mit

einem Jogginganzug der Marke Nike. Er trug eine grüne OP-Maske und hatte laut

Zeugen ein orientalisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts

aufgenommen und sucht Zeugen, die insbesondere zum Tatverdächtigen und der

Fluchtrichtung Aussagen machen können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst

unter Telefon 0721 666-5555 entgegen.