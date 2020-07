Mannheim-Neckarstadt/Oststadt: Unbekannte Täter entreißen zwei älteren Damen die Halskette – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt/Oststadt – Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14.30

Uhr zu einer Raubstraftat in der Zehntstraße. Eine bislang unbekannte männliche

Person näherte sich einer 78-jährigen Frau von hinten, hielt sie fest und

entriss ihr die Halskette. Danach flüchtete er in Richtung Mittelstraße. Der

Versuch eines Zeugen, den Flüchtenden aufzuhalten, blieb erfolglos. Die Kette

wurde in der Nähe des Tatortes am Boden aufgefunden. Die 78-Jährige kam mit dem

Schrecken davon. Der unbekannte Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

Westasiatischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß,

sportlich-athletische Figur, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem schwarzen

T-Shirt.

Kurz darauf, gegen 15.00 Uhr ereignete sich in der Otto-Beck-Straße in Höhe des

Anwesens 15-19 ein weiterer Raub. Ähnlich der Straftat im Stadtteil Neckarstadt

überrumpelte eine unbekannte männliche Person eine 95-Jährige und entriss ihr

eine Gold-Halskette im Wert von ca. 500 Euro. Anschließend flüchtete der

Unbekannte über die Augusta-Anlage in Richtung Wasserturm. Die unverletzte, aber

sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stehende Seniorin konnte den Räuber,

der sich ihr von hinten genähert hatte, nicht beschrieben.

Ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt, kann beim derzeitigen

Kenntnisstand weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die

Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Räubern geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 mit dem Kriminaldauerdienst

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt-West: Unbekannte Frau überfällt 50-jährigen Mann – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-West – Eine unbekannte Frau überfiel am Dienstagabend

einen 50-jährigen Lokalbesitzer im Stadtteil Neckarstadt-West. Der 50-Jährige

verschloss kurz vor Mitternacht sein Lokal in der Mittelstraße als er von einer

unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese begleitete ihn auf seinem Heimweg bis

zu einem Zigarettenautomaten in der Fröhlichstraße. Während der Mann sich

Zigaretten kaufen wollte, zog ihm die Frau dessen Geldbörse mit Bargeld und

Ausweispapieren aus der Gesäßtasche und ergriff im Anschluss sofort die Flucht.

Der Geschädigte verfolgte die Frau, verlor sie in der Stockhornstraße jedoch aus

den Augen. Er traf jedoch wenig später an der Ecke Itzsteinstraße/Pumpwerkstraße

wieder auf die Diebin. Um sich im Besitz der Beute zu halten, sprühte die Frau

ihrem Opfer sogleich mit Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete erneut. Der

50-Jährige erlitt durch den Pfefferspray-Angriff leichte Verletzungen am Arm.

Gegen die unbekannte Frau wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zur Täterin geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte legen Krähenfüße auf der Fahrbahn aus – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Mannheim-Neckarau – Unbekannte Täter legten am Dienstagmittag im Stadtteil

Neckarau Krähenfüße auf der Fahrbahn aus. Hierdurch wurde zumindest ein Fahrzeug

beschädigt.

Eine 29-jährige Frau war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Casterfeldstraße

stadtauswärts unterwegs. Dabei erlitt sie eine Reifenpanne und konnte noch zu

einer geeigneten Stelle zum Anhalten fahren. Nachdem ihr Fahrzeug zu einer

Werkstatt abgeschleppt worden war, wurde festgestellt, dass im Reifen ein

sogenannter Krähenfuß steckte.

Weitere Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Neckarstadt-Ost: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim-Neckarstadt-Ost – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Dienstagnachmittag ein 59-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Der stieß

in der Murgstraße beim Rückwärtsfahren zunächst gegen einen am Fahrbahnrand

abgestellten VW-Bus. Anschließend fuhr er vorwärts und stieß nach derzeitigem

Ermittlungsstand gegen einen geparkten Opel Zafira. Nachdem er ausgestiegen war,

torkelte er davon. Wenig später kehrte er in weiblicher Begleitung zurück,

setzte sich erneut in seinen Opel Insignia und parkte in richtig in die

Parklücke ein. Danach bestiegen beide ein Taxi und fuhren davon. Den Sachverhalt

hatten Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet.

Bei einer Inaugenscheinnahme des nun geparkten Opel Insignia erbrachte

zahlreiche Dokumente, die aus den 59-Jährigen hindeuteten. Eine Überprüfung beim

Fahrzeughalter ergab, dass der 59-Jährige der alleinige Nutzer des Opel ist. Bei

einer Überprüfung dessen Wohnanschrift durch Beamte der Polizei in Ludwigshafen

konnte er angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein

Führerschein wurde einbehalten. Zur Spurensicherung wurde das Fahrzeug des

Unfallverursachers sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt.

Mannheim-Sandhofen: Nach Diebstahl von Baumaterial zwei Tatverdächtige festgenommen

Mannheim-Sandhofen – Zwei Brüder im Alter von 57 und 59 Jahren wurden am

Dienstagabend nach einem Diebstahl von Baumaterial von einer Baustelle im

Stadtteil Sandhofen festgenommen. Eine Zeugin verständigte gegen 23.30 Uhr die

Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Männer von einer Baustelle in

der Karlstraße Baumaterial wegtrugen und in einen Anhänger luden, der an einen

weißen Ford angehängt war. Anschließend fuhren sie in Richtung Oppauer Kreuzweg

davon. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug an der Einmündung Oppauer

Kreuzweg/Viernheimer Weg festgestellt und zur Kontrolle gestoppt. Im Fahrzeug

befanden sich die beiden Brüder, auf die die von der Zeugin abgegebene

Personenbeschreibung exakt zutraf. Auf dem Anhänger waren, mit einem Spanngurt

verzurrt, zwei Pakete mit Aluminium-Profilen geladen. Die beiden Tatverdächtigen

wurden anschließend zum Polizeirevier Sandhofen verbracht, von wo sie nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurden.

Gegen beide wird nun wegen des Verdacht des Diebstahls ermittelt. Die Aluprofile

wurden zur Baustelle zurückgebracht.

Mannheim: Bedrohung und Beleidigung auf sexueller Grundlage – Zeugen gesucht

Mannheim – Zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntagmorgen (26.07.2020)

zwischen 5 und 5.20 Uhr in der Straßenbahn der Linie 5 ereignete, sucht die

Polizei. Zwischen Nationaltheater und Exerzierplatz sprach ein bislang

unbekannter Täter eine Gruppe von drei Männern an, von denen einer auffallend

mit pinkfarbener Perücke als Drag-Queen gekleidet war. Dabei bedrohte und

beleidigte er die Gruppe vermutlich aufgrund deren sexueller Orientierung. Am

Exerzierplatz stieg der Täter aus. Die Ermittlungen wegen Bedrohung und

Beleidigung auf sexueller Grundlage hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt

aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall in der Straßenbahn bemerkt haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

0621/33010 bei der Polizei zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Raubüberfall auf Bankfiliale / Zwei Tatverdächtige festgenommen / Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim-Innenstadt – Nach einem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der

Mannheimer Innenstadt im Quadrat U2 wurden im Rahmen der Fahndung die beiden

Tatverdächtigen festgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden beendet. Hinweise

auf weitere Mittäter liegen nicht vor.

Weitere Details werden in einer gemeinsamen Presseerklärung zusammen mit der

Staatsanwaltschaft Mannheim im Laufe des Nachmittags bekannt gegeben.

Mannheim-Innenstadt: Raubüberfall auf Bankfiliale /

Mannheim-Innenstadt – Nach dem Banküberfall am Mittwochmorgen auf eine

Filiale in der Mannheimer Innenstadt fahndet die Polizei derzeit nach einem

Mittäter.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 25 Jahre alt

Etwa 170 – 175cm groß

Schlanke Statur

Dunkle Haare, gepflegter Haarschnitt

Bekleidet mit einer dunkelgrünen Jogginghose mit seitlichem Schriftzug und dunkles Oberteil mit Kapuze

Trug bei der Tatausführung einen Stoffschal

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, diese dem

Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder über den

Polizeinotruf 110 mitzuteilen.