Mannheim – Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der B 292 – vier Verletzte – Rettungshubschrauber – Sachschaden 35.000 Euro – Vollsperrung

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr auf der B 292

zwischen Waibstadt und Helmstadt-Bargen wurden insgesamt vier Beteiligte

verletzt. Ein 77-jähriger Fahrer eines Mercedes war in Richtung Mosbach

unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen in einer leichten Rechtskurve

nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er frontal mit einem

entgegenkommenden Peugeot, der von einem 46-Jährigen gefahren wurde. Der

77-Jährige wurde leicht verletzt, der Fahrer des Peugeot zog sich schwere

Verletzungen zu. Ein 18-jähriger Beifahrer in dem Peugeot wurde leicht, ein

16-jähriger Mitfahrer auf dem Rücksitz schwer verletzt. Nach der medizinischen

Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt, wurde der 16-Jährige mit

dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen, die drei

weiteren Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus nach Sinsheim

eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca.

35.000 Euro, beides Autos wurden abgeschleppt. Während der bergungsmaßnahmen und

Unfallaufnahme war die B 292 zunächst voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet. Gegen 13.50 Uhr konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden, gegen

14.30 Uhr konnte die Sperrung komplett aufgehoben werden.

Heddesheim/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Pferde mit Schnittverletzungen aufgefunden / Zeugen gesucht!

Heddesheim/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht von Montag auf

Dienstag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 8 Uhr wurden auf einem Hof im Bereich

Muckensturm zwei Stuten im Genital/Rektalbereich verletzt. Den ersten

Erkenntnissen nach handelt es sich hierbei um Schnittverletzungen. Die beiden

verletzten Pferde wurden durch einen Veterinärmediziner behandelt.

Auf einem Hof in Neckargemünder Ortsteil Dilsberg wurde am Montag in der Zeit

von 13 bis 19 Uhr ein Pferd im Bereich der linken Schulter ebenfalls durch

Schnitte verletzt. Auch hier wurde das Pferd durch einen Veterinärmediziner

versorgt.

In beiden Fällen haben Spezialisten des Fachbereichs Gewerbe und Umwelt des

Polizeipräsidiums Mannheim die Ermittlungen aufgenommen. Ob zwischen den beiden

genannten Taten ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt. Auch ist

derzeit noch nicht bekannt, ob die beiden Fälle in Zusammenhang mit den

verletzten Pferden auf Reiterhöfen in Heidelberg-Pfaffengrund und Oftersheim von

vor wenigen Wochen stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, oder

verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der beiden Höfe gesehen haben,

werden gebeten diese Hinweise dem Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer

06203/93050, bzw. dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/92540

mitzuteilen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist tritt Fußgängerin entgegen – Zeugen gesucht

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr wurde eine

41-jährige Frau im Bereich der Brücke über dem Wingertsbuckelweg von einem

unbekannten Mann belästigt. Die Frau war zu Fuß auf dem Feldweg in Richtung

Friedhof unterwegs, als der Mann an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die

Frau angeekelt umdrehte, floh der Mann auf einem Fahrrad in unbekannter

Richtung.

Der Mann wird von der Geschädigten wie folgt beschrieben:

Alter Ende 30/Anfang 40

Deutsch/osteuropäisches Aussehen

Stabile Statur mit Bauch

kurzrasierte Haare

Bekleidet mit weitem dunklem Shirt und weiten dunklen Shorts

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, diese unter der

Rufnummer 0621/174-4444 mitzuteilen.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wiese in Brand geraten – Ursache ungeklärt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr geriet

eine Wiese neben der Kreisstraße 4178 zwischen Meckesheim und Oberhof in Brand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meckesheim und Horrenberg konnten den Brand von

etwa 20 qm schnell löschen und ein Übergreifen einen danebenliegenden

Getreideacker verhindern. Die Brandursache ist unklar, die Polizei geht derzeit

davon aus, dass der Brand auf fahrlässiges Handels, z.B. durch das Wegwerfen

einer Zigarette, entstanden ist.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 18 Uhr

an der Einmündung Freudenberg-/Schloßgartenstraße wurde eine 77-jährige

Radfahrerin schwer verletzt. Beim Abbiegen von der Schloßgartenstraße war sie

mit dem Renault einer von rechts kommenden 40-jährige Fahrerin zusammengestoßen

und auf die Straße gestürzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde

die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mannheim eingeliefert.

Angehörige wurden benachrichtigt. Während der Unfallaufnahme war die Einmündung

bis 19.45 Uhr gesperrt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am

Montagmittag gegen 12:15 Uhr auf Höhe der evangelischen Kirche in der

Hauptstraße. Der Fahrer eines VW hielt am Straßenrand, ein Mercedes-Benz hinter

ihm. Beide ließen Personen aussteigen. Zeitgleich fuhr ein Lieferwagen rückwärts

aus der Einmündung Bahnhofstraße/Hauptstraße. Der VW-Fahrer bemerkte den

Lieferwagen und setzte daraufhin zurück, wobei er mit dem dahinterstehenden

Mercedes-Benz kollidierte. Anschließend entfernte sich der VW vom Unfallort. Es

entstand ein Schaden von ca 1.500EUR.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer

06271-92100 zu melden.

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenmöbel gestohlen – Zeugen gesucht!

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Montagabend 23:00 Uhr und

Dienstagmorgen 07:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Garten

eines Wohnhauses in der Richard-Strauss-Straße einen 3 Meter langen Tisch, 4

Stühle und eine Ruheliege. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der

Telefonnummer 06203-41443 zu melden.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Polizeieinsatz im PZN Wiesloch

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Abend des 28.07.2020 erfolgte

ein Rettungseinsatz der Polizei im Bereich vom Psychiatrischen Zentrum

Nordbaden. Eine Person hatte sich kurzfristig in einem Zimmer verschanzt. Da

eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Polizei

hinzugezogen. Mit Hilfe von Spezialkräften gelang es, den Mann unverletzt in

Gewahrsam zu nehmen. Bei dem Einsatz kam niemand zu Schaden.