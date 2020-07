Korbach: Die Polizei-News

Unbekannte besprühen Häuser und Autos mit Buchstaben und Herzchen – Polizei sucht Zeugen

Bad Arolsen-Mengeringhausen (ots) – In der letzten Nacht (28./29.07.2020) vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr, verursachten unbekannte Täter im Ortskern von Mengeringhausen an 7 Häusern und 3 Autos einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Täter waren mit pinker Sprühfarbe unterwegs und sprühten an Hauswände, Haustüren, Garagentore, Gartenmauern, Pflastersteinen und Autos die Buchstaben “bbb”, “sd” sowie Herzchensymbole.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Bad Arolsen-Neu-Berich – Einbruch in Kiosk am Twistesee

Korbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk am Twistesee ein. Nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte, konnte er in das Gebäude einsteigen.

Dort durchsuchte er Schränke und andere Behältnisse.

Der Täter entwendete Bargeld und konnte unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen