72 Fässer mit Tierdärmen mangelhaft gesichert – Gefährliche Fahrt gestoppt (siehe Foto)

Kassel/ B7/ A44 (ots) – Die gefährliche Fahrt eines in Rumänien zugelassenen Sattelzugs auf der B7 beendete am Dienstagnachmittag 28.07.2020 eine Streife des Polizeireviers Ost. Ein besorgter Autofahrer hatte zuvor per Notruf die Polizei alarmiert, da die Ladung seitlich über den Auflieger ragte. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizisten herausstellte, hatte der Sattelzug 72 Fässer mit in Salzlauge eingelegten Tierdärmen geladen, die mangelhaft bzw. gar nicht gesichert und dadurch bereits verrutscht waren.

Die Meldung über den auf der B 7 in Richtung Eschwege fahrenden Sattelzug ging gegen 17:50 Uhr bei der Polizei ein. Der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Ost gelang es nur wenige Minuten später, das Gespann an der Auffahrt zur A 44 bei Hessisch Lichtenau anzuhalten.

Wie die Einsicht in die Ladepapiere ergab, hatte der rumänische Fahrer die Fässer in Paderborn geladen und war damit unterwegs in sein Heimatland. Während es am eigentlichen Transport der Tierdärme nichts zu beanstanden gab, mussten die Polizisten mit Erschrecken feststellen, dass die Fässer wegen fehlender Rutschmatten und mangelhafter Sicherung während der Fahrt verrutscht waren. Dadurch hatten sich bereits die Spanngurte gelöst und die Ladung ragte etwa 20 cm über die seitliche Bordwand heraus. Gegen den 56-jährigen Fahrer leiteten die Polizisten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Da auch technische Mängel an dem Sattelzug vorlagen, untersagten die Polizeibeamten die Weiterfahrt. Erst wenn die Beseitigung der Mängel sowie die vorgeschriebene Ladungssicherung nachgewiesen werden, darf das Fahrzeuggespann wieder in Betrieb genommen werden.

Steinewerfer in Kassel an Wolfhager Straße “Drei-Brücken” – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – Am Dienstagabend 28.07.2020 gegen 21:00 Uhr warfen Unbekannte vermutlich Steine von der mittleren der drei Eisenbahnbrücken im Kasseler Stadtteil Rothenditmold auf ein fahrendes Auto. Ein von den Steinen getroffener Pkw wurde leicht beschädigt.

Nach Schilderung des 54-jährigen Pkw-Fahrers aus Wolfhagen sei dieser gegen 21:00 Uhr unter der mittleren der “Drei-Brücken” in stadtauswärtiger Richtung unterwegs gewesen, als plötzlich ein bislang unbekannter Gegenstand auf das Dach seines Pkw auftraf. Glücklicherweise blieb der 54-Jährige Fahrer und dessen 16-jährige Mitfahrerin unverletzt.

Wie die den Sachverhalt aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Mitte berichteten, konnte auf dem Autodach des Geschädigten eine kleine Beschädigung festgestellt werden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch einen Stein ähnlichen Gegenstand verursacht worden.

Der Wolfhager konnte noch im Rückspiegel eine Person auf der Brücke sehen. Es soll sich um eine dunkel gekleidete männliche Person gehandelt haben.

Die Ermittlungen wegen Verdacht des “Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr” und “Sachbeschädigung” haben die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Alkoholisierter Fußgänger tritt auf Fahrbahn

Kassel-Wesertor (ots) – Ein unter Alkoholeinfluss stehender 57-jähriger Fußgänger aus Kassel ist am Dienstagabend 28.07.2020 im Ostring beim Betreten der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Er hatte sich nach ersten Erkenntnissen eine offene Fraktur des Unterschenkels, Schürfwunden und Hämatome zugezogen. Zum weiteren Unfallhergang ermitteln nun die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Pkw gegen 22:30 Uhr. Der 57-Jährige wollte den Ostring in Höhe der Gartenstraße überqueren und trat dabei offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort erfasste ihn der in Richtung Fuldatalstraße fahrende VW, den ein 46-jähriger Mann aus Kassel steuerte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und kam verletzt auf der Straße zum Liegen. An dem Pkw war ein Frontschaden von rund 2.000 Euro entstanden. Da ein Atemalkoholtest bei dem 57-Jährigen 2,1 Promille zum Ergebnis hatte, musste er sich im Krankenhaus auch einer Blutprobe unterziehen.

Täter hinterlässt Brechstange in Kirchengemeindehaus – Zeugen gesucht

Kassel-Wolfsanger (ots) – Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch in das Gemeindehaus einer Kirchengemeinde im Kasseler Stadtteil Wolfsanger eingebrochen. Anwohner hatten Scheibenklirren gehört und sofort die Polizei gerufen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen fehlte von dem Einbrecher bereits jede Spur, allerdings hatte er seine Brechstange am Tatort hinterlassen. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Anwohner gegen 04:15 Uhr die Polizei wegen der verdächtigen Geräusche alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Täter eine Scheibe des Gemeindehauses in der Wolfsangerstraße, nahe “Opferberg”, eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. In dem Gebäude hebelte der Einbrecher eine weitere Tür auf und durchsuchte auf seinem Beutezug mehrere Schränke. Hierbei ging er offenbar leer aus, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Über eine Notausgangstür flüchtete der Täter, der möglicherweise gestört worden war, nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Weiterer Einbruch vor drei Wochen

In der Nacht vom 09.07. auf den 10.07.2020 war es bereits zu einem Einbruch in das Kirchengemeindehaus gekommen. Ein bislang unbekannter Täter hatte hierbei Bargeld erbeutet, wobei es sich um Spenden handelte. Die zuständigen Ermittler des K 21/22 gehen derzeit davon aus, dass beide Taten auf das Konto desselben unbekannten Einbrechers gehen.

Wer in der vergangenen Nacht verdächtige Personen im Bereich des Tatorts beobachtet hat oder den ermittelnden Kriminalbeamten Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Zimmerbrand in Seniorenwohnanlage – Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel-Süd (ots) – Zu einem Brand im Zimmer einer Seniorenwohnanlage kam es am gestrigen Dienstagabend in der Kasseler Südstadt. Das Feuer war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr vom Pflegepersonal gelöscht worden. Drei Bewohner und zwei Angestellte wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Sie werden nach bisherigen Erkenntnissen am heutigen Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen bzw. wurden zum Teil bereits entlassen.

Wie die an der Brandstelle in der Eberhard-Wildermuth-Straße eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, war der Brand gegen 18:25 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner des betroffenen Zimmers hatte das Feuer selbst bemerkt und sofort das Pflegepersonal informiert. Durch die schnellen Löscharbeiten der Angestellten konnte ein Übergreifen auf andere Räume verhindert werden. Ein Gebäudeschaden entstand nach ersten Ermittlungen der Kriminalbeamten nicht. Der Schaden am Mobiliar des Zimmers beläuft sich nach ihren ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt liegen nicht vor. Die Ermittler gehen derzeit von einer fahrlässigen Verursachung des Feuers aus.

