Frankfurt: Mutmaßlicher Drogendealer gerät in Verkehrskontrolle

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(em) – In der vergangenen Nacht (28.07.2020) hat die Frankfurter Polizei im Bereich der Hanauer Landstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei kam sie einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Schliche.

Gegen 23.00 Uhr geriet ein 26-jähriger Mann in der Hanauer Landstraße stadtauswärts in eine Verkehrskontrolle. Als er das Fenster öffnete, nahmen die Polizeibeamten unmittelbar einen Marihuanageruch wahr. Der Verdacht sollte sich schnell bestätigen. Die Beamten durchsuchten den Fiat 500 und fanden dort neben einem Teleskopschlagstock rund 18 Gramm Marihuana, vorportioniert in Tütchen, sowie Bargeld auf. Eine im Anschluss durchgeführte Wohnungsdurchsuchung ergab keine weiteren Funde. Die Drogen, das Bargeld und der Teleskopschlagstock wurden sichergestellt.

Der 26-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Diebstahl

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Dienstag 28.072020 gegen 06.00 Uhr, gelangte ein zunächst unbekannter Täter über ein teilweise geöffnetes Rolltor in die Räumlichkeiten einer Bäckerei auf der Zeil. Dort entwendete er eine schwarze Geldkassette mit einem Inhalt von etwa 150 EUR Bargeld. Danach verließ er die Tatörtlichkeit in Fluchtrichtung Hauptwache.

In der Station Hauptwache an den S-Bahngleisen, konnte der 31-jährige tatverdächtige Wohnsitzlose im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Zeugen hatten den Tatverdächtigen bei der Tatausführung beobachtete und die Polizei verständigt.

Frankfurt-Zeilsheim: Zwei Diebe erwischt

Frankfurt (ots)-(ne) – Eine Zivilstreife hat Dienstagnachmittag 28.07.2020 zwei Diebe beim Klauen erwischt. Sie hatten iPhones aus Umkleidekabinen einer Sportanlage in der Lenzenbergstraße gestohlen.

Die beiden jugendlichen Diebe (15 und 16 Jahre) gingen so vor, dass einer der beiden Schmiere stand und der andere sich an den Umkleidekabinen zu schaffen machte. Schließlich flüchteten beide Diebe plötzlich vom Tatort zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Die Tatverdächtigen stiegen in den Bus, konnten jedoch an einer folgenden Haltestelle angehalten und vorübergehend festgenommen werden.

Ihre Beute, drei Apple iPhones hatten sie noch dabei. Diese wurden anschließend sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahme vom 17. Revier entlassen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen