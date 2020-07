Pkw kollidiert mit Kinder-Dreirad

Kaiserslautern – Am Fußgängerüberweg einer Ampel in der Entersweilerstraße

ist am Mittwochvormittag ein Kind angefahren worden. Das zweijährige Mädchen

wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine Autofahrerin, die mit ihrem Pkw

aus der Barbarossastraße kam, das Rotlicht auf ihrer Seite der Ampel missachtet

und die Kreuzung geradeaus in Richtung Entersweilerstraße passiert. Dort

überquerten gerade zwei Frauen mit dem Kind, das auf einem Kinder-Dreirad saß,

bei Grünlicht an der Fußgängerampel die Straße.

Der Pkw stieß gegen das Dreirad, wodurch das Kind vom Sitz geschleudert wurde

und sich Prellungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen ins

Krankenhaus. |cri

Fahrradfahrer unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern – Wegen der fehlenden Beleuchtung an seinem Fahrrad hat ein

Mann am späten Dienstagabend in der Vogelwoogstraße das Interesse einer

Polizeistreife geweckt. Als die Beamten den Radler kontrollierten, fiel zudem

das drogentypische Verhalten des 41-Jährigen auf.

Darauf angesprochen, gab der Radler zu, vor einigen Stunden Amphetamin

konsumiert zu haben. In seinen Sachen fanden die Polizisten anschließend zwei

Tütchen – eines mit einer weißen, pulvrigen Substanz und ein leeres, in dem sich

nur noch Reste einer solchen Pulvers befanden. Beide Tütchen wurden

sichergestellt.

Darüber hinaus hatte der 41-Jährige eine Fahrkarte für den öffentlichen

Personen-Nahverkehr bei sich, die nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Der

Mann gab an, das Ticket gefunden zu haben. Es wurde ebenfalls für weitere

Ermittlungen sichergestellt.

Der 41-Jährige musste für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle kommen. Um zu

verhindern, dass er sich anschließend wieder unter Drogeneinfluss auf sein

Fahrrad setzt, wurde an beiden Reifen die Luft abgelassen. Auf den Mann kommen

Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter

Drogeneinfluss sowie Fundunterschlagung zu. |cri

Radler hat Sense und Drogen dabei

Kaiserslautern – Ohne Licht und gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung

ist ein Radfahrer in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeistreife in der

Vogelwoogstraße entgegengekommen. Die Beamten stoppten den Radler und stellten

zunächst seinen Rucksack sicher, weil es so aussah, als würde der Stiel einer

Axt herausragen.

Die Überprüfung zeigte, dass es sich nicht um eine Axt, sondern um eine

Handsense handelte. Darüber hinaus händigte der Mann den Polizisten ein Tüte mit

Cannabisblüten aus. Weitere Gegenstände wurden in seinen Sachen nicht gefunden.

Auf die Frage, woher die Handsense stamme, gab der 36-Jährige an, er habe sie

„vor kurzem ums Eck“ gefunden. Mehr wollte er dazu nicht sagen.

Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Diebesgut handeln könnte, wurde das

Gerät zusammen mit den Blüten sichergestellt. Auf den Mann kommt eine

Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Falschparker gesucht

Kaiserslautern – Durch falsches Parken hat einem Mann aus dem

Rhein-Pfalz-Kreis am Dienstag die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen.

Aufgefallen war der Wagen, weil er auf dem Gelände einer Werkstatt in der

Innenstadt verkehrsbehindernd abgestellt war. Wie der Werkstatt-Betreiber am

Abend der Polizei meldete, wurde durch das fremde Fahrzeug der Wagen eines

Kunden zugeparkt. Der Pkw stehe schon seit mehreren Stunden, man könne jedoch in

der Nachbarschaft keinen verantwortlichen Fahrer finden.

Um den Halter zu ermitteln, wurde das Kennzeichen des Falschparkers überprüft.

Dabei stellte sich zum einen heraus, dass die Schilder zur Entstempelung

ausgeschrieben sind – außerdem ergab die Abfrage, dass gegen den Fahrzeughalter

ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht.

Die Kennzeichen des Pkw wurden sichergestellt und eine Nachricht am Wagen

hinterlassen, dass sich der Fahrer bei der Polizei melden soll. |cri

Aus gutem Grund Fahrrad geschoben

Kaiserslautern – Das Verhalten eines Mannes auf dem Gelände einer

Tankstelle in der Merkurstraße hat in der Nacht zu Mittwoch die Polizei auf den

Plan gerufen. Ein Tankstellen-Mitarbeiter hatte gegen Mitternacht die Streife

verständigt, weil sich auf dem Areal ein betrunkener Mann aufhielt, der gegen

die Scheibe des Nachtschalters klopfe und andere Kunden belästige.

Vor Ort traf die Streife auf einen amtsbekannten 33-Jährigen, der so stark

alkoholisiert war, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Auf sein

Verhalten angesprochen, machte der Mann wirre Angaben.

Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis, dem der 33-Jährige auch nachkam.

Allerdings wollte der Mann sein Fahrrad nutzen, was die Polizisten aufgrund

seines Zustands nicht zulassen konnten. Ein erster Atemtest vor Ort bescheinigte

dem 33-Jährigen einen Alkoholpegel von 2,13 Promille.

Um zu verhindern, dass er mit dem Rad nach Hause fährt, wurde die Luft aus den

Reifen gelassen. Der Mann machte sich daraufhin zu Fuß auf den Heimweg und schob

sein Fahrrad. |cri

Bei Kontrolle fällt Cannabisgeruch auf

Kaiserslautern – Bei einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt sind am

Dienstagabend drei junge Männer aufgefallen. Als eine Streife gegen 21.15 Uhr

den Pkw mit den drei Insassen in der Rudolf-Breitscheid-Straße stoppte, schlug

den Beamten Cannabis-Geruch entgegen.

Von allen drei Männern wurden zunächst die Personalien festgestellt. Als es

darum ging, den Mann, von dem der Cannabis-Geruch ausging, zu durchsuchen,

gelang den beiden anderen Kontrollierten die Flucht. An der Fahndung nach den

beiden waren mehrere Streifen beteiligt. Einer der Geflüchteten konnte wenig

später in der Logenstraße gestellt werden.

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass alle drei Männer im Alter von 18,

20 und 21 Jahren in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz aufgefallen sind. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Diebe bauen technisches Equipment aus

Kaiserslautern – Ein bereits abgemeldetes Fahrzeug ist in den vergangenen

Tagen in der Slevogtstraße zum Ziel von Dieben geworden. Am Dienstagabend

stellte der Besitzer fest, dass unbekannte Täter in den Opel Vectra eingedrungen

sind und technisches Equipment ausgebaut haben. Gestohlen wurden ein Subwoofer

sowie eine Endstufe der installierten Musikanlage. Die Höhe des Sachschadens ist

nicht bekannt.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. und 28. Juli.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in diesem Zeitraum aufgefallen sind,

nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit gern

entgegen. |cri

Drogen im Blut und in der Hosentasche

Kaiserslautern – Eine Verkehrskontrolle ist am Dienstagabend zwei Männern

aus dem Stadtgebiet zum Verhängnis geworden. Eine Streife stoppte den Peugeot

mit den beiden Insassen gegen 18.20 Uhr in der Roonstraße und stellte bei der

Überprüfung des Fahrers Auffälligkeiten fest, die auf Drogenkonsum schließen

ließen.

Weil es in dem Wagen auch „verdächtig“ roch, sollten Fahrer und Beifahrer

durchsucht werden. Der 38-jährige Beifahrer händigte daraufhin freiwillig zwei

in Folie gewickelte Substanzen aus, die er in seiner Hosentasche mit sich

führte. Dabei dürfte es sich um Cannabis und Amphetamin handeln. Das Rauschgift

wurde sichergestellt.

Der Fahrer musste mit zur Dienststelle kommen und wurde zum Urintest gebeten.

Dieser verlief positiv, das heißt der 48-Jährige saß unter Drogeneinfluss am

Steuer.

Beide Männer müssen jetzt mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. |cri

Verkehrskontrollen mit Folgen

Kaiserslautern – Seit fast einem Jahr „überfällig“ war die

Hauptuntersuchung für einen Fahrzeug-Anhänger, den eine Polizeistreife am Montag

im Stadtteil Erfenbach entdeckt hat. Der Anhänger war im öffentlichen

Verkehrsraum abgestellt, die Plakette trug den Stempel für August 2019. Dem

Halter wurde zu Hause ein Besuch abgestattet. Auf den Mann kommt eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige zu.

Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat sich

ein Mann aus dem Stadtgebiet eingehandelt. Der Mercedes des Mannes ist seit Ende

April ohne gültige Versicherung. Der Wagen wurde deshalb am Montag außer Betrieb

gesetzt.

Das gleiche blüht einer Frau aus dem Stadtgebiet, die im Frühjahr bei einer

Geschwindigkeitsüberschreitung erwischt wurde. Bei den Ermittlungen im

Zusammenhang mit dem Tempo-Verstoß stellte sich heraus, dass die Frau ihren Pkw

benutzt, obwohl für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag vorliegt.

Neben den Konsequenzen aus der Geschwindigkeitskontrolle kommt auf die Frau

jetzt auch eine Strafanzeige zu.

Gleich mehrere Strafanzeigen plus Ordnungswidrigkeitsanzeigen kassierte eine

Frau, die am Nachmittag in der Pariser Straße einer Kontrolle unterzogen wurde.

Anlass für die Kontrolle des Leichtkraftrads war die Plakette für die

Hauptuntersuchung – diese war im November 2019 abgelaufen. Eine Abfrage in den

polizeilichen Systemen ergab zudem, dass das Kennzeichen, das an dem Piaggio

angebracht war, nicht zu dem Zweirad gehört – und dass für das Gefährt auch

keine Versicherung mehr besteht. Doch damit nicht genug: Die Fahrerin hatte

keine Papiere dabei und gab gegenüber den Polizisten mehrfach falsche

Personalien an. Die Frau wurde zur Klärung ihrer Identität mit zur Dienststelle

genommen. Nachdem die richtigen Daten ermittelt werden konnten, stellte sich

heraus, dass die 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Fahrzeug und Kennzeichen wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren

eingeleitet. |cri

Alkoholisiertes Trio belästigt Passanten

Kaiserslautern – Ein stark alkoholisiertes Trio hat am frühen

Dienstagabend in der Innenstadt Ärger gemacht. Zeugen meldeten gegen 18 Uhr,

dass sich drei betrunkene Männer vor einem Einkaufsmarkt am Stiftsplatz

aufhalten und Passanten belästigen.

Eine Streife rückte aus und sprach die Störenfriede vor Ort an. Zwei der drei

Männer gaben ihre Personalien an, der dritte weigerte sich jedoch und verhielt

sich unkooperativ und aggressiv. Mit Unterstützung einer weiteren Streife

konnten aber auch seine Personalien festgestellt werden.

Nach Abschluss der Maßnahme wurde allen drei Männern ein Platzverweis

ausgesprochen. Wieder kamen zwei Männer der Aufforderung nach – der dritte aber

nicht. Stattdessen fing der 49-Jährige an, die Polizeibeamten zu beschimpfen und

beleidigen und stieß auch Drohungen aus.

Da er auch nach mehrfacher Aufforderung dem Platzverweis nicht nachkam, wurde

der 49-Jährige in Gewahrsam genommen. Während der Mann zur Dienststelle gebracht

wurde, setzte er seine Tirade an Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den

Einsatzkräften fort. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Opferstock aufgebrochen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) – Mit brachialer Gewalt haben unbekannte

Täter den Opferstock einer Kirche aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Diebe

lediglich einen geringen Geldbetrag – richteten aber größeren Schaden an.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt die Tatzeit am vergangenen Samstag (25. Juli)

zwischen 11 und 18 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Kirchstraße

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150

bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Burger bestellt – Tür nicht geöffnet

Kaiserslautern – Der Betreiber eines Burger-Lieferdienstes aus einem

Kaiserslauterer Stadtteil hat am Dienstag bei der Polizei Strafanzeige

erstattet. Wie der Mann zu Protokoll gab, hatte ein Anrufer am Nachmittag

telefonisch eine größere Bestellung aufgegeben. Burger, Pommes und Getränke im

Wert von rund 100 Euro sollten an eine Adresse in der Innenstadt geliefert

werden.

Als ein Fahrer die Bestellung ausliefern wollte, wurde ihm an der genannten

Adresse nicht geöffnet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betrugs. |cri

Nicht vergessen abzuschließen!

Kaiserslautern – Dass man nicht „vergessen“ sollte, sein Auto

abzuschließen, hat spätestens am Dienstag ein Mann aus dem Stadtgebiet gelernt.

Der 46-Jährige meldete der Polizei, dass sein Pkw von unbekannten Tätern

durchwühlt wurde.

Den Wagen hatte der Mann am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der

Lettow-Vorbeck-Straße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 11.30 Uhr wieder

zu dem Fahrzeug kam, war das Handschuhfach geöffnet und – ebenso wie die

Mittelkonsole – durchwühlt. Der 46-jährige Halter gab zu, vermutlich vergessen

zu haben, sein Auto ordnungsgemäß zu verschließen.

Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten die Täter zwar „nur“ etwas Münzgeld und

ein Mäppchen mit den Fahrzeugpapieren – ärgerlich bleibt es trotzdem. Deshalb:

Autos unbedingt immer verschließen – egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten

oder mehrere Stunden abgestellt wird! |cri

Betrug mit „Cryptotrading“

Kaiserslautern – Mit Kryptowährungen spekulieren und handeln – sogenanntes

„Cryptotrading“ – wollte ein Mann aus dem Stadtgebiet via Internet. Allerdings

fiel er dabei auf eine betrügerische Webseite herein.

Der 48-Jährige erstattete über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz

Anzeige wegen Betrugs und gab dabei an, dass er über das Internet-Portal Geld

eingezahlt habe, um die Spekulationen vornehmen zu können. Dabei sei er auch von

einem vermeintlichen Online-Broker beraten worden.

Nach einigen Wochen stellte der Mann dann allerdings fest, dass sein Geld gar

nicht in die sogenannten „Tradings“ investiert wird. Eine Rückzahlung des Geldes

blieb aus. Die Ermittlungen laufen. |cri

Tempo-Kontrollen mit dem Lasermessgerät

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) – Mit dem Lasermessverfahren

haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 am heutigen Dienstag

Geschwindigkeitskontrollen in Enkenbach-Alsenborn durchgeführt.

Aufgrund von Anwohner-Beschwerden über Raser, wurde am Morgen in Alsenborn die

Alsenzstraße, die derzeit als Umleitung für die gesperrte Rosenhofstraße genutzt

wird, ins Visier genommen. Bei hohem Verkehrsaufkommen wurden hier 52 Fahrzeuge

gemessen, die alle im Toleranzbereich der erlaubten 30 km/h fuhren.

Im Anschluss wurden weitere Geschwindigkeitsmessungen an der L395 auf Höhe des

Sportparks „Rote Teufel“ durchgeführt. Dort wurden 47 Fahrzeuge gemessen, von

denen sechs mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.

Das schnellste Fahrzeug wurde mit 103 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Gegen

diesen und vier weitere Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Eine

Fahrerin wurde wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung gebührenpflichtig

verwarnt. |pi1

Autokennzeichen geklaut

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) – In Hochspeyer sind am Montag an zwei

Autos die amtlichen Kennzeichen gestohlen worden. Unabhängig voneinander

meldeten sich am Abend zwei Fahrzeugbesitzer, deren Wagen über Tag in der

Bahnhofstraße abgestellt waren. Beide stellten am Abend fest, dass unbekannte

Täter jeweils das hintere Kennzeichen abmontiert und mitgenommen haben.

Vermutlich hatten sie es auf die TÜV-Plakette abgesehen – in beiden Fällen war

die Plakette noch bis 2022 gültig.

Zeugen, die möglicherweise beobachtet haben, wer sich zwischen 8:20 und 19:30

Uhr an den Autos zu schaffen gemacht hat, können sich unter Telefon 0631 / 369 –

2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern melden. |cri