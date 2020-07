Hausfassade mit Eiern beworfen

Hofbieber – Mit Eiern bewarfen Unbekannte zwischen dem 11.07. und 26.07. die Fassade eines Mehrfamilienhauses im Schackauer Weg in Elters. Durch die Verschmutzung entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

In Einfamilienhaus eingebrochen: Die Polizei gibt Tipps zum Einbruchsschutz

Schotten – In der Nacht zu Mittwoch (29.07.), zwischen 23 Uhr und 2 Uhr, drangen Unbekannte über eine gekippte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein. Zum möglichen Diebesgut ist derzeit noch nichts Genaueres bekannt.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit!

kurzer Abwesenheit! Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie

immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur

kurzzeitig verlassen!

Deponieren Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de/praevention oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 06641/971-130.

Zwei Fahrzeuge in Bebra zusammengestoßen: Sachschaden

Bebra – Am Dienstag (28.07.), gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Opel Meriva die Hersfelder Straße in Richtung Blankenheim. Von dort bog er nach links in den Storchenweg ein, um anschließend rückwärts zu wenden. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah er dabei den 3er BMW einer 35-jährige Frau, die mit ihrem Fahrzeug auf der Hersfelder Straße wartete, um ebenfalls in den Storchenweg einzubiegen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1.800 Euro.

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Bad Hersfeld – Am Dienstag (28.07.) im Laufe des Tages drangen Unbekannte gewaltsam über eine Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße „Am Helfersgrund“ ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Schmuck in noch unbekanntem Wert. Der Einbruch wurde gegen 19 Uhr bemerkt. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheim

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Kirchheim Dienstag, 28.07.2020, 16:50 Uhr

Ein 42-jähriger PKW Fahrer aus Kirchheim kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem PKW auf der B454 zwischen den Ortslagen Frielingen und Heddersdorf nach links über die Gegenfahrbahn von der Straße ab, ein PKW Fahrer aus Schwalmstadt, der entgegenkam, reagierte noch fast rechtzeitig und wich in die Straßenböschung aus; er konnte allerdings nicht mehr ganz eine Kollision vermeiden. Der PKW aus Schwalmstadt kippte dabei um. Durch den Aufprall wurden alle vier Insassen der beiden PKW verletzt; der Fahrer des Kirchheimer PKW wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in das Klinikum Fulda geflogen, sein Mitfahrer (Kind) kam per Rettungstransportwagen in das Klinikum Fulda. Fahrer und Mitfahrer des Schwalmstädter PKW wurden leichtverletzt in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Es waren die Feuerwehren aus Heddersdorf, Frielingen und Gersdorf im Einsatz. Die Bundesstraße war ca. 1,5 Stunden gesperrt. Sachschaden: 40.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheim

