Elmstein: Prospekthalter gestohlen

Elmstein – Am 18.06.2020 wurde der Trifterlebnispfad Legelbach in Elmstein feierlich eröffnet. Heute, am 29.07.2020, musst leider festgestellt werden, dass am Parkplatz der Prospekthalter gestohlen wurde. Er fiel nicht Vandalismus zum Opfer, sondern wurde feinsäuberlich abgeschraubt und entwendet.

Wer hat zwischen 28.07. – 13 Uhr und 29.07. – 8 Uhr etwas beobachtet? Das Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“ bittet diesbezüglich um Anruf unter 06328 234.

Neuer Prospekthalter wird besorgt

Das besu will einen neuen Prospekthalter besorgen und anbringen. Bis dahin sind Prospekt am Besucherinformationszentrum in der Bahnhofstraße 60 in Elmstein erhältlich.