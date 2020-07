Kaiserslautern – Spielerisch Kaiserslautern entdecken können derzeit alle, die sich allein oder in Gruppen, mit Familie oder Freunden an der Stadtrallye 2020 beteiligen.

Quer durch die Westpfalzmetropole stellen sie sich den vielen Fragen und Aufgaben, die das Projektbüro für Städtische Veranstaltungen zusammengestellt und mit einem extra konzipierten Stadtplan in einem prall gefüllten Starter-Paket an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt hat.

„Dieses enthält außerdem zahlreiche Utensilien, Coupons und Eintrittsermäßigungen, die das Rätselraten noch leichter und lustiger machen“,

erläutert Bürgermeisterin Beate Kimmel, die sich nach den ersten drei Wochen der Aktion über viele begeisterte Rückmeldungen und strahlende Gesichter freut. Außerdem verweist sie auf die tollen Preise, die bei erfolgreicher Teilnahme winken können.

Wie die Bürgermeisterin freudig berichtet, hätten inzwischen bereits verschiedene Gruppen und Menschen den Wunsch an sie herangetragen,

„so etwas Tolles auch für Erwachsene oder ältere Menschen zu konzipieren“.

Und auch die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen seien wie ihre sie oftmals begleitenden Eltern voll des Lobes über die Stadtrallye. Überraschte Äußerungen zu neu erworbenem Wissen über Kaiserslautern wie auch zu netten Begegnungen mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder den sich an der Rallye beteiligenden Geschäften und Organisationen bleiben dabei nicht selten aus.

„Eine schöne Aktion und ein gemeinsames Erlebnis zum gegenseitigen Kennenlernen der hiesigen Menschen und ihrer Stadt“,

beschreibt Kimmel den allgemeinen Tenor zur ersten Lautrer Stadtrallye.

Bei dieser können sich Kinder und Jugendliche alleine oder in Begleitung eines Erwachsenen über kreative, intellektuelle oder sportliche Aufgaben Kaiserslautern erschließen. Zahlreiche Aufgaben und Programmpunkte können dabei in den Sommerferien nach und nach zu einem beliebigen Zeitpunkt erfüllt werden. Dafür erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon während der Rallye kleine Belohnungen oder Gutscheine. Am Ende haben alle, die den Parcours erfolgreich absolviert und ihren Nachweis eingesendet haben, die Chance auf attraktive Preise. So gibt es beispielsweise einen von insgesamt 25 Ferien-zu-Hause-Übernachtungsgutscheinen für die ganze Familie mit zwei Übernachtungen inclusive Frühstück in einem Kaiserslauterer Hotel zu gewinnen.

Für dieses ganz besondere Lautrer Sommererlebnis können sich Interessierte derzeit gerne noch unter www.kaiserslautern.de anmelden. Einsendeschluss für die ausgefüllten Unterlagen und damit zur Teilnahme am Wettbewerb ist Montag, 17. August. Weitere Informationen sind beim Projektbüro für Städtische Veranstaltungen unter der Telefonnummer (0631) 365-3423 erhältlich.