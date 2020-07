Neustadt: Flächenbrand im Bereich Welschterrassen

Neustadt an der Weinstraße – Am späten Dienstagnachmittag, 28.07.2020, wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand im Bereich der Welschterrasse alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen Hecken- und Gestrüppbrand von ca. 120 Quadratmeter zwischen dem Burg- und dem Kübelweg vor. Mit einem D und 2 C-Strahlrohren bekämpfte die Feuerwehr den Brand vom Burg- und dem darüber verlaufenden Kübelweg aus. Der Brand war nach zehn Minuten unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle von Glutnester zogen sich noch einige Zeit hin.

Nach ersten Erkenntnissen könnte Brandstiftung die Ursache gewesen sein. Die Polizei, welche ebenfalls vor Ort war, leitet die Ermittlungen ein.

Im Einsatz war die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen darunter ein Kleinlöschfahrzeug und fünf Einsatzkräften.

Information der Polizei:

Am 28.07.2020, gg. 15:45 Uhr wird der Polizei Neustadt ein Heckenbrand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass tatsächlich mehrere Hecken am Hang zwischen dem Burgweg und dem Kübelweg brannten. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude war zu keinem Zeitpunkt möglich. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine Selbstentzündung handelte, so dass eine Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt.