Kassel-Mitte (ots) – Am Dienstagabend 28.07.2020 gegen 18:15 Uhr soll ein 42-Jähriger aus Kassel von 4 südländisch aussehenden Männern am Kasseler Martinsplatz angesprochen und in einen Streit verwickelt worden sein. Der 42-jährige bekam plötzlich einen Faustschlag ins Gesicht, wurde mit einer rot-weissen Eisenstange geschlagen und mit Reizgas besprüht. Als das Opfer zu Fall kam, schlug ihm einer der Männer das Tablet aus Hand, mit welchem er Hilfe anrufen wollte. Das Quartett flüchtete anschliessend mit dem Tablet in Richtung Entenanger/Kurt-Schumacher-Straße.

Der verletzte 42-Jährige konnte glücklicherweise direkt nach der Tat eine Polizeistreife des Polizeireviers Mitte ansprechen, welche umgehend die Fahndung nach den Tätern aufnahm und einen der Flüchtigen festnehmen konnte. Dieser trug das zuvor gestohlene Tablet des Geschädigten bei sich. Der 22-jährige Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl verantworten.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie Tatbeteiligungen sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die zuständigen Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen zur Aufklärung des Falls Zeugen, die Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Nach Zeugenangaben liegt von dem Quartett folgende Beschreibung vor:

weiß-schwarzes umgekehrtes Käppi. Drei-Tage-Bart, schwarzes T-Shirt, schwarze dünne Stoffjacke, schwarze Stoffhose und schwarze Schuhe. Trug CS-Gas und eine rot/weiße Eisenstange mit sich. Täter 2: männlich, südländisches Aussehen, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, kurze schwarze Haare.

Täter 3+4: südländisches Aussehen.

Zeugen, die die Geschehnisse beobachtet haben oder Hinweise auf die geflüchteten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.