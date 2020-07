Haßloch: Flächenbrand in der Westrandstraße

Haßloch – Die Feuerwehr Haßloch wurde am Dienstagabend, 28.07.2020, um 20:30 Uhr zu einem Flächenbrand in den Bereich Westrandstraße Ecke Burgweg alarmiert.

Im Bereich des Lärmschutzwalls der Westrandstraße sowie eines angrenzenden Getreidefelds brannte eine Fläche von ca. 500m².

Bereits sechs Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Löschfahrzeuge an der Brandstelle ein und konnten mit zwei D-Rohren, einem C-Rohr sowie mehreren Feuerpatschen und Waldbrandhacken die Flammen auf das vorgefundene Ausmaß begrenzen und den Brand zügig löschen.

Die Wehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Wehrleuten vor Ort, weitere Kräfte waren in Bereitschaft im Gerätehaus. Während der Löscharbeiten musste die Westrandstraße zwischen Burgweg und Hans-Böckler-Straße voll gesperrt werden. Diese Sperrung wurde leider nicht von allen Verkehrsteilnehmern beachtet und so gab es auch an dieser Einsatzstelle wieder zusätzliche Arbeit und Diskussionen mit uneinsichtigen Fahrern für die Wehrmänner.

Nach einer guten Stunde waren alle Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit und der Einsatz konnte beendet werden.

Aufgrund der schnellen Meldung des Feuers durch aufmerksame Passanten konnte ein Ausbreiten des Brandes und größerer Schaden vermieden werden.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass aufgrund der Trockenheit erhöhte Wald- und Vegetationsbrandgefahr herrscht und Rauchentwicklungen oder Brände bei Entdecken umgehend über den Notruf 112 zu melden sind, um schnelle Hilfe einzuleiten. Auch scheinbar kleine Glutstellen können schnell große Flächen entzünden. In diesem Fall gilt, lieber einmal zuviel angerufen als einmal zu wenig.