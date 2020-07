Rhein-Pfalz-Kreis: Ab dem 03. August 2020 keine Corona-Ambulanz mehr in der Rundsporthalle in Mutterstadt

Mutterstadt – Wie bereits berichtet, wird die Corona-Ambulanz Mutterstadt zurückgebaut und die Mutterstadter Rundsporthalle wieder in die schulische und gemeindliche Nutzung überführt.

Ab Montag, 03. August 2020, werden die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte wieder die Infekt- bzw. Corona-Verdachtsfälle in ihren Praxen übernehmen. Diese haben in den letzten Wochen Strukturen aufgebaut, um dem Pandemiegeschehen auch vor Ort begegnen zu können, indem beispielsweise Corona-Sprechstunden in Arztpraxen eingeführt wurden. Entsprechende Angebote finden sich über die Website der KV RLP unter folgendem Link: www.kv-rlp.de/396666. Der letzte Öffnungstag für die Infektsprechstunde in der Corona-Ambulanz in der Rundsporthalle wird daher am Freitag, 31. Juli 2020, sein.

Die derzeit geringen Corona-Behandlungsbedarfe können durch die vorhandenen Angebote der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte abgedeckt werden. Das Gesundheitsamt wird die Entwicklungen rund um Corona aber weiterhin aufmerksam beobachten.

Auch wenn die Rundsporthalle vom ersten Tag an nur als Behelfslösung geplant war, stellte die Einrichtung mit den darin tätigen medizinischen Fachkräften für den Kreis einen absoluten Gewinn dar. Unser Dank gilt dementsprechend den eingesetzten Ärztinnen und Ärzten, den unterstützenden Fachkräften und der KV RLP.

Die bekannten Behördenrufnummern, aber auch die Hotline der Kreisverwaltung stehen den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin zur Verfügung.