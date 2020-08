Hoffenheim: Frauen zurück auf dem Platz

Sinsheim – Nach vierwöchiger Sommerpause absolvierten die TSG-Frauen am Wochenende ihre ersten Trainingseinheiten der Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Gabor Gallai, neuer Chef-Trainer des Teams, begrüßte zum Start mit Jule Brand, Celina Degen und Karla Görlitz alle drei Neuzugänge sowie die neuen Gesichter im Funktionsteam der Hoffenheimerinnen.

Der Spielplan für die neue Saison steht fest, am Wochenende starteten die TSG-Frauen mit der sechswöchigen Vorbereitung. Bevor es am 5./6. September für die Hoffenheimerinnen nach Potsdam geht, stehen für das Team von Neu-Trainer Gabor Gallai nun zahlreiche Trainingseinheiten sowie Testspiele auf dem Programm. „Die ersten Eindrücke waren auf jeden Fall positiv“, freute sich Gallai über den guten Start. „Konditionell ist die Mannschaft schon auf einem guten Level, sodass wir uns schon viel auf das Fußballerische konzentrieren können.“ Neben den drei Neuzugängen Jule Brand (eigene U20), Celina Degen (Sturm Graz) und Karla Görlitz (FF USV Jena) sammelten auch die Neuen im Funktionsteam erste Einblicke ins Trainingsgeschehen. Als Co-Trainerin rückt Lena Forscht, in den vergangenen Jahren Trainerin der U20-Frauen, an die Seite von Gabor Gallai. Marc Rodriguez ist neuer Athletik-Trainer des Bundesligateams.

22 Spielerinnen versammelten sich zu den ersten intensiven Einheiten am Förderzentrum in St. Leon. Den Trainingsstart verpasste einzig Martina Tufekovic, die aufgrund einer Schulterverletzung weiter pausieren muss. Mit Ann-Kathrin Dilfer und Laura Dick komplettieren derzeit zwei Talente aus der eigenen U20 das Torhüterinnen-Gespann. Das erste Testspiel wartet bereits am Sonntag (13 Uhr) auf die Hoffenheimerinnen. In Neumarkt in der Oberpfalz geht es für das Team von Gabor Gallai gegen SK Slavia Prag.

„In der ersten Phase der Vorbereitung wollen wir zunächst in allen Bereichen die Grundlagen schaffen“, erklärt Gallai. „Ab dem Trainingslager werden wir die Inhalte dann vertiefen, uns auch auf die Mannschaftstaktik konzentrieren und mit den einzelnen Spielerinnen Zielsetzungen festzulegen. Vor dem Ligastart geht es dann insbesondere darum, den Fokus zu finden und auch ein Saisonziel zu formulieren.“ Ihr fünftägiges Trainingslager wird die TSG erneut im Schwarzwald verbringen, Testspiele bestreiten die Hoffenheimerinnen unter anderem gegen die Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt und SC Freiburg.

Die Termine der Sommervorbereitung im Überblick: