Lambrecht: Lambrechter Kerwerallye 2020 für Kinder findet statt

Lambrecht – Nachdem die Lambrechter Gäsbockkerwe bedingt durch das Coronavirus abgesagt werden musste, hat sich das Kerwekomitee Gedanken gemacht und entschieden, dass die letztes Jahr erstmals mit Erfolg durchgeführte Kerwerallye für Kinder als coronakonforme Rallye stattfinden kann.

Das hierfür notwendige Rätselformular kann ab Freitag, 31.07.20 in einer Box vor dem Rathaus (Zunfthaus) abgeholt oder auf der Internetseite der Stadt Lambrecht (www.lambrecht-pfalz.de) heruntergeladen werden. Danach können sich die Kinder rund um den Kerweplatz auf Rätselsuche begeben. Aus den Lösungen verschiedener Rätsel ergibt sich ein Lösungswort, welches bis zum darauffolgenden Freitag in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden kann. Aus diesen Rätsellösungen werden am 07.08.2020 Gewinner gezogen, deren Namen veröffentlicht werden, so dass diese ihre Preise abholen können.

Auch 2020 wird es eine Kerwerede mit dem Kerweredner Markus Bialas geben. Die Kerwerede wird am Sonntag, 02.08.20 um 14.00 Uhr auf der Internetseite und auf Facebookseite der Stadt Lambrecht ausgestrahlt. Im Offenen Kanal Weinstraße wird die Kerwerede am Sonntag um 15.30 Uhr gemeinsam mit dem Kerweumzug auf dem Jahr 2014 zu sehen sein.

Um eine bisschen Kerwefeeling aufkommen zu lassen, steht am Kerwewochenende Sa. 01.08. und So. 02.08.2020 ein Süßigkeitenstand auf dem Friedrich-Ebert-Platz, so dass man sich mit Mohrenköpfen und allerlei anderen Leckereien versorgen kann.