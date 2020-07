Landau: Die Polizei-News

Landau – Verkehrsgefährdung zwischen Insheim und Mörlheim – Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 16:30 Uhr einen rücksichtslosen Fahrer in einem graufarbenen Mercedes auf der Strecke zwischen Insheim und Mörlheim. Dieser soll einen bislang unbekannten Radfahrer bei einem Überholvorgang geschnitten und gefährdet haben. Der Radfahrer habe hierbei einen Sturz nur knapp verhindern können. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte durch Zeugen abgelesen werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen gegen den Fahrzeugführer aufgenommen.

Der hier gefährdete Radfahrer und Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, oder entsprechende Hinweise auf den gefährdeten Radfahrer geben können, werden aufgerufen, sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Landau – Unter Medikamenteneinfluss mit dem Auto unterwegs

Am Montagabend fiel einer Streife der Polizei Landau ein Autofahrer mit unsicherer Fahrweise auf. Der Fahrer konnte kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle zeigte der 26-jährige Auffälligkeiten, welche auf eine Einnahme von Rauschmittel hindeuteten. Der Fahrer räumte ein, in den letzten Tagen Medikamente und Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde weiter ein Strafverfahren eingeleitet.

E-Scooter aus dem Verkehr gezogen

Landau (ots) – In der Nacht auf Montag 27.07.2020 fiel einer Polizeistreife im innerstädtischen Bereich von Landau ein auffällig schnell fahrender E-Scooter ins Auge. Im Rahmen der Verkehrskontrolle gab der 17-jährige Fahrer an, dass der Roller rund 50 km/h schnell fahren würde. Gegen den Fahrer wird nun aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

PKW-Aufbruch

Landau-Dammheim (ots) – Am Sonntag 26.07.2020 schlugen unbekannte Täter in den Nachmittagsstunden im Bereich der Einmündung Alte Bahnhofstraße/Hornbachstraße die Scheibe eines geparkten PKW ein. Hierbei wurden zwei Handtaschen vom Beifahrersitz entwendet.

Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, oder entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Die Polizei weist darauf hin, auch bei einem kurzzeitigen Verlassen des PKW keine Wertgegenstände offen sichtbar im Innenraum zu belassen.