Ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Bellheim – Einen 16-jährigen Rollerfahrer kontrollierten Polizisten am Montag gegen 18 Uhr in der Zeppelinstraße in Bellheim. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass er nicht im Besitz der benötigten Fahrerlaubnis war. Weiterhin war an dem Roller ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht.

Drogen sichergestellt

Germersheim – Die Polizei Germersheim führte am Montag in der Zeit von 16 – 22 Uhr Kontrollen im Stadtgebiet Germersheim durch. Bei vier Personen konnten im Verlauf der Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Bei zwei weiteren Personen konnte jeweils ein Schlagstock aufgefunden werden, der verbotswidrig mitgeführt wurde. Diese wurden ebenfalls sichergestellt. Die Besitzer der Betäubungsmittel erwartet eine Strafanzeige. Gegen die Besitzer der Schlagstöcke wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst.

Verkehrskontrollen

Germersheim – Drei Gurtmuffel wurden am Montag kostenpflichtig verwarnt, weil sie ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs waren. Ein Lkw-Fahrer musste die Ladung nachsichern. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren. Die Kontrolle fand von 9:30 – 11 Uhr in der Rheinbrückenstraße statt.

Geschwindigkeitsverstöße

Bellheim – Fünf Geschwindigkeitssünder mussten am Montag Verwarnungsgelder zahlen, nachdem sie in Bellheim zu schnell gefahren waren. In der Zeit von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr führten Beamte in der Hammerstraße eine entsprechende Kontrolle durch. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 52km/h.

Fritteuse löst Brand aus

Rülzheim (ots) – Eine Fritteuse löste am Sonntagnachmittag 26.07.2020 in der Kuhardter Straße in Rülzheim einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Ein 62-Jähriger ließ nach eigenen Angaben die Fritteuse kurze Zeit unbeaufsichtigt. Bei seiner Rückkehr stand bereits die Pergola und darunter befindliche Gartenmöbel in Flammen.

Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus, als auch das Nachbaranwesen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Rülzheim verhindert werden. Eine erste Schadensschätzung beläuft sich auf 5.000 Euro. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.