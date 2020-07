Darmstadt

15 Fahrverbote nach Abstandsmessung auf A 5 – Bei 151 km/h nur 17 Meter Abstand zum Vordermann

Darmstadt (ots) – Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Mittwoch (22.07.) Abstandskontrollen auf der A 5, zwischen Darmstadt und dem Frankfurter Kreuz durch. In einem Zeitraum von 90 Minuten wurden von den Ordnungshütern insgesamt 93 Abstandsverstöße festgestellt.

Ein Abstandsverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird. Da sich solche Verstöße immer im Bußgeldbereich befinden, hat dies auch Punkte in Flensburg zur Folge.

Für 15 Verkehrsteilnehmer bedeutet dies sogar, dass sie demnächst für einen Monat ihren Führerschein abgeben müssen, weil sie den Sicherheitsabstand erheblich unterschritten haben. Eine erhebliche Unterschreitung liegt vor, wenn der Abstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes oder noch weniger beträgt.

Besonders negativ aufgefallen war ein Wagenlenker, der bei einer Geschwindigkeit von 151 km/h gerade einmal einen Abstand von 17 Meter zu seinem Vordermann einhielt. Ebenfalls müssen sich insgesamt 9 Brummifahrer verantworten, die den für sie vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern nicht einhielten.

Mangelnder Sicherheitsabstand ist eine der Hauptursachen für teils schwere Verkehrsunfälle. Die Kontrollen auf den südhessischen Autobahnen werden deshalb fortgesetzt.

Baumaterialien von Baustelle entwendet

Darmstadt (ots) – Unbekannte hatten es im Laufe des Wochenendes auf Baumaterialien abgesehen. Diese befanden sich auf einer Großbaustelle in der Alsfelder Straße. Zwischen 11.30 Uhr am Freitag (24.07.) und 7.15 Uhr am Montagmorgen (27.07.) wurden insgesamt zwei Paletten mit Dachfolie sowie Montagematerial entwendet. Der Wert der Beute dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Aufgrund des Umfangs dürften die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes genutzt haben. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Streit zwischen zwei Familien eskaliert

Dieburg (ots) – Ein Streit zwischen mehreren Personen zweier Familien ist am Montagabend (27.7.) im Nordring eskaliert und hat die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 23.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten Geräusche, die sich für sie wie Schüsse anhörten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es vor einem dortigen Anwesen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei sollen unter anderem Baseballschläger eingesetzt worden sein. Eine 41-jährige Frau wurde verletzt, ein Auto und die Fassade des Hauses wurden teilweise erheblich beschädigt.

Hintergrund des Vorfalls sollen längere andauernde Streitigkeiten zwischen den Familien sein. Während der polizeilichen Maßnahmen am Geschehensort ging ein 21-Jähriger auf einen Beamten los. Der Dieburger wurde im Anschluss festgenommen und auf die Polizeistation verbracht. Kurze Zeit später konnten 4 mutmaßlich beteiligte Männer in der August-Horch-Straße von den Ordnungshütern festgenommen werden. Die Beamten konnten im Rahmen der weiteren Maßnahmen keinerlei Hinweise erlangen, dass eine Schusswaffe zum Einsatz kam. Die Ermittlungen zu den Tatzusammenhängen und Umständen dauern derzeit noch an.

Unabhängige Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 zu melden.

Groß-Gerau

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Rüsselsheim (ots) – Am 27.07.2020 um 16.11 Uhr kam es in der Georg-Treber-Straße in Rüsselsheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48jähriger Hofheimer befuhr mit seinem PKW die Straße in Richtung Berliner Straße. Ein 8jähriges Kind aus Rüsselsheim, welches zeitgleich auf seinem Fahrrad parallel zum PKW auf dem Gehweg fuhr, wollte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Georg-Treber-Straße fahrender weise überqueren. Es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem PKW.

Das Kind wurde dabei schwer verletzt und durch einen verständigten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei Rüsselsheim bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich zu melden.

Einbruch in Grundschule

Rüsselsheim (ots) – Die Grundschule Königstädten in der Forsthausstraße geriet über das vergangene Wochenende (25.-27.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein, beschädigten dort anschließend im Keller gelagerte Weihnachtsdekoration, warfen Locherreste und Blumenerde durch die Gänge und entwendeten schlussendlich zudem vier Laptops. Nachdem sie in der Schule vorhandene Getränke konsumiert hatten, suchten die ungebetenen Besucher wieder das Weite. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Verkehrsunfall

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 27.07.2020 ereignete sich an der Kreuzung Industriestr. / B44 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Um 17:32 Uhr kollidierten ein von der Industriestraße in Richtung Wageninger Str. fahrender Opel Adam und ein auf der B44 von Walldorf kommend in Richtung Mörfelden fahrender VW Crafter (Pritsche).

Da seitens der Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben zu der Schaltung der Lichtzeichenanlage vorliegen, werden Zeugen des Unfalls gesucht. Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter Nennung der VNr. VU/0805802/20, Telefonnr.: 06105 / 40060.

