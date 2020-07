Speyer – Einbruchsdiebstahl auf Baustelle I

Speyer – 23. – 27.07.2020 – In der genannten Zeit verschafften dich die Täter Zugang zu einer Baustelle in Speyer, Nachtweide. Dort wurden zwei Baucontainer aufgehebelt und mehrere Baumaschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Speyer – Einbruchsdiebstahl auf Baustelle II

Speyer – 27.07.2020, 00:48 – 01:48 Uhr – Nachdem sich die unbekannten Täter Zugang zu der Baustelle in Speyer, Nachtweide und einem dortigen Baucontainer verschafft hatten, starteten sie im Anschluss einen Gabelstapler und verluden mit diesem mehrere Kabeltrommeln in einen mitgebrachten Transporter.

Unfall mit verletzter Krad-Fahrerin

Speyer (ots) – 26.07.2020, 18.30 Uhr – Am frühen Sonntagabend 25.07.2020 kam eine 19-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades in der Geibstraße zu Fall und verletzte sich leicht an Armen und Beinen. Zuvor hatte ein 22-jährige Speyerin an der Ausfahrt des Festplatzes das Krad übersehen und fuhr mit ihrem PKW in den Fließverkehr ein.

Die junge Frau auf dem Leichtkraftrad führte eine Gefahrenbremsung durch, um eine Kollision zu verhindern und stürzte dabei mitsamt ihrem Fahrzeug.