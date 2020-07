Exhibitionist gesucht

Marburg: Ein Exhibitionist belästigte am Montagnachmittag, 27. Juli, eine junge Frau auf dem Lahnradweg zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und dem Südbahnhof. Die 25-Jährige war mit dem Rad unterwegs, als sich der Unbekannte entblößte und eindeutige Handbewegungen durchführte.

Der Verdächtige ist etwa 40 Jahre alt, durchschnittlich groß und hat eine kräftige/muskulöse Figur. Der Mann mit dunklen, kurzen Haaren und einem dunklen Vollbart trug eine ebenfalls dunkle, kurze Hose und ein dunkles T-Shirt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer in Schule – Polizei sucht dringend nach Zeugen

Biedenkopf (ots) – Unbekannte ließen in der Nacht auf Dienstag 27.07.2020 in einer Schule in der Straße “Am Freibad” ihren Aggressionen freien Lauf. Die Rowdys verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere, warfen Gegenstände durch die Räume unter verteilten unter anderem den Inhalt mehrerer Feuerlöscher in dem Gebäude.

Am Dienstagmorgen alarmierte ein Berechtigter die Polizei. Zur genauen Schadenshöhe kann momentan noch keine Aussage getroffen werden. Zudem konnte bisher noch nicht abschließend geklärt werden, ob es sich bei der Tat um eine reine Sachbeschädigung oder einen Einbruch handelt. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und fragt: Wem sind am Montagabend oder in der Nacht verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge rund um das Schulgelände aufgefallen? Wer kann Angaben zu den mutmaßlichen Tätern machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421-4060.

Schläge in der Reitgasse – Weitere Zeugen gesucht

Marburg (ots) – Nach einer Auseinandersetzung am Dienstag 28.07.2020 hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Drei junge Männer erlitten leichte Verletzungen. Zwei ließen ihre leichten Blessuren vor Ort in einem Rettungswagen behandeln. Der Vorfall zwischen mehreren Beteiligten spielte sich zunächst gegen 2 Uhr in der Reitgasse ab.

Eventuell löste die lautstarke Sympathiebekundung eines Geschädigten für einen Fußball-Bundesligisten das weitere Geschehen aus. Wie berichtet wurde, attackierten nun mehrere Personen die 22 und 23 Jahren alten Opfer.

Kurz danach konnte die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen am Rudolphsplatz identifizieren. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und den Hintergründen dauern noch an. Zeugen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizeistation Marburg, Tel. 06421-4060, in Verbindung.

Einbruch scheitert – Täter flüchtet

Marburg: Gewaltsam versuchte ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag, 28. Juli, in eine Apotheke in der Universitätsstraße einzudringen. Der etwa 25 bis 35 Jahre alte Mann machte sich gegen 3.35 Uhr an der doppelflügeligen Eingangstür zu schaffen und verursachte dabei einen Schaden von 2.000 Euro. Letztendlich ließ der mutmaßliche Einbrecher von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Am Plan/Oberstadt.

Der Verdächtige mit dunkler Hautfarbe hat eine normale Figur und ist etwa 180 cm groß. An der getragenen Kleidung befand sich ein neon- und pinkfarbenes Element. Möglicherweise führte der Mann bei seiner Flucht einen Rucksack mit sich.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei brachten keinen Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Alle Reifen platt – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Rauschenberg-Schwabendorf: In einer Scheune in der Straße “Winterseite” machten sich Unbekannte zwischen Freitag 24. Juli, 19 Uhr und Montag 27. Juli, 17.30 Uhr, an einem Traktor zu schaffen.

Die Randalierer gingen wahrscheinlich mit einem Akkubohrer ans Werk und beschädigten alle vier Reifen des landwirtschaftlichen Fahrzeuges. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Kratzer an mehreren Stellen

Marburg-Cappel: Auf dem Parkplatz vor dem Tegut-Markt in der Marburger Straße hinterließ ein Unbekannter am Montag 27.07.2020 zwischen 15.15 und 16.15 Uhr, einen Schaden von 1.000 Euro. Der Randalierer zerkratzte den Lack eines schwarzen Audis gleich an mehreren Stellen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

