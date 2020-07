Neustadt: Öffentliche Themenführungen im August und September 2020 – Geschichte erleben im Hambacher Schloss

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr finden neben den von April bis Oktober an Wochenenden stattfindenden öffentlichen Führungen (jeweils 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr) wieder öffentliche Themenführungen im Hambacher Schloss statt.

Der Startschuss fällt auf Grund der Corona-Pandemie etwas verspätet, aber die Stiftung freut sich ab August 2020 wieder jeden Samstag um 15 Uhr eine besondere Führung anbieten zu dürfen.

Im August und September stehen folgende Führungen auf dem Programm:

Inszenierte Führung für Erwachsene

„Auf Zeitreise mit den Freiheitskämpferinnen und -kämpfern von 1832“

Ob nun der legendäre Dr. Siebenpfeiffer, tollkühner Initiator des Hambacher Festes oder Frau Abresch, spätere Gattin des Johann Philipp Abresch, welcher die schwarz-rot-goldene

Fahne an der Spitze des Festzuges trug oder aber Elise Hornig, Freiheitskämpferin der ersten Stunde – sie alle berichten von den damaligen Vorkommnissen, geben Geheimnisse preis und offenbaren Geschichten, die so noch kaum gehört wurden – natürlich nicht ohne Augenzwinkern.

Termine:

Sa. 01. August 2020 / Sa. 15. August 2020 / Sa. 29. August 2020 / Sa. 12. September 2020 / jeweils um 15 Uhr (Dauer: 45 Minuten)

Inszenierte Familienführung

„Kinder! Hinauf, hinauf zum Schloss!“

Was war da 1832 beim Hambacher Fest überhaupt los? Wie und warum kam es dazu? Frau Abresch kommt extra aus der Vergangenheit und nimmt die ganze Familie mit auf eine spannende und spaßige Zeitreise. So geht es wie damals im Festzug mit wehenden Fahnen und Gesang hinauf zum Schloss, auf dass der Geist der Freiheit wieder zum Leben erweckt wird.

Termine:

Sa. 08. August 2020 / Sa. 22. August 2020 / Sa. 05. September 2020 / Sa. 26. September 2020 / jeweils um 15 Uhr (Dauer: 45 Minuten)

Architekturführung

„Über 1000 Jahre Baugeschichte – Vom Buckelquader bis zur skulpturalen Mauer“

Kästenburg, Maxburg, Hambacher Schloss – diese drei historischen Namen zeugen vom Wandel des markanten Baus auf dem 325 Meter hohen Vorberg der Haardt. Bischofs-Residenz, Tresor und Archiv, Ruine mit Forsthaus, Ausflugsziel und Versammlungsstätte, vereiteltes Märchenschloss, vergessene Baustelle, Erinnerungsort und Museum: Das Hambacher Schloss hat die unterschiedlichsten Transformationen erfahren. Erleben Sie tiefe Einblicke in die spannende Baugeschichte des Schlosses.

Termin:

Sa. 19. September 2020, 15 Uhr (Dauer: 45 Minuten)

Karten für die öffentlichen Themenführungen sind am jeweiligen Tag im Besucherhaus / Shop des Hambacher Schlosses erhältlich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 9 Personen begrenzt. Es gilt die allgemeine Maskenpflicht. Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern müssen auch innerhalb dieser Gruppe und gegenüber anderen Besucher*innen eingehalten werden.

Nähere Informationen unter: Tel. 06321/926290 oder info@hambacher-schloss.de