Kronau – Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr

Karlsruhe – Beamte der Polizeireviere Philippsburg und Bad Schönborn

führten gemeinsam mit Beamten des Einsatzzugs Karlsruhe am Montagabend an der

Autobahnanschlussstelle Kronau Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Drogen im

Straßenverkehr durch.

In der Zeit zwischen 14 und 19 Uhr kontrollierten die Polizisten mehrere

Fahrzeuge, wobei sich insgesamt acht Straftaten, darunter fünf Verstöße gegen

das Betäubungsmittelgesetz und drei steuerrechtliche Verstöße ergaben. Neben

weiteren Verkehrsordnungswidrigkeiten gelangten ferner vier Fahrzeugführer zur

Anzeige, da sie sich offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter

das Steuer ihres Autos gesetzt haben.

Weingarten – Nach Zusammenstoß mit Rollerfahrer davongefahren

Karlsruhe – Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Weingarten

entfernte sich ein Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 28-jähriger

Rollerfahrer war gegen 18.50 Uhr auf der Berliner Straße unterwegs. An der

Einmündung zur Königsberger Straße fuhr er, aufgrund der Vorfahrtsregel Rechts

vor Links, langsam auf die Königsberger Straße. Von links kam ein weißer SUV

schnell angefahren, dessen Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführte, aber einen

Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen nicht mehr verhindern

konnte. Beide Fahrzeuge berühren sich leicht und der 28-Jährige stürzt auf die

Straße. Die Beifahrerin stieg aus dem Pkw und sprach den leicht verletzten

28-Jährigen an. Bis dieser jedoch aufgestanden war, hatte sich der Verursacher

bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Pkw handelte es sich um

einen weißen SUV der Marke Audi. Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise

auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Sechs Leichtverletzte bei zwei Unfällen auf Autobahn

Ettlingen-Bruchhausen – Glimpflich gingen am Montag kurz vor 23 Uhr zwei

aufeinander folgende Verkehrsunfälle auf der Autobahn 5 in Höhe von Bruchhausen

mit sechs Leichtverletzten aus.

Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei war zunächst ein in südlicher

Richtung fahrender 54 Jahre alter Pkw-Fahrer auf dem mittleren Fahrstreifen

unterwegs und touchierte einen rechts neben ihm fahrenden Sattelzug. Das Auto

geriet in der Folge ins Schleudern prallte noch mehrfach gegen die

Betongleitwand. Dabei trug der Fahrzeugführer leichte Verletzungen davon, die

ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Im Anschluss kam es in derselben Minute wegen des ersten Unfalls zu einem

Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 18-jährige Autofahrerin konnte noch

rechtzeitig anhalten. Dem nachfolgenden 40 Jahre alten Pkw-Führer gelang dies

nicht mehr und er fuhr auf. Er, dessen 37-jährige Beifahrerin sowie drei

Insassen des vorderen Autos im Alter von 17 und 18 Jahren trugen allesamt

leichte Verletzungen davon, die gleichfalls ambulant in Kliniken zu versorgen

waren.

Wegen ausgelaufener Flüssigkeiten musste die Fahrbahn gereinigt werden. Zwei von

drei Fahrspuren waren bis gegen 01.30 Uhr gesperrt, danach stand eine weitere

Spur zur Verfügung und letztlich war die nach Süden führende Fahrbahn gegen

02.15 Uhr wieder frei. Es hatte sich ein Stau von etwa einem Kilometer Länge

gebildet.

Im ersten Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro, im Folgeunfall

waren es geschätzte 6.500 Euro.

Ubstadt-Weiher – Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Karlsruhe – Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer wurde am Montag gegen 21:50

Uhr in der Unteröwisheimer Straße in Ubstadt-Weiher einer Verkehrskontrolle

unterzogen. Die Polizeibeamten stellten zunächst fest, dass die am Fahrzeug

angebrachten Kurzzeitkennzeichen für eine andere zulässige Fahrt bestimmt waren.

Bei einer anschließenden Überprüfung der Personalien führte der 58-jährige

lediglich einen italienischen Führerschein mit sich, welcher nicht mehr gültig

war. Der Beschuldigte muss daher mit einer Anzeige zwecks „Fahren ohne

Fahrerlaubnis“ rechnen. Auch wurden an dem Führerschein Merkmale festgestellt,

welche eine Fälschung vermuten lassen. Entsprechende Ermittlungen wurden

eingeleitet.

Karlsruhe – Diebe haben es auf Baumaschinen abgesehen

Karlsruhe – Baumaschinen und Werkzeuge von rund 2.200 Euro haben bislang

Unbekannte am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Kaiserstraße

entwendet.

Zwischen Samstag 12:00 Uhr und Montag 07:00 Uhr überwanden die Diebe zunächst

einen Bauzaun um auf das Gelände zu gelangen. Dort öffneten sie im Anschluss

gewaltsam den Zugang zum Lagerraum und nahmen die hier aufgefundenen Maschinen

an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Telefonnummer 0721 6663311 entgegen.

Karlsruhe – Mit Schreckschusspistole in Gesicht geschossen

Karlsruhe – Nach Streitigkeiten am Montagabend vor einer Gaststätte in der

Karlsruher Innenstadt schoss ein männlicher Täter einem 24 Jahre alten Wirt mit

einer Schreckschusspistole ins Gesicht. Der Geschädigte trug leichte

Verletzungen von dem Angriff davon und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Zeugenaussagen zufolge erschien der Angreifer zusammen mit weiteren Personen

gegen 23.40 Uhr vor dem schon geschlossenen Restaurant in der westlichen

Kaiserstraße. Der Wirt unterhielt sich zu diesem Zeitpunkt noch mit Bekannten

vor seinem Betrieb. Zunächst sprach der Täter sein späteres Opfer an. Kurz

darauf schoss er ihm mit einer Schreckschusspistole in dessen Gesicht und ging

zu Fuß in Richtung Mühlburger Tor flüchtig. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten in der Tatnacht nicht zur Ergreifung des

Schützen.

Der getroffene Gastronom wurde von umstehenden Zeugen medizinisch erstversorgt

und kurz darauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach erster

Diagnose wird er keine bleibenden Schäden durch die glücklicherweise nur

oberflächlichen Hautverletzungen im Gesicht davontragen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer

gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und geht nach ersten Erkenntnissen von

länger anhaltenden Streitigkeiten im Vorfeld der Tat aus. Die Ermittlungen zum

Täter werden intensiv fortgeführt.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht durch Fahrradfahrerin

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radlerinnen kam es am

Montagabend in der Stresemannstraße, bei dem die Unfallverursacherin flüchtig

ging.

Gegen 19:15 Uhr fuhr die bislang unbekannte junge Frau von einem Gehweg aus

rechtwinklig auf die Stresemannstraße ein und prallte hier gegen die auf der

Stresemannstraße fahrende 58-jährige Radlerin. Die 52-jährige Frau kommt hierbei

zu Fall und verletze sich dabei. Die Unfallverursacherin blieb nach Angaben der

Geschädigten kurz stehen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die 52-jährige Erstversorgt und im

Anschluss zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Die Flüchtige war zwischen 15 – 20 Jahre alt, leicht korpulent, hatte blond

gefärbte Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Sie trug ein

schwarzes Top mit gelbem Aufdruck auf der Brust sowie eine schwarze Leggins und

war mit einem roten Damenfahrrad unterwegs.

Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise zu der Gesuchten geben können

werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721 6664311 in Verbindung zu setzten.

Malsch – Nach massiver Körperverletzung beraubt

Karlsruhe – Nachdem ein 52-Jähriger massiv geschlagen und getreten wurde,

raubte ein bislang unbekannter Täter sein Bargeld. Der 52-Jährige saß am

Montagnachmittag auf einer Bank am Bühnensee und konsumierte dort, zusammen mit

einem 36-jährigen Bekannten, Bier. Gegen 18.00 Uhr kamen ein 18-Jähriger und

dessen bislang unbekannter Begleiter zur Bank und es entwickelte sich zunächst,

nach vorausgegangener Provokationen, ein Streitgespräch. Die beiden Provokateure

gingen dann davon und kamen gegen 21.00 Ihr wieder zurück. Nach erneuter

Provokation kam es zwischen dem 18-Jährigen und dem 52-Jährigen zu einer

körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf der 52-Jährige zu Boden ging.

Hier wurde er von dem 18-Jährigen und dessen Begleiter mehrfach heftig gegen

Kopf und Körper getreten, wobei das Opfer kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als

der 36-Jährige zu Hilfe kam, erhielt er vom 18-Jährigen mehrere Faustschläge und

wurde anschließend in den See geworfen. Nachdem der unbekannte Täter Bargeld aus

dem Geldbeutel des 52-jährigen Opfers genommen hatte gingen beide Täter davon.

Durch eine Passantin wurde die Polizei verständigt. Der 52-Jährige wurde in ein

Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen beim Polizeirevier Ettlingen führten dann

zu dem alkoholisierten 18-jährigen Beschuldigten. Zu dem bislang unbekannten

zweiten Täter dauern die Ermittlungen an.