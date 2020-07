Mann im Zug aufgefallen

Bundespolizei Karlsruhe

Mannheim – Am Montagabend gegen 19:35 Uhr wurde die Bundespolizei am

Mannheimer Hauptbahnhof von einem Zugbegleiter der Deutschen Bahn angefordert.

Dieser trug bei Eintreffen der Streife vor, dass er von zwei Zeugen auf einen

Mann aufmerksam gemacht wurde, welcher sich im Zug sitzend unsittlich gezeigt

und betätigt hatte.

In einer Befragung gaben die beiden 27- und 28-jährigen Männer an, dass sie im

Vorbeigehen die unsittliche Handlung des 59-jährigen Deutschen wahrnehmen

konnten. Dieser hingegen gab an, sich im Waggon lediglich umgezogen zu haben.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen

Handlung.

Mannheim-Seckenheim: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Seckenheim – Einen Verkehrsunfall verursachte am Montagmorgen ein

unbekannter Fahrradfahrer im Stadtteil Seckenheim. Der Unbekannte war gegen

sieben Uhr mit seinem Fahrrad auf der Seckenheimer Hauptstraße stadteinwärts

unterwegs. An der Einmündung zur K 4138 in Richtung Edingen-Neckarhausen

missachtete er das Rotlicht fuhr weiter in Richtung Seckenheim. Eine

entgegenkommende 55-jährige Mercedes-Vito-Fahrerin wollte bei grüner Ampel nach

links in Richtung Edingen-Neckarhausen abbiegen und musste dabei dem

Fahrradfahrer nach links ausweisen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei

überfuhr sie die dortige Verkehrsinsel und beschädigte das darauf angebrachte

Verkehrszeichen. Der Fahrradfahrer fuhr unbeeindruckt weiter, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von mehr als 5.000

Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Zusammenstoß auf der Südtangente – Zeugen gesucht

Mannheim-Lindenhof – Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos kam es am

Montagnachmittag auf der Südtangente im Stadtteil Lindenhof. Ein 50-jähriger

Mercedes-Fahrer war kurz nach 17 Uhr auf der linken Geradeausspur der

Südtangente in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Zugleich befuhr eine 32-jährige

Hyundai-Fahrerin die Gontardstraße in Richtung Südtangente und wollte an der

ampelgeregelten Einmündung auf die Südtangente in Richtung Ludwigshafen

einbiegen. Dabei kam es, trotz Ausweichmanöver des Mercedes-Fahrers zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Beide Unfallbeteiligten gaben unterschiedliche Schilderungen des

Unfallgeschehens ab. Daher sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu

melden.

Mannheim-Innenstadt: 20-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Verursacher flüchtet

Mannheim – Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Innenstadt wurde

eine 20-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete

zunächst, konnte jedoch kurz darauf unweit des Unfallorts angetroffen und

festgenommen werden.

Die Radlerin war auf dem Radstreifen auf dem Friedrichsring in Richtung

Kurpfalzbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Hebelstaße nahm ihr ein zunächst

unbekannter Citroen-Fahrer beim Abbiegen von der Hebelstraße auf den

Friedrichsring die Vorfahrt und stieß mit ihr zusammen. Die 20-Jährige stürzte

auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach

notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär

aufgenommen wurde. Der unbekannte Autofahrer war, ohne sich um die Verletzte zu

kümmern, einfach weitergefahren.

Das Fahrzeug des Unfallverursachers konnte im Rahmen einer sofortigen Fahndung,

wenig später unweit des Unfallorts, vor einem Lokal abgestellt, festgestellt

werden. Der 32-jährige Fahrer stand merklich unter Drogeneinfluss. Ein

Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Dem 32-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.