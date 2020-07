Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel abgetreten – zwei Tatverdächtige festgenommen – weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen kurz nach 4

Uhr wurden in der Bergstraße an drei geparkten Autos die Außenspiegel mit

Tritten beschädigt. Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie

zwei Personen beobachtet habe, die sich in Richtung Schriesheim entfernten. Im

Rahmen der Fahndung wurden noch in tatortnähe zwei Tatverdächtige im Alter von

26 und 31 Jahren angetroffen und festgenommen. Beide Tatverdächtige waren

erheblich betrunken, Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,4 bzw. 1,5 Promille.

Weitere Zeugen bzw. Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030

beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Kronau/A 5: Bei Auffahrunfall die Nase gebrochen

Kronau/A 5 – Bei einem Auffahrunfall am frühen Montagnachmittag auf der A

5 bei Kronau verletzte sich eine 45-jährige Autofahrerin. Die Frau war gegen 14

Uhr auf der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle

Kronau musste ein voran fahrender 60-jähriger Mann seinen VW staubedingt bis zum

Stillstand abbremsen. Die 45-Jährige realisierte dies zu spät und fuhr mit ihrem

Fiat auf den VW auf. Durch den Aufprall schlug sie mit dem Kopf gegen das

Lenkrad und zog sich dabei einen Nasenbeinbruch zu. Sie wurde mit nach

medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. An den

beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von fast 20.000 Euro. Im

Rahmen der weiteren Unfallermittlungen wir derzeit geprüft, ob die Frau den

Sicherheitsgurt korrekt angelegt hatte.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Alkohol- und Drogenkontrollen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeipräsidium Mannheim führte am

Montag, 27.07.2020, in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr, unter der

Federführung des Polizeireviers Hockenheim in Zusammenarbeit mit dem

Kompetenzteam „Drogen im Straßenverkehr“ in der Talhausstraße eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch.

Dabei wurden 100 Fahrzeuge und 120 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden sechs Fahrzeugführer, die unter Drogeneinfluss am

Straßenverkehr teilnahmen, festgestellt. Gegen diese wurden Strafverfahren wegen

Drogenbesitzes eingeleitet. Darüber hinaus war eine Fahrzeugführerin stark

alkoholisiert. Ein Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von rund 2,8 Promille.

Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein wurde einbehalten und sie

setzte den Heimweg mit ihrem Hund zu Fuß fort.

Die weiteren Ergebnisse:

1 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

1 x Verstoß gegen die Abgabenordnung/Kraftfahrzeugsteuergesetz

1x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Darüber hinaus wurden mehrere Verstöße gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen

festgestellt. Diese werden im Rahmen von Ordnungswidrigkeitsverfahren geahndet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 46 Beamte der Polizeireviere Hockenheim

und Schwetzingen als Teilnehmer einer Schulungsmaßnahme hinsichtlich Alkohol und

Drogen im Straßenverkehr eingesetzt.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamtinnen und

Beamte der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten.

Die Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger ausgeraubt / Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wurde ein

13-jähriger Junge von drei Jugendlichen beraubt.

Der Junge befand sich mit seinem Tretroller auf dem Heimweg vom Bahnhof Weinheim

und wurde im Bereich der Kapellenstraße/Gutleuthaustraße von drei Jugendlichen

überfallen. Einer der drei Täter entwendete dem Jungen gewaltsam dessen Rucksack

und schubste ihn anschließend in eine Hecke. Zudem forderte er von ihm Geld und

drohte ihm mit Schläge. Schließlich entnahm der selbe Täter den im Geldbeutel

des Jungen befindlichen Bargeldbetrag von 5 Cent. Anschließend lief das Trio

wieder in Richtung Bahnhof Weinheim. Der 13-Jährige wurde durch den Überfall

glücklicherweise nicht verletzt.

Die drei Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Person 1 / Haupttäter: Ca. 16 Jahre alt, ca. 175-185 cm groß, sportlich schlank,

bekleidet mit schwarzem Anglerhut, schwarzer Gesichtsmaske, langem schwarzem

Sweatshirt mit zwei grauen Bändern im Kragenbereich, schwarzer Jogginghose,

schwarzen Sneakers

Person 2: Ca. 16 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, kurze

braune/schwarze Haare, bekleidet mit grauem Sweatshirt mit weißer Schrift und

zwei weißen Bändern

Person 3: Ca. 16 Jahre alt, ca. 175 cm groß, normale Statur, kurze

braune/schwarze Haare, bekleidet mit schwarzem Sweatshirt mit weißer Schrift und

zwei weißen Bändern

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall

aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben

können. Diese Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0621/174-4444 entgegengenommen.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Getränkemarkt /

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet (Pressemeldungen 1 und

2 vom 27.07.2020) kam es in Weinheim gegen 15:40 Uhr zu einem Raubüberfall auf

einen Getränkemarkt in der Cavaillonstraße. Nach den ersten Ermittlungen

ereignete sich nachfolgender Tatablauf. Ein bislang unbekannter männlicher Täter

betrat den Laden und forderte beim Bezahlvorgang von Ware einen 21-jährigen

Angestellten unter Vorhalt eines Messers auf, die Bargeldeinnahmen aus der Kasse

in eine Tüte zu packen. Mit der Beute von über 1.000 Euro flüchtete der Täter

aus dem Laden in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter

Fahndungsmaßnahmen mit großem Kräfteansatz und dem Einsatz eines

Polizeihubschraubers konnte der Täter entkommen. Verletzt wurde bei dem Überfall

glücklicherweise niemand.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden

gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Sinsheim/Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Mobiler Blitzer beschädigt / Täter ermittelt / Zeugenaufruf zu weiterer Sachbeschädigung

Sinsheim/Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits Anfang Juli wurde im

Stadtteil Angelbachteil ein mobiler Blitzer der Stadt Sinsheim mit Graffiti

besprüht. Ein zunächst unbekannter Täter sprühte ein Hakenkreuz auf den Blitzer,

sodass dieser keine weiteren Messungen vornehmen konnte. Durch die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnte ein 65-jähriger Mann aus Angelbachtal

als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren

wegen Sachbeschädigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger

Organisationen.

Auch am vergangenen Wochenende wurde der Blitzer erneut mit Farbe besprüht. Er

war im Ortsteil Hilsbach in der Kraichgaustraße aufgestellt. Dieses Mal sprühte

ein bislang unbekannter Täter ein Herz in goldener Farbe auf.

Das Polizeirevier Sinsheim hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der

Rufnummer 07261/6900 mitzuteilen.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: „Enkeltrick“ und „Falscher Polizeibeamter“ leider erfolgreich / 25.000 Euro von Ehepaar erbeutet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Die Betrugsmaschen „Enkeltrick“ und

„Falscher Polizeibeamter“ ebben nicht ab.

Unter Vorwänden, wie beispielsweise, die Polizei habe Hinweise auf einen

geplanten Einbruch, gelingt es den Betrügern immer wieder, ihren Opfern mittels

geschickter Gesprächsführung glaubwürdig zu vermitteln, dass ihr Geld und ihre

sonstigen Wertsachen zu Hause nicht sicher seien. Ein Polizist in Zivil werde

vorbeikommen um das gesamte Geld und sämtliche Wertsachen „in Sicherheit“ zu

bringen. Ein anderer Vorwand ist, dass die Ersparnisse auf untergeschobenes

Falschgeld überprüft bzw. Spuren gesichert werden müssten, ein Polizist komme

vorbei und werde Geld beziehungsweise Wertsachen abholen. Oder die Opfer werden

dazu aufgefordert, Geld und Wertsachen in Wohnortnähe abzulegen, damit die

Polizei eine angebliche Verbrecherbande festnehmen könne.

Letztere Begehungsweise verlief am vergangenen Donnerstag bei einem Ehepaar aus

Eberbach leider erfolgreich.

Eine angebliche Nichte bat hier telefonisch um finanzielle Unterstützung von

mehreren 10.000 Euro zur Durchführung eines Immobilienkaufs. Durch geschickte

Gesprächsführung ließ sich das über 80 Jahre alte Ehepaar von der Echtheit des

Anrufs täuschen. Nachdem das Ehepaar von der Bank insgesamt 25.000 Euro

abgehoben hatte, erhielt es einen weiteren Anruf eines angeblichen

Kriminalbeamten des LKA, der vorgab, gegen genau diese „Enkeltrick“-Bande zu

ermitteln. Den Forderungen der Täter solle nachgegangen werden, damit man die

Täter anschließend festnehmen kann. Um die Echtheit seines Anrufs zu beweisen,

ließ sich das Ehepaar überzeugen über die Wahl der Kennzahl „Stern+110“ auf der

Telefontastatur, eine angebliche Polizeileitung anzuwählen. Über diese Umwahl

meldete sich nun ein angeblicher Polizeibeamter des Polizeireviers Eberbach, der

das Ehepaar nun gänzlich von der Echtheit der Ermittlungen überzeugte. Als sich

schließlich wieder die angebliche Nichte meldete, wies sie „Onkel und Tante“ an,

die 25.000 Euro in einem Umschlag auf dem Reifen eines in der Straße geparkten

Pkw’s zu deponieren. Wenig später wurde das Geld von einer männlichen Person

abgeholt, was durch das Ehepaar beobachtet werden konnte.

Kurz danach meldete sich erneut der angebliche Kriminalbeamte und teilte mit,

dass die Täter mit dem Geld gefasst worden wären. Das Geld würde dem Ehepaar

wenig später wieder ausgehändigt werden. Nachdem die beiden Senioren Lunte

gerochen hatten, erfuhren sie die bittere Wahrheit von der echten Polizei.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut auf folgendes hin:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von

persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen

Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen Fordern Sie bei persönlichem Kontakt von angeblichen

Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis

Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt – suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben

die angebliche Amtsperson kommt – suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben Benutzen Sie NIE die Rückruftaste oder sonstige

Tastenkombinationen, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen

Tastenkombinationen, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse

finanziellen Verhältnisse Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie

vertrauen

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie im Internet unter

www.polizei-beratung.de

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugin überrascht Autodieb – Tatverdächtiger flüchtet – weitere Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Beim Versuch, am Montagabend um 22.25 Uhr

in der Straße Im Bangert im Ortsteil Tairnbach ein Auto zu stehlen, wurde der

Täter überrascht und flüchtete unerkannt. Eine Zeugin wurde durch ein klirrendes

Geräusch aufmerksam, beim Nachschauen bemerkte sie vor der Tür Scheinwerferlicht

und sieht in einem Auto eine männliche Person, die gerade im Begriff ist,

rückwärts auf die Straße zu fahren. Nachdem sie laut auf sich aufmerksam macht,

steigt der Täter aus. Er nimmt aus einem Grünstreifen ein Fahrrad auf und

flüchtet damit huckepack zu Fuß.

Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben: ca. 30 – 40 Jahre, ca. 180 cm

groß, kräftige Statur, kurze Haare. Er war bekleidet mit einer kurzen schwarzen

Hose und vermutlich mit einem dunkelorangefarbenen Kurzarm-T-Shirt.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Aufgrund tiefstehender Sonne gegen geparkten Pkw gefahren – 48-Jähriger leicht verletzt

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis – Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah eine

32-jährige Autofahrer am Montag gegen 6.45 Uhr im Unteren Jagdweg einen am

rechten Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter. Dies hatte zur Folge, dass sie

gegen offenstehende hintere linke Tür prallte. Durch die zuklappende Tür wurde

der 48-jähriger Fahrer getroffen, der gerade im Begriff war, ein Paket aus dem

Heck auszuladen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus nach Sinsheim gebracht. An den beiden Fahrzeugen

entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 10.000 Euro.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Container aufgebrochen – Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis – Zwischen Freitag, 24.07.2020 13:45 Uhr, und

Montag, 27.07.2020 07:00 Uhr, wurde auf einem Firmengelände in der Wieslocher

Straße in einen Container eingebrochen. Der unbekannte Täter fuhr zuerst einen

Radlader zur Seite, ehe er den mit Schlössern abgeschlossenen Container

aufbrach. Es wurden verschiedene Flex, eine Motorsäge, eine Bohrmaschine und ein

Bolzenschneider entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe eingeschlagen – Rucksack aus Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend wurde zwischen 19 Uhr und

20 Uhr am Feldweg gegenüber dem Hundeplatz an der L598 die Scheibe eines Fiat

500 eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter entwendete vom Beifahrersitz

einen schwarzen Rucksack der Marke „Nike“ mit mehreren wichtigen Dokumenten.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer

06222-57090 zu melden.