Körperverletzungen am Angelweiher

Bodenheim – Bereits am Samstag, 11.07.2020, zwischen 22:15 Uhr und 23:36 Uhr, kam es an dem Angelweiher in Bodenheim zu Körperverletzungsdelikten zum Nachteil eines 54 jährigen Bodenheimers und eines 55 Jährigen aus Lörzweiler. Der 54 jährige Bodenheimer verbrachte mit drei weiteren Zeugen den Abend am Angelweiher und angelte. Auf der gegenüberliegenden Uferseite befanden sich drei weibliche Jugendliche, die sehr laut waren. Sie wurden durch den späteren Geschädigten zur Ruhe ermahnt. Als sich die Lautstärke jedoch nicht änderte, wurden die drei weiblichen Personen aufgefordert, das Grundstück zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie widerwillig nach und beim Verlassen des Geländes schlug eine der weiblichen Personen dem 54 Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht und spuckte ihm ins Gesicht. Danach verließen die weiblichen Personen das Gelände des Angelweihers in Richtung Parkplatz. Dort trafen sie auf den 55 Jährigen Geschädigten aus Lörzweiler. Dort kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 55 Jährigen und den weiblichen Personen. Die weibliche Person, die zuvor geschlagen hatte, habe dann zu dem 55 Jährigen gesagt, dass sie ihren „Freund“ anrufen werde und er ihm „aufs Maul hauen“ würde. Wenig später kamen drei männliche Personen unvermittelt aus den Büschen des Angelweihers und schubsten den 55 Jährigen Geschädigten mehrfach, sodass dieser in den Angelweiher stürzte und sich dabei verletzte.

Verkehrsunfall inklusive Flucht

Bingen – Bingen, Parkplatz Campingplatz Bauer Schorsch, 27.07.`20, 20:00 Uhr. Ein 74-Jähriger bemerkte nach seinem Besuch beim allseits bekannten Bauer Schorsch einen frischen Schaden am hinteren Stoßfänger seines geparkten weißen Mitsubishis. Eventuell wurde der Schaden durch eine Anhängerkupplung verursacht. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.

Mainz-Altstadt – Ermittlungserfolg – MC-Donalds-Räuber in Untersuchungshaft

Mainz-Altstadt – Nach dem schweren Raub auf die MC-Donalds Filiale am

Gutenbergplatz vom 25.06.2020, konnten nun die Ermittler der Mainzer

Kriminalpolizei den Täter festnehmen. Der 20-Jährige Beschuldigte aus

Rüsselsheim wurde am Montag dem 24.07.2020 dem Haftrichter beim Amtsgericht in

Darmstadt vorgeführt.

Der 20-Jährige hatte am Abend des 25.06.2020 zunächst mit zwei weiteren Personen

im Schnellrestaurant gegessen und war hierbei schon durch Provokationen

gegenüber Mitarbeitern aufgefallen. Nachdem er das Restaurant kurz verlassen

hatte, kehrte er kurze Zeit später mit einer Pistole in der Hand zurück und

forderte zwei Mitarbeiter auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Um seiner

Forderung Nachdruck zu verleihen schoss er mit der Schreckschusswaffe aus kurzer

Distanz auf eine 27-jährige Mitarbeiterin, die hierdurch leicht verletzt wurde.

Mit dem Bargeld aus der Kasse flüchtete er dann zu Fuß.

Nach intensiven Ermittlungen der Spezialisten des Mainzer Raubkommissariats, im

Rahmen derer auch ein Phantombild erstellt worden war, konnten der Beschuldigte

und dessen Begleitpersonen identifiziert werden. Nachdem vom zuständigen

Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss erlassen worden war, konnten in der

Wohnung des 20-Jährigen mehrere Schreckschusswaffen, Messer und Elektroschocker

sichergestellt werden. Durch den Haftrichter des Amtsgerichts in Darmstadt wurde

am 24.07.2020 Untersuchungshaft angeordnet und der 20-Jährige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizei stellt flüchtenden Autofahrer

Mainz – Montag, 27.07.2020, 10:05 Uhr

Am Montagvormittag hört ein Zeuge einen Knall in der Goldenluftgasse. Als er aus

dem Fenster schaut, sieht er, dass ein Metallpoller umgebogen ist und daneben

ein schwarzes Auto steht, das kurz darauf wegfährt. Er notiert das Kennzeichen

und meldet es der Polizei. Im Rahmen der Fahndung kann der Fahrer des Autos

einer Kontrolle unterzogen werden. Die Personenbeschreibung stimmt mit dem

Fahrer überein. Der 27-jährige Fahrer zeigt sich aggressiv. Es wurde ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofensterscheibe eingeschlagen

Mainz – Montag, 27.07.2020, 06:00 Uhr bis 14:40 Uhr

Am Montagvormittag schlagen unbekannte Täter das Beifahrerfenster eines Autos

ein, das in der Jägerstraße am Fahrbahnrand geparkt ist. Zudem werden der rechte

Außenspiegel und die Beifahrertür beschädigt. Im PKW hätten sich keinerlei

Gegenstände befunden. Durchwühlt worden sei ebenfalls nichts. Es liegen keine

Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Zimmerbrand im Barbarossaring

Am heutigen frühen Abend gegen 18:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz zu einem Zimmerbrand im Barbarossaring alarmiert. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Piepsen eines Rauchwarnmelders und nahmen Rauchgeruch im Treppenhaus war. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr, die umgehend mit einem Löschzug anrückte. Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Um den Treppenraum rauchfrei zu halten, wurde ein mobiler Rauchverschluss in die Wohnungstür eingehängt und ein Überdrucklüfter eingesetzt. Glücklicherweise befand sich zum Brandzeitpunkt keine Person in der Wohnung, so dass es lediglich zu einem Gebäudeschaden kam. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Unterstützt wurde die Feuerwehr durch den Rettungsdienst und die Polizei. Durch den Einsatz kam es kurzzeitig zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

LKW beschädigt durch Steinwurf auf der BAB 61 im Bereich

Westhofen/Gundheim – Wörrstadt – Am Montag, den 27.07.2020 gegen 15:07 Uhr meldete sich ein LKW Fahrer telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim und teilte mit, dass sein LKW von einer Brücke aus mit einem Stein beworfen wurde.

Als es zu dem Vorfall kam, sei er auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz gefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Den Beamten gegenüber gab der LKW

Fahrer vor Ort an, zwei Mädchen hätte eine Überführung über die Autobahn, die

sich etwa 500 Meter vor dem Parkplatz Bergkloster befindet zu Fuß aus Richtung

Osthofen kommend in Richtung Westhofen überquert. Eines der Mädchen habe einen

etwa Tischtennisballgroßen Stein durch das Gelände geworfen. Dieser sei dann auf

der Beifahrerseite auf die Windschutzscheibe geprallt und habe diese stark

beschädigt. Der Fahrer selber wurde nicht verletzt. Die beiden jugendlichen

Tatverdächtigen beschrieb der Fahrer wie folgt:

Ein Mädchen sei etwas größer als das Andere, blonde, gezopfte Haare, ca. 12 – 15

Jahre, normale Statur, bekleidet mit kurzen Shorts und einem weißen Shirt. Das

zweite Mädchen beschrieb er als kleiner, ebenfalls blonde Haare und 12 – 15

Jahre, normale Statur, bekleidet mit kurzen Shorts und einem roten Shirt. Beide

hätten vermutlich Fahrräder mit sich geführt. Diese konnte der Fahrer aber nicht

näher beschreiben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die eventuell Hinweise zur

Identität der beiden Tatverdächtigen machen können, sich bei der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim oder anderen Polizeistellen zu melden. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.