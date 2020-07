Kassel: 22-Jähriger schlägt, tritt, bedroht und bespuckt Polizeibeamte

Kassel-Mitte (ots) – Ein 22-Jähriger hat am Montagabend 27.07.2020 in der Kasseler Innenstadt bei seiner Festnahme wegen Körperverletzung einen Polizisten durch Tritte verletzt. Zwischen dem Tatverdächtigen und einem anderen dunkelhäutigen Mann soll es zuvor zu einer handfesten Auseinandersetzung und gegenseitigen Angriffen mit einer Flasche sowie einem Messer gekommen sein, woraufhin Passanten die Polizei alarmiert hatten.

Während der zweite bislang unbekannte Täter bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen bereits geflüchtet war, konnten die Polizisten den aggressiven 22-Jährigen festnehmen. Hierbei setzte er sich massiv zur Wehr, indem er die Beamten mit Schlägen und Tritten attackierte und bespuckte.

Mehrere Passanten hatten die Kasseler Polizei gegen 20:50 Uhr wegen der Schlägerei zum Friedrichsplatz gerufen. Wie sie gegenüber den hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Mitte schilderten, waren dort offenbar mehrere Personen in Streit geraten. Zwischen mindestens 2 Männern war es dann zu der Schlägerei gekommen, in dessen Verlauf der 22-Jährige auch eine Glasflasche nach seinem Kontrahenten geworfen haben soll. Dieser habe daraufhin ein Messer gezogen und ging damit auf den 22-Jährigen los, so die Zeugen.

Während der Täter mit dem Messer bereits geflüchtet war, klickten für den unverletzten 22-Jährigen kurz darauf am Karlsplatz die Handschellen.

Bei seiner Festnahme kam zu Angriffen mit Schlägen und Spuckattacken auf die Beamten. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen am Bein. Darüber hinaus bedrohte er die Polizeibeamten, während er sie aufs Übelste beleidigte.

Den 22-Jährigen brachten die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Dort entnahm ein Arzt bei dem Tatverdächtigen eine Blutprobe, die nun Aufschluss darüber geben soll, ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Eine Fahndung nach dem geflüchteten Täter, der bei der Auseinandersetzung das Messer gezogen haben soll verlief ohne Erfolg.

Der flüchtige Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß, kurze braune krause Haare, dunkle Hautfarbe. Trug eine graue Arbeitshose und eine schwarze Kapuzenjacke.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern sind noch unklar. Der im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende 22-Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Zeugen, die den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den geflüchteten Täter geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Ermittlungserfolg nach Trickdiebstahl in Kassel: Tätergruppierung mit fünf Verdächtigen identifiziert

Kassel (ots) – Ein Schlag gegen eine Tätergruppierung, die verdächtig ist einen Trickdiebstahl in der Wohnung einer Seniorin in Kassel begangen zu haben, ist den Beamten der EG SÄM des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo gelungen. Die Ermittler, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, konnten in dem bei der Staatsanwaltschaft Kassel geführten und umfangreichen Verfahren sowie durch intensive Ermittlungen fünf Tatverdächtige identifizieren.

Den Verdächtigen, zwei Männer und drei Frauen im Alter von 14 bis 46 Jahren, wird vorgeworfen, sich am 01.02.2020 Zutritt zur Wohnung einer hochbetagten Seniorin in der Hoffmann-von-Fallersleben verschafft zu haben, indem sie vorgaben, an der Haustür soll ein Paket abgegeben werden. Während die Seniorin an der Haustür durch eine Täterin in ein Gespräch verwickelt wurde, betraten die weiteren Täter durch die angelehnte Tür die Wohnung des Opfers und erbeuteten wertvollen Schmuck. Als die betagte Frau später den Diebstahl feststellte, waren die Diebe bereits spurlos verschwunden.

Durchsuchungen und Festnahmen in Göttingen und Köln

Zugeschlagen hatten die Ermittler der EG SÄM am vergangenen Donnerstag. Mit Unterstützung von Kriminalbeamten aus Göttingen und Köln sowie der Göttinger Bereitschaftspolizei durchsuchten sie Wohnungen in Göttingen und Köln, für die von der Staatsanwaltschaft Kassel Durchsuchungsbeschlüsse bei Gericht erwirkt worden waren. Dabei fanden die Beamten Beweismaterial, was nun ausgewertet wird. Zudem wurden bei den Durchsuchungen drei Bankkarten gefunden, die einem Handtaschendiebstahl in Göttingen zuzuordnen sind.

Während die bestohlene Kasseler Seniorin bei der Tat zwei Täterinnen gesehen hatte und beschreiben konnte, gerieten durch die Auswertung einer Überwachungskamera sowie die umfangreichen Ermittlungen die fünf aus Osteuropa stammenden Tatverdächtigen in den Fokus der Kriminalbeamten der EG SÄM.

Während die 23-jährige Frau, die 14-jährige Jugendliche sowie die beiden Männer im Alter von 21 und 25 Jahren bei den Durchsuchungen am Donnerstag vorläufig festgenommen wurden, ist die 46-jährige Tatverdächtige aus Göttingen derzeit flüchtig. Da keine Gründe für eine Untersuchungshaft vorliegen, wurden die Festgenommenen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ob sie für weiteren Trickdiebstähle in Kassel verantwortlich sein könnten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen