Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Dienstag 28.07.2020 gegen 01.55 Uhr fiel Polizeibeamten in der Launitzstraße ein Mann auf, der bei ihrem Anblick sein mitgeführtes Fahrrad fallen ließ und davonrannte.

Der 48-Jährige konnte von den beiden Beamten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Wie sich herausstellte, hatte er das Fahrrad wenige Minuten vor seiner Festnahme gestohlen. Mit einem Bolzenschneider war das angebrachte Faltschloss durchtrennt worden. Die Tat war zudem von einem Zeugen beobachtet worden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach Taschendiebstahl

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 42-jähriger Frankfurter war am Montag 27.07.2020 gegen 16.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Moselstraße. In Höhe der Hausnummer 47 bemerkte er, wie ihm aus der Gesäßtasche das Portemonnaie mit etwa 100 Euro Bargeld gezogen wurde. Er drehte sich um, sah den Haupttäter sowie einen Komplizen, die sofort die Flucht über die Taunusstraße in Richtung Hauptbahnhof ergriffen. Der Geschädigte verständigte die Polizei und verfolgte die beiden Unbekannten mit einigem Abstand.

In der Karlstraße konnte dann der 23-jährige Haupttäter festgenommen werden.

Frankfurt: Ohne Führerschein unterwegs

Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Am späten Montagabend 27.07.2020 endete für einen Heranwachsenden die Autofahrt in einer Polizeikontrolle auf der Marie-Curie-Straße. Der 19-Jährige konnte den Beamten keinen erforderlichen Führerschein vorzeigen.

Gegen 22:55 Uhr kontrollierte eine Streife des 14. Polizeireviers einen mit zwei Personen besetzten Mini. Auf dem Fahrersitz saß ein 19-Jähriger, der von seiner Mutter begleitet wurde. Als die Beamten nach dem Führerschein des jungen Mannes verlangten, gerieten beide schnell in Erklärungsnot. Die scheinbar von den Fahrkünsten ihres Sohnes überzeugte Mutter, hatte diesem kurzerhand das Steuer überlassen.

Als sich im Gespräch herausstellte, dass ihr Sohn die Fahrerlaubnisprüfung erst am kommenden Freitag ablegen soll, war den Beamten auch klar, dass der “Fahranfänger” den für die Autofahrt benötigten Führerschein nicht vorzeigen kann.

Angesichts der eingeleiteten Ermittlungsverfahren scheint es mehr als fraglich, dass dieser schon bald einen Führerschein in den Händen halten wird. Mutter und Sohn durften nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

“Unfall mit Bahn an der Sandelmühle” – Korrektur

Frankfurt am Main (ots) – Entgegen der ersten Meldung handelt es sich bei dem Schwerstverletzten nicht um ein 14-jähriges Kind, sondern um einen 23-jährigen jungen Mann.

