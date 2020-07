„Smarthome“ spielt verrückt

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Nachbarin im Bereich Betzenberg hat am

Montagabend die Polizei verständigt. Wie die Frau kurz nach 22 Uhr mitteilte,

würde im Haus gegenüber ständig das Licht an und aus gehen. Das kam der Dame

komisch vor, weil sie wusste, dass die Nachbarn derzeit im Urlaub sind.

Als die Streife vor Ort ankam, war auch schon ein weiteres Familienmitglied

eingetroffen, um nach dem Rechten zu schauen. Zusammen mit den Polizeibeamten

wurde das Haus betreten. Wie sich herausstellte, spielte offenbar die

Programmierung des „Smarthomes“ verrückt und sorgte für das ungewollte

„Lichttheater“… |cri

Im Streit Fahrrad demoliert?

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein

junger Mann aus dem Landkreis am Montagabend eingehandelt. Der 20-Jährige hatte

sich am Willy-Brandt-Platz aufgehalten und war aus noch unbekannten Gründen mit

einem 31-Jährigen in Streit geraten. Die Diskussion schaukelte sich immer weiter

hoch, bis sich der 20-Jährige – so die bisherigen Ermittlungen – einen schweren

Gegenstand suchte – und diesen auf das Fahrrad des 31-Jährigen warf. Bei dem

Gegenstand handelte es sich vermutlich um den „Fuß“ einer

Baustellenbeschilderung.

Das Fahrrad wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der 20-Jährige bestritt die Tat. Um was es bei der Auseinandersetzung ging,

wollten beide Beteiligte nicht verraten. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den Peugeot zerkratzt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Während er einkaufen war, ist das

Fahrzeug eines Mannes aus dem Landkreis am Montagabend in Otterbach beschädigt

worden. Der 52-Jährige meldete der Polizei, dass er seinen Peugeot gegen 19 Uhr

auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes „Im Brühl“ abgestellt hatte und einkaufen

gegangen war. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte der Mann

fest, dass die komplette Beifahrerseite zerkratzt wurde. Der Schaden wird auf

rund 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf mögliche Verursacher konnte der 52-Jährige nicht geben. Zeugen, die

im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu

melden. |cri

Trennungsstreitigkeiten beschäftigen die Polizei

Kreis Kaiserslautern (ots) – Der Streit eines Paares in der Verbandsgemeinde

Enkenbach-Alsenborn hat am Montag mehrfach die Polizei beschäftigt. Zunächst

wurde die Streife am Nachmittag gerufen, weil sich das Paar gerade getrennt

hatte, der Mann aber die Wohnung nicht verlassen wollte. Bis die Beamten vor Ort

ankamen, hatte der 41-Jährige dann aber doch das Weite gesucht – allerdings nahm

er seinen Wohnungsschlüssel mit, so dass die Frau befürchtete, er würde

zurückkommen.

Zwei Stunden später tauchte der Mann tatsächlich wieder auf. Den Schlüssel

händigte er den Polizisten freiwillig aus.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen nach weiteren Schlüsseln wurde in der

Hosentasche des 41-Jährigen ein Kunststoffdöschen gefunden, in dem sich

Marihuana befand. Und in der Zigarettenschachtel des Mannes entdeckten die

Beamten einen bereit fertig gedrehten Joint mit einem Tabak-Marihuana-Gemisch.

Beides wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Der 41-Jährige erhielt anschließend einen Platzverweis, dem er – zumindest in

diesem Moment – auch nachkam. Allerdings verstieß er noch am selben Abend gegen

die Verfügung: Kurz nach 22 Uhr betrat er erneut das Grundstück und machte sich

am Gartenhaus zu schaffen.

Eine Streife fuhr die Adresse erneut an, konnte den Mann aber nicht mehr vor Ort

antreffen. Bei einer Suche in der Umgebung wurde der 41-Jährige auf einer

Parkbank ausfindig gemacht. Nachdem ihm die möglichen Konsequenzen noch einmal

eindringlich erläutert wurden, gab der Mann an, sich an die Vorgaben zu halten.

Aber auch dieses Versprechen währte nicht lange: In der Nacht zu Dienstag kurz

vor halb 1 ging die nächste Meldung ein, dass der 41-Jährige sich erneut auf dem

Grundstück aufhalte und auch gegen die Haustür geschlagen habe. Diesmal fanden

die Polizeibeamten den Mann schlafend in der Scheune. Er gab an, lediglich einen

Schlafplatz gesucht zu haben. Um die Situation zu beruhigen, nahm die Streife

den Mann mit und brachte ihn zu seiner Mutter. |cri

Tiere bei Hitze nicht im Auto lassen!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Genau richtig verhalten hat sich eine

Zeugin am Montag in Otterberg: Die Frau hatte gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz

am Schwimmbad ein Auto entdeckt, in dem ein Hund saß – und das bei

Außentemperaturen um die 28 Grad. Weil vom Fahrzeughalter weit und breit nichts

zu sehen war, verständigte die Zeugin die Polizei.

Die Beamten veranlassten eine Durchsage im Schwimmbad – und prompt meldete sich

die Halterin des Wagens. Sie gab an, alle halbe Stunde eine Runde mit dem Auto

zu drehen, damit sich der Innenraum abkühlt. Den Polizisten genügte das aber

nicht. Sie ermahnten die Frau, das Tier bei diesen Temperaturen nicht im Auto zu

lassen, sondern besser nach Hause zu bringen.

In diesem Zusammenhang ein eindringlicher Appell: Lassen Sie niemals Kinder oder

Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie „nur kurz“ etwas erledigen wollen.

Gerade im Sommer wird der Innenraum eines Fahrzeugs regelrecht zum „Backofen“ –

auch wenn die Fenster leicht geöffnet sind. Untersuchungen haben gezeigt, dass

bei stehenden Fahrzeugen im Wageninneren die Temperaturen schon innerhalb

kürzester Zeit bedrohliche Werte erreichen. Die Lackfarbe spielt dabei keine

Rolle. |cri

E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz hat ein

Mann aus Kaiserslautern angezeigt, dass sein E-Scooter gestohlen wurde. Wie der

Mann angab, verschwand der Elektro-Roller am vergangenen Freitag zwischen 11.20

und 11.45 Uhr in der Eisenbahnstraße. Das Gefährt war dort in Höhe des Hauses

Nummer 44 abgestellt.

Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke „Trekstor“ mit silber-schwarzem

Rahmen im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Roller davon fuhr, oder die wissen, wo er

jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei

der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Betrüger können alles sein…

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Betrugsversuche mit den unterschiedlichsten

Maschen sind der Kripo am Montag gemeldet worden. Mal gaben sich die Betrüger am

Telefon als Polizeibeamte aus, mal als Mitarbeiter der Firma „Microsoft“, mal

als Mitarbeiter der Sparkasse – und mal versuchten sie, ihr Opfer mit einem

falschen Gewinnversprechen zu „ködern“.

Zum Glück durchschauten alle Angerufenen die jeweilige Betrugsmasche und

beendeten das Gespräch, indem sie einfach auflegten.

Das zeigt: Der Einfallsreichtum der Betrüger kennt keine Grenzen. Und je besser

Sie die Vorgehensweisen der Täter kennen, um so besser können Sie sich davor

schützen!

Wir informieren Sie regelmäßig über neue und auch altbekannte Maschen der

Betrüger, die gerade wieder „aktuell“ sind – und können nur immer wieder sagen:

Wenn Sie einen Telefonanruf eines Unbekannten erhalten, der Geldforderungen

stellt, Sie nach persönlichen Daten oder Bankverbindungen fragt, Zugriff auf

Ihren Computer haben möchte oder Ihnen einen tollen Geldgewinn verspricht –

STOP! – bleiben Sie misstrauisch!

Auf der Internetseite www.polizei-beratung.de gibt es umfangreiche Informationen

zu den unterschiedlichsten Betrugsphänomenen – und woran Sie sie erkennen

können, um nicht darauf hereinzufallen: https://s.rlp.de/ZDVJr |cri

Bargeld nicht im Auto aufbewahren!

Kaiserslautern (ots) – Mehrere hundert Euro Bargeld haben Diebe in den

vergangenen Tagen aus einem Auto in der Pirmasenser Straße gestohlen. Am

Montagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass unbekannte Täter übers Wochenende das

sogenannte „Keyless“-Schließsystem überwunden haben und in den Wagen

eingedrungen sind. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen rund 500 Euro Bargeld,

die im Fahrzeug aufbewahrt wurden, sowie eine Sonnenbrille der Marke „Ray Ban“,

eine Taschenlampe und diverse Kundenkarten.

In diesem Zusammenhang noch einmal eine Empfehlung für alle Besitzer von

Fahrzeugen mit „Keyless“-Systemen: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der

Haus- oder Wohnungstür ab! Diebe arbeiten unter anderem mit sogenannten

Funkwellenverlängerern. Diese ermöglichen es den Tätern, das Schließsystem zu

überlisten, ohne im Besitz des Schlüssels zu sein, wenn der „Sender“ (Schlüssel)

in der Nähe ist. Hilfreich ist es daher, mehr Abstand zwischen Auto und

Schlüssel, beziehungsweise zwischen Schlüssel und Wohnungstür zu bringen.

Eine weitere Möglichkeit: Erkundigen Sie sich nach funkdichten Hüllen für Ihren

Keyless-Schlüssel. Sie verhindern, dass Diebe die Funkwellen über längere

Strecken übertragen können. Weitere Tipps finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter: https://s.rlp.de/OvVmB |cri

Zur Vorladung Waffen mitgebracht

Kaiserslautern (ots) – Wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz

sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen

22-jährigen Mann. Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der Militärangehörige

am Sonntag ein Kraftfahrzeug geführt haben – obwohl er keine Fahrerlaubnis

besitzt. Als seine Vorgesetzte ihn darauf ansprach, soll der 22-Jährige die Frau

bedroht haben. Sie erstattete daraufhin Anzeige.

Der 22-Jährige wurde am Montag vorgeladen – zum Termin brachte er mehrere

Waffen, darunter mehrere Messer, mit. Die Sachen wurden sichergestellt und ein

Strafverfahren eingeleitet. |cri

Lkw kippt im Kreisel um – Autobahnanbindung blockiert

Kaiserslautern (ots) – Im Kreisel in der Ludwigshafener Straße ist am

Dienstagmorgen ein Lkw umgekippt. Dadurch war die Anbindung an die

Autobahnanschlussstelle KL-Ost zur A6 blockiert. Die Abfahrt aus Richtung

Mannheim kommend und die Auffahrt in Fahrtrichtung Saarbrücken konnten über vier

Stunden nicht genutzt werden.

Die Zugmaschine des Container-Fahrzeugs war – mitsamt gefülltem Container – aus

bislang ungeklärter Ursache gegen 7.30 Uhr im Kreisel zur Seite gekippt; der

Anhänger blieb stehen. Bis die Zugmaschine wieder auf die Räder gestellt werden

konnte und die Fahrbahn vom verlorenen Grünschnitt befreit war, musste der

Kreisel gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er wurde

vorsorglich zur genaueren ärztlichen Untersuchung ins nächste Krankenhaus

gebracht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Schummel-Versuch fliegt auf

Kaiserslautern (ots) – Clever sein wollte ein 30-jähriger Mann aus dem

Stadtgebiet: Als er bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Dienstag zu

einem Urintest gebeten wurde, versuchte er zu schummeln – er flog aber auf.

Eine Streife hatte den Pkw des Mannes gegen 3.30 Uhr in der Königstraße

angehalten. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte der 30-Jährige drogentypische

Auffälligkeiten. Ihm wurde deshalb ein Urintest angeboten, den der Mann auch

freiwillig durchführte. Das Ergebnis: negativ.

Als dann allerdings bei der Durchsuchung seiner Sachen in der Hose des Mannes

ein Fläschchen, gefüllt mit einer wässrigen Flüssigkeit, gefunden wurde, kam den

Beamten der Verdacht, dass beim Test geschummelt wurde. Und tatsächlich: Nachdem

das Fläschchen sichergestellt war, wurde der Test wiederholt – und diesmal

lautete das Ergebnis: positiv.

Zwecks Blutprobe musste der 30-Jährige anschließend mit zur Dienststelle kommen.

Sein Führerschein wurde vorläufig einbehalten. Auf den Mann kommt eine Anzeige

wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Und weil aufgrund seines Verhaltens der

Verdacht besteht, dass der Mann regelmäßig Drogen konsumiert, wird auch die

Fahrerlaubnisbehörde informiert. |cri

Von einem Einsatz zum nächsten…

Kaiserslautern (ots) – Wegen Streitigkeiten auf einem Spielplatz ist die Polizei

am Montagabend zum Opelkreisel gerufen worden. Im Mittelpunkt des Streits: Ein

Platz auf der Schaukel. Eine Frau war mit einem anderen Kind aneinander geraten als dessen Vater dazukam, ging die verbale Auseinandersetzung zwischen den

Erwachsenen weiter.

Die Polizeistreife konnte den Streit schlichten. Während des Einsatzes vor Ort

meldete sich jedoch ein Zeuge, der auf einem Balkon des benachbarten

Mehrfamilienhauses Rauch entdeckt hatte. Die Feuerwehr wurde umgehend informiert

und der Balkon überprüft. Wie sich herausstellte, hatte die Bewohnerin der

betroffenen Wohnung auf ihrem Balkon gegrillt. Die 46-jährige Frau gab an, dass

das Grillgut auf dem Gasgrill angefangen habe zu brennen, und sie habe den Brand

nicht mehr unter Kontrolle bekommen.

Der Feuerwehr gelang es in kurzer Zeit, den Brand zu löschen. Verletzt wurde

niemand. Lediglich der Balkon wurde stark verrußt und zwei Fensterscheiben

bekamen einen Sprung. Die Wohnung blieb allerdings bewohnbar. Die Höhe des

Sachschadens steht noch nicht fest. |cri