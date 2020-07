Nach Brand eines Schuppens in Schotten: 38- und 39-jährige Schottener festgenommen

Schotten – Am frühen Samstagmorgen (25.07.), gegen 4:05 Uhr, geriet ein gemauerter Schuppen auf dem Gelände einer sozialen Einrichtung in der Straße „An den Drachenwiesen“ aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle und führte die erforderlichen Löscharbeiten durch. Bei dem Brandgeschehen wurde der Schuppen komplett zerstört, Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert.

In Folge der polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich der Verdacht auf Brandstiftung, wobei zwei Tatverdächtige noch in der Nacht festgenommen werden konnten. Demnach richten sich die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Gießen und Polizeipräsidium Osthessen derzeit gegen eine 38-jährige Frau aus Schotten und einen 39-jährigen Mann aus Schotten. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde die 38-Jährige wieder entlassen, der 39-Jährige wurde auf Anordnung des Amtsgerichts Büdingen einer psychiatrischen Einrichtung überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Fahrrad gestohlen

Schlitz – Am Sonntagabend (26.07.), zwischen 20:15 Uhr und 23:30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Bahnhofstraße ein schwarzrotes Mountainbike „Gary Fisher / Big Sue“ im Wert von rund 160 Euro. Das Fahrrad stand ungesichert im Hauseingangsbereich eines dortigen Wohnhauses.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld – Am Montagmorgen (27.07.), gegen 8:40 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer eines Sattelzuges die B 324 aus Richtung Neuenstein kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Wehneberger Straße/Homberger Straße stieß er mit seinem Gespann gegen eine Ampelanlage und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich unerlaubt über die BAB A4 in Fahrtrichtung Osten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Bad Hersfeld – Am Montag (27.07.), zwischen 12 Uhr und 12:50 Uhr, parkte ein Frau mit ihrem Skoda Rapid im Parkhaus City-Galerie. Als sie später zurückkam stellte sie Beschädigungen am Radlaufkasten hinten links fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Niederaula – Am Montagabend (27.07.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Opel Astra die B 454 in der Ortslage Niederaula, aus Richtung Kleba kommend. Eine 16-jährige Fahrerin eines vierrädrigen Leichtkraftfahrzeuges befuhr den Lerchenweg aus Richtung Ringstraße kommend in Richtung Wehrsteg. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah sie beim Überqueren der B 324 den Opel Astra, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich die 16-Jährige leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.800 Euro.

In Verkaufsstand eines Sportvereins eingebrochen

Fulda – Auf dem Gelände eines Sportvereins in der Glenn-Miller-Straße drangen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (25.07.) und Montagvormittag (27.07.) über eine eingeschlagene Scheibe in einen dortigen Verkaufsstand ein. Dabei entwendeten die Täter zwei Taschen mit Baseballbekleidung und -schutzausrüstung im Gesamtwert von rund 400 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

In Baucontainer eingedrungen: Kein Diebesgut

Fulda – Ein im Bereich „Am Rosengarten“ abgestellter Baucontainer war am vergangenen Wochenende das Ziel von unbekannten Dieben. Um in den Container zu gelangen, öffneten die Unbekannten gewaltsam das dortigen Vorhängeschloss. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Inneren jedoch nichts entwendet. Es entstand geringer Sachschaden.

Bei Einbruch in Einfamilienhaus gestört: Täter flüchtet über Gartentor

Rotenburg – Am Montag (27.07.), gegen 17:30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Wäldchen“ ein. Im Inneren durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten einen Radiowecker in geringem Wert. Offensichtlich wurden die Täter bei der Tat durch einen Zeugen gestört. Dieser konnte eine Person feststellen, die über das dortige Gartentor vom Grundstück flüchtete. Der verursachte Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Zeitgleich zwei Groß-Brände in Fulda und Petersberg

Brand in Fulda, Christian-Wirth-Straße 11

Um 19.34 Uhr wird die Polizeistation Fulda über einen Groß-Brand in der Christian-Wirth-Straße 11 in Fulda informiert. Feuerwehr und Rettungsdienst sind verständigt und ebenfalls auf dem Weg zum Einsatzort. Vor Ort brannte eine Lagerhalle mit angrenzendem Bürogebäude und Wohnung. Während die drei Lagerhallen vollkommen ausbrannten, konnte das Übergreifen des Feuers auf das Wohn-/ Bürogebäude verhindert werden. Die Brandursache muss ermittelt werden und kann derzeit nicht benannt werden. Es wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.000 EUR.

Brand in Petersberg-Steinau, Hauptstraße 8

Zeitgleich zu dem Brand in Fulda ereignete sich ein weiterer Brand, diesmal in Petersberg-Steinau. Hier geriet eine Hackschnitzelheizanlage aus unbekannter Ursache in Brand. Die Scheune, in der die Heizanlage stand, brannte bis auf die Grundmauern nieder. Auch hier konnten die Einsatzkräfte das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Brandursache muss ermittelt werden. Im Nachgang wurde bekannt, dass drei Einsatzkräfte der Feuerwehr durch Einatmen von Rauchgas leichtverletzt wurden. Zwei konnten nach medizinischer Versorgung nach Hause entlassen werden, eine Feuerwehrfrau musste zu weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250.000 EUR.

