Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.07.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Straßenverkehrsgefährdung durch unbekannten Autofahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am Sonntag, 26.07.2020 um 17:10 Uhr, habe eine 35- jährige Radfahrerin in Neustadt/W. die Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befahren. Auf Höhe der Einmündung zur Speyerdorfer Straße sei ein silbernes Auto (BMW oder Mercedes) verbotswidrig nach links in die Landauer Straße abgebogen und sei hierbei kurzzeitig auf der Gegenfahrbahn gefahren. Nur durch Glück und eines gerade noch rechtzeitig eingeleiteten Bremsvorganges sei es nicht zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer gekommen, die Radfahrerin wurde jedoch durch das Fahrverhalten des Autofahrers zumindest gefährdet. Dieser setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Hauptfriedhof in Neustadt fort, dessen Personalien konnten bislang nicht erhoben werden.

Die Polizei bittet dringend um Mitteilung sachdienlicher Hinweise, welche zur Tataufklärung führen können.

Neustadt: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße auf der B39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Vormittag des 27.07.2020 wurden auf der B39 im Bereich des Sportplatzes Neustadt/Wstr.-Geinsheim Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden durch die Polizeibeamten 22 Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug 100km/h bei erlaubten 70km/h. Zwei Fahrzeugführer überholten trotz bestehendem Überholverbot, sie erwartet ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei drei der kontrollierten Fahrzeuge konnten technische Mängel festgestellt werden.

Haßloch: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Haßloch (ots) – Am Freitag, 24.07., um die Mittagszeit wurde im Rahmen einer von der Polizei eingerichteten Kontrollstelle am „Hubertuskreisel“ (Lachener Weg/L 530/K 14) in Haßloch auch eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim kontrolliert. Diese hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. In der Kontrolle war sie sehr nervös und ihr sonstiges Verhalten lieferte den kontrollierenden Beamten Anhaltspunkte für den Konsum von Drogen. Tatsächlich wurde dies durch einen Vortest belegt. Im Anschluss wurde der 38-jährigen eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Sie muss mit der Entziehung der Fahrerlaubnis sowie einer Bestrafung wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Haßloch: Verletzter Radfahrer – Vorderrad macht sich selbstständig

Haßloch (ots) – Am Samstag, 25.07., um 13.30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Radfahrer die Rotkreuzstraße in Haßloch in östliche Richtung und musste an der roten Ampel an der Kreuzung mit dem Sägmühlweg anhalten. Beim Wiederanfahren löste sich das Vorderrad aus der Gabel, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Glücklicherweise konnte er nach Behandlung im Krankenhaus, zu dem er mit dem Rettungswagen gebracht worden war, noch am gleichen Tag entlassen werden.

Forst: Unfallflucht – trotz gestürztem Radfahrer abgehauen

Forst (ots) – Am Samstag, 25.07., kurz vor 12.00 Uhr befuhr ein 26-jähriger Rennradfahrer die L 516 aus Richtung Wachenheim kommend in Richtung Forst und fuhr am Ortseingang links die Umgehung „im Stift“ weiter. Kurz nach der Einmündung zur Weinstraße und der dortigen Verkehrsinsel wurde er vom Fahrer eines Pkw Fiat mit zu knappem Seitenabstand überholt und dabei am Arm berührt. Dadurch verlor der 26-jährige das Gleichgewicht und stürzte, wobei er sich glücklicherweise nur leicht verletzte und auf eine Akutbehandlung verzichtete. Anstatt sich um die Verletzungen des Radfahrers zu kümmern oder überhaupt erst eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der Fiat-Fahrer seine Fahrt einfach fort. Nach Zeugenaussagen muss er den Unfall bemerkt haben, da er nach dem Zusammenstoß noch im Auto gestikulierte. Zeugen konnten das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs ablesen. Der Fahrer muss mit einer Bestrafung wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

Deidesheim: Mit fremdem Fahrrad betrunken unterwegs

Deidesheim (ots) – Am Sonntag, 26.07., gegen 19.00 Uhr, entdeckte ein deutlich erkennbar alkoholisierter 27-jähriger das Fahrrad eines 13-jährigen Jungen in der Kirschgartenstraße in Deidesheim. Obwohl der Junge und zwei seiner Freunde unmittelbar beim Fahrrad dabei waren, bestieg der 27-jährige das Rad und fuhr in Richtung Ortsmitte davon. Die beiden Freunde nahmen mit ihren Fahrrädern die Verfolgung auf. Während der Fahrt versuchte der Fahrraddieb noch, seine Verfolger abzuschütteln und schlug nach hinten, wobei er einen der beiden an der Schulter traf. Die beiden Verfolger blieben hartnäckig und gaben zudem den jeweiligen Ort an die Polizei durch. Dadurch konnte der Fahrraddieb schließlich an der Winzergenossenschaft Deidesheim gestoppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,33 Promille. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Neben der Trunkenheitsfahrt muss er sich noch wegen Fahrraddiebstahls und evtl. einer Körperverletzung verantworten. Dementsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.