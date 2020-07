Mannheim: Kostenfreie Gruppenangebote Im TECHNOSEUM – Land Baden-Württemberg fördert kulturelle Bildung

Mannheim – Um in der Corona-Krisenzeit junge Menschen für Besuche in Museen zu begeistern, hat das Land Baden-Württemberg den Landesmuseen im Rahmen des Masterplans Kultur BW finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt.

Das TECHNOSEUM nutzt diese Förderung, um unter anderem im museumseigenen Laboratorium kostenlose Angebote für Familien anzubieten: Ganz gleich ob Kettenreaktions-Workshop, Roboter-Wettbewerb oder Escape Game, die ersten 50 Buchungen sind gratis. Anmeldungen werden ab sofort unter Tel. 06 21 / 42 98-839 bzw. per E-Mail an paedagogik@technoseum.de entgegen genommen.

Die Angebote richten sich an Erwachsene und Kinder, die im gleichen Haushalt leben – maximal 15 Personen können mitmachen. Je nach Angebot können Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche und Erwachsene dann im Team tüfteln und zum Beispiel Roboter zum Tanzen bringen, mit schiefen Ebenen experimentieren, oder in einem Planspiel den drohenden Blackout in der Stadt bzw. die Zerstörung des Planeten durch einen Kometeneinschlag verhindern. Alle Angeboten finden unter Einhaltung der aktuell gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt. Die Programme dauern jeweils 90 Minuten und kosten normalerweise 120 Euro – und wer nicht unter die glücklichen ersten 50 Anmeldungen kommt, kann das Angebot natürlich auch ganz regulär buchen.

Weitere Informationen gibt es unter www.technoseum.de.