Schläge auf Nase – Polizei sucht Duo

Stadtallendorf (ots) – Unweit der Polizeistation kassierte ein 27-Jähriger am Sonntagmorgen 26.07.2020 mehrere Schläge ins Gesicht. Die Polizei sucht nach zwei Männern und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu dem Vorfall kam es gegen 8.30 Uhr im Toilettenbereich einer Gaststätte.

Das Opfer geriet mit den beiden bis dato unbekannten Männern in Streit und kassierte in der Folge mehrere Schläge ins Gesicht. Sanitäter behandelten den Verletzten vor Ort in einem Rettungswagen. Die Mitnahme in die Klinik lehnte der alkoholisierte Mann allerdings ab.

Von den mutmaßlichen Tätern es lediglich bekannt, dass es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handelt.

Zeugen, die nähere Angaben zu der Schlägerei und/oder den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Wegweiser besprüht

Cölbe/3089: Unbekannte besprühten den Wegweiser zur B 3/B 62 (Cölbe/Biedenkopf) mit schwarzer Farbe. Festgestellt wurden die Schmierereien am Donnerstag, 23. Juli. Der Schaden beträgt 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mülltonne angezündet – Polizei sucht Jugendliche

Marburg: Unmittelbar nach der Entstehung des Brandes flüchteten drei Jugendliche vom Ort des Geschehens am Barfüßertor. Das gesuchte Trio ist etwa zwischen 13 und 15 Jahre alt.

Die Polizei hat nach dem Vorfall am Freitag, 24. Juli, 22.40 Uhr, Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen. Die Papiermülltonne auf Kunststoff brannte komplett ab.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Alkohol, Drogenkonsum – Zahlreiche Blutentnahmen am Wochenende

Marburg/Kirchhain/Stadtallendorf (ots) – Zahlreiche Verkehrsteilnehmer mussten am Wochenende eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Mal waren die mutmaßlichen Fahrer alkoholisiert, mal bestand der Verdacht des Konsums von Drogen. Manche hatten wohl beide Substanzen intus.

In der Nacht auf Samstag 25.07.2020 schlugen sowohl der Atemalkoholtest als auch der Drogenvortest in Wehrda positiv an. Für den 22-Jährigen war damit die Fahrt beendet. Zwei Stunden später zogen die Beamten erneut in Wehrda den nächsten Fahrer aus dem Verkehr. Hier zeigte der Teststreifen bei einem 21-Jährigen “Amphetamin” an.

Am Samstagnachmittag 25.07.2020 registrierte die Polizei in der Kirchhainer Innenstadt den nächsten Vorfall. Ein 18-Jähriger musste nach einem positiven Drogenvortest mit auf die Polizeiwache.

Am Abend unterbanden die Ordnungshüter in der Kernstadt von Stadtallendorf die Weiterfahrt einer

27-jährigen Autofahrerin. Nach dem positiven Ergebnis des Vortestes schauten sich die Polizisten den Pkw genauer an und stellten im Inneren 12 Gramm Marihuana sicher.

Am Sonntag 26.07.2020 kurz nach Mitternacht, kontrollierte die Polizei in Kirchhain einen Verkehrsteilnehmer, der sein Fahrzeug ohne das notwendige Versicherungskennzeichen steuerte.

Der positive Atemalkoholtest (o,5 Promille-Grenze) zog eine Anzeige (Ordnungswidrigkeit) nach sich.

Um 3 Uhr traf es in Neustadt einen Autofahrer im mittleren Alter. Der Test schlug positiv auf Kokain an. Entsprechend stellten die Beamten auch eine geringe Menge der weißen Substanz sicher.

Etwas anders stellte sich der Sachverhalt am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 12 zwischen Stadtallendorf und Emsdorf dar. Hier entdeckten die Beamten um 6.30 Uhr einen festgefahrenen Pkw. Der tief schlafende Insasse wurde geweckt und musste ins Röhrchen pusten. Der angezeigte Wert von 1,7 Promille zog eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins nach sich.

Am Abend stoppten die Beamten in Stadtallendorf einen 19-jährigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. Die letzte Blutentnahme des Wochenendes folgte in der Nacht auf Montag in Marburg. Neben der erforderlichen Blutentnahme beschlagnahmten die Ordnungshüter auch den Führerschein des alkoholisierten Mannes.

Bei Ausweichmanöver Leitplanke touchiert – Roter Pkw gesucht

Biedenkopf/B 253: Ein Mondeo-Fahrer musste am Montagvormittag, 27. Juli, 9.35 Uhr, einem entgegenkommenden Pkw auf der Bundesstraße 253 ausweichen, der über die Mittelspur kam.

Der 34-jährige Nordhesse, der von Eifa in Richtung Ludwigshütte unterwegs war, touchierte

dabei eine Leitplanke. An dem Ford Kombi entstand ein Schaden von 600 Euro.

Der mutmaßliche Unfallverursacher war mit einem roten Pkw unterwegs. Weitere gesicherte Informationen liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Beim Öffnen unachtsam – Delle im Tiguan

Kirchhain: Die Spuren lassen Rückschlüsse auf den Geschehensablauf am Dienstag, 21. Juli, in der Mühlgasse zu. Wahrscheinlich öffnete der unbekannte Autofahrer zwischen 10.45 und 12 Uhr recht heftig seine Autotür und krachte damit gegen den geparkten VW Tiguan. Der Schaden an dem Wagen hinten rechts beläuft sich auf ärgerliche 1.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums.

Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Rempler vor Lebensmittelmarkt

Amöneburg: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße “Am Hollerborn” hinterließ der unbekannte Autofahrer Spuren von weißem Lack. Er touchierte am Donnerstag, 23. Juli, zwischen 12.30 und 18 Uhr, einen schwarzen Opel Corsa vorne rechts und verursachte einen Schaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Unfallzeit nicht bekannt- Zeugen gesucht

Marburg: Festgestellt wurde der Schaden in Höhe von 300 Euro am Samstagvormittag, 25. Juli, um 10 Uhr. Die Unfallzeit könnte allerdings bis zu zwei Wochen zurückliegen. In der relevanten Zeit fuhr der Unbekannte in der Siemensstraße an einer Zufahrt zu einem Firmengelände gegen einen Metallpfosten und kümmerte sich nicht um das Geschehen. Die Polizei sucht Unfallzeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Ungebetener Besuch im Keller

Marburg-Wehrda: In einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Lemmer-Straße waren Unbekannte zwischen Mittwoch, 15. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, unterwegs. Sie öffneten gewaltsam drei Kellerverschläge, machten aber wahrscheinlich keine Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Eindringling in Gartenhütte

Marburg: Gewaltsam verschaffte sich ein Unbekannter zwischen Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 26. Juli, 11 Uhr, Zutritt in eine Gartenhütte in der “Alte Kasseler Straße”. Bisher konnte noch nicht geklärt werden, was den Eindringling ins Innere zog. Der Sachschaden beträgt 800 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Dominoeffekt – Drei Leichtverletzte

Niederweimar: Relativ glimpflich endete ein Unfall mit drei Fahrzeugen am Samstagnachmittag, 25. Juli, 13.45 Uhr, in der Herborner Straße. Zwei VW Golf und ein Skoda waren in dieser Reihenfolge in Richtung “Alte Bahnhofstraße” unterwegs. Der erste Golf in der Reihe, gefahren von einer 62-jährigen Frau, wollte nach links abbiegen. Die dahinterfahrende 66 Jahre alte Golf-Fahrerin sah dies rechtzeitig und hielt an. Der 20-jährige Skoda-Fahrer, mit einer jungen Frau und einem Baby an Bord, sah dies zu spät und fuhr auf. Der Golf wurde daraufhin auf den ersten Wagen in der Reihe geschoben.

Die Golf-Fahrerinnen klagten anschließend über Kopfschmerzen. Die junge Mutter aus dem Skoda suchte vorsorglich mit ihrem Baby die Uni-Klinik auf. Ein Rettungswagen kam vor Ort nicht zum Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.

