Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Ingewahrsamnahme im Goldsteinpark

(ots) – Nachdem es im Bad Nauheimer Goldsteinpark am Samstagabend 26.07.2020 zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein sollte, befanden sich dort gegen 23 Uhr mehrere Polizeistreifen im Einsatz. Im Park ergaben sich zunächst keine Hinweise auf eine vorangegangene Schlägerei.

Einem Streifenteam fielen dann jedoch 3 junge Männer auf. Einer davon lag scheinbar regungslos am Boden. Als sich das Polizeiauto näherte trat einer der Personen an den Funkwagen heran und hielt mit den Händen einen Seitenscheinwerfer zu, den die Ordnungshüter eingeschaltet hatten, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen um im Bedarfsfall helfen zu können.

Aufforderungen, dies zu unterlassen, interessierten den 19-jährigen Bad Nauheimer jedoch offenbar nicht. Aufgrund seines provokanten und aggressiven Verhaltens, in dessen Rahmen er immer wieder Beleidigungen äußerte, legten ihm die Schutzleute Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt.

Bei den folgenden Tests auf der Dienststelle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht nur alkoholisiert war (0,9 Promille), sondern auch Betäubungsmittel (THC) konsumiert hatte.

Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle.

Aufgrund seines Handelns kommt nun ein Strafverfahren auf den 19-Jährigen zu.

Büdingen: Kennzeichen entwendet

Beide Kennzeichen eines blauen Ford haben Diebe zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 10 Uhr in der Wehrtbornstraße in Wolferborn gestohlen. Die Schilder tragen die Kennung “FB-AR 1227”.

Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Glauburg: Bienenvolk gestohlen

Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Samstag, 17 Uhr in Stockheim ein Bienenvolk mitsamt Bienenstock gestohlen. Dieser stand in der Feldgenmarkung “In der Busenbach” hinter dortiger Gärtnerei. Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Feldgemarkung bemerkt? Konnte das Verladen des Bienenstocks beobachtet werden? Hinweise zum Verbleib der Insekten bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Bad Nauheim: Einbruchversuch scheitert

Bei dem Versuch, in einen Supermarkt in der Straße “Am Taubenbaum” einzubrechen, sind Unbekannte am späten Freitagabend gescheitert. So löste kurz nach 23 Uhr die Alarmanlage des Gebäudes aus und verjagte die Straftäter, als sie versuchten, gewaltsam einzudringen.

Hinweise bitte an die Friedberger Kripo, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Fahrrad geklaut

Ein schwarzes Mountainbike haben Diebe am Sonntagabend zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in der Hanauer Straße in Friedberg gestohlen. Das schwarze “Univega Summit LTD 2.0” war an einem Fahrradständer in der Hanauer Straße angekettet.

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Ranstadt: Sitzgruppe umgeworfen

Zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 9 Uhr haben Vandalen auf dem Gelände der Natur- und Vogelschutzgruppe Ranstadt zwei massive Holzbänke sowie den dazugehörenden Tisch mit Granitplatte umgeworfen und so einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

Nidda: In Werkstatt eingebrochen

In eine Autowerkstatt in der Frankenstraße in Eichselsdorf drangen Einbrecher zwischen Samstag, 17.30 Uhr und Sonntag, 13 Uhr ein, indem sie eine Eingangstür aufbrachen. Neben einer Motorsense und einer Heckenschere nahmen sie auch mehrere Starterbatterien mit. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480 zu melden.

Wölfersheim: Unfallflucht in der Berliner Straße

Offenbar beim Vorbeifahren hat ein anderer Fahrzeugführer in der Berliner Straße einen weißen VW beschädigt, der zwischen Freitag, 18 Uhr und Samstag, 8.30 Uhr am Fahrbahnrand parkte. Der Volkswagen, der im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellt worden war, wies an der linken Fahrzeugseite anschließend Blechschäden in der Höhe mehrerer Tausend Euro auf. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Kita Ziel von Einbrechern

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in den Kindergarten in der Schillerstraße eingebrochen. Was entwendet wurde steht noch nicht fest. Zuerst hatten die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und waren so in einen Gruppenraum gelangt. Dann schauten sie in verschiedenen Schränken nach Brauchbarem. Den Versuch, eine weitere Tür im Gebäudeinneren aufzubrechen, brachen

sie schließlich ab und türmten.

Die Tatzeit lässt sich derzeit auf Freitag, 24. Juli, 18.30 Uhr bis Sonntag, 26. Juli, 12.30 Uhr eingrenzen. Die Butzbacher Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06033/70430 zu melden.

Die Ermittler fragen: Wem sind im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Konnten die Täter beobachtet werden?

Bad Vilbel: Diesel abgezapft

Aus einem Bagger haben Unbekannte zwischen Dienstag (21. Juli) und Samstag (25. Juli) etwa 250 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Die Arbeitsmaschine stand im Tatzeitraum auf dem Baustellengelände “Quellenpark” in der Fraunhoferstraße. Hinweise bitte an die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

Karben: Kleinwagen prallt gegen Laterne

Am Samstagabend fuhr ein 75-jähriger Karbener in seinem Hyundai gegen 21.20 Uhr von der B3 kommend über die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte Okarben. Im Bereich der Bahnunterführung kam das Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenmast. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit; auch die Laterne wurde beschädigt.

Bad Vilbel: blauen Ford zerkratzt

Schäden im vierstelligen Bereich musste der Halter eines blauen Ford am vergangenen Sonntag feststellen, nachdem er sein Auto zwischen 15.30 Uhr und 20 Uhr in Höhe der Seniorenresidenz in der Quellenstraße abgestellt hatte. So bemerkte er bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug einen langen Kratzer, der sich über einen Großteil der rechten Fahrzeugseite erstreckte.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

