Einbruch in Lagercontainer

Körle (ots) – 23.07.2020, 18:00 Uhr bis 24.07.2020, 07:30 Uhr – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Lagercontainer in der Straße “An der Eiche” eingebrochenen und haben Diebesgut im Wert von ca. 440 Euro gestohlen.

Die Täter brachen den Lagercontainer auf und entwendeten hieraus ein Heizgerät, ein Radiogerät, einen Kanister und eine Bosch Akkuflex. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

E-Mountainbike gestohlen

Felsberg-Wolfershausen (ots) – 24.07.2020, 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr – Am Freitag haben unbekannte Täter am Bahnhof in Wolfershausen ein Mountainbike im Wert von 2.800 Euro gestohlen.

Die Täter brachen das mit einem Fahrradschloss angeschlossene schwarze E-Mountainbike der Marke CUBE, Model: Reaction Hybrid HPA Racemit 27,5 Zoll einem unbekannten Werkzeug auf und entwendeten es. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Großer Sachschaden bei Einbruch in Lagerhalle

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 23.07.2020, 17:05 Uhr bis 24.07.2020, 06:18 Uhr – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Baucontainer in der Straße “Am Nordbahnhof” eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro verursacht.

Die Täter verschafften sich Zutritt durch ein Fenster der Lagerhalle und durchsuchten anschließend diverse Behältnisse und Fahrzeuge in mehreren Baucontainern. Hierbei fanden sie einen Bolzenschneider im Wert von ca. 100 Euro und nahmen diesen mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Wiederholter Dieseldiebstahl aus Baggern

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 24.07.2020, 17:30 Uhr bis 25.07.2020, 06:30 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter in der Hans-Heidelmann-Straße Dieselkraftstoff aus Arbeitsmaschinen entwendet. Die Täter betraten die Baustelle “Heidelmann” und zapften aus zwei Baggern Dieselkraftstoff im Wert von ca. 450 Liter ab und entwendeten diesen.

Bereits am Wochenende vom 10.-13.07.2020 hatten dort unbekannte Täter aus zwei Baggern

420 Liter Dieselkraftstoff gestohlen (wir berichteten am 13.07.2020).

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Randalierer zerstören Glasscheibe von Wartehallen

Edermünde-Besse (ots) – 25.07.2020, 01:00 Uhr – Unbekannte Täter haben am Samstag 25.07.2020 in den frühen Morgenstunden in der Fritzlarer Straße zwei Fahrgast-Wartehallen beschädigt.

Die Täter zerstörten jeweils eine Glasscheibe von zwei in der Fritzlarer Straße gegenüberliegenden Fahrgast-Wartehallen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Serie von Dieseldiebstählen und Einbrüchen in Baustellencontainer geklärt – Bande ermittelt

Homberg (ots) – Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen vier Männer und zwei Frauen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Sie sind verdächtig, eine Serie von Dieseldiebstählen und Einbrüchen in Baustellencontainer im Bereich der Zuständigkeitsbereiche der Polizeistation Schwalmstadt und Polizeistation Homberg begangen zu haben. Ihnen werden insgesamt elf Taten zur Last gelegt.

Im Zeitraum von Januar 2020 bis April 2020 hatten unbekannte Täter im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Schwalmstadt und der Polizeistation Homberg insgesamt 1.320 Liter Dieselkraftstoff und Baustellenwerkzeuge im Wert von ca. 7.000 Euro entwendet. Die Tatorte waren an der Großbaustelle A 49 Neuental, am Schlachthof Ziegenhain und an der Baustelle “Heidelmann”.

Durch Hinweise eines aufmerksamen Jagdausübungsberechtigten erfolgte am 12.04.2020 in den Abendstunden die Festnahme von insgesamt vier Männern und zwei Frauen aus dem Schwalm-Eder-Kreis im Alter von 19 bis 36 Jahren. Diese hatten zuvor im Bereich der Baustelle BAB 49 Dieselkraftstoff aus abgestellten Baustellenfahrzeuge abgezapft und in die beiden eigenen Pkw umgefüllt.

Im Anschluss erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg die Durchsuchung von drei Objekten. Hierbei fanden die Ermittler größere Mengen an Baustellenwerkzeugen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine ausreichenden Haftgründe vorlagen.

Durch die gute Zusammenarbeit und Ermittlungsarbeit der Ermittlungsgruppen Schwalmstadt und Homberg konnten der Bande insgesamt elf Taten zugeordnet werden.

Schwalmstadt-Ziegenhain: Einbruch in Bürocontainer

(ots) – 23.07.2020, 16:30 Uhr bis 24.07.2020, 05:15 Uhr – In der letzten Nacht sind unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Straße “Bei der Tränke” eingebrochen und haben einen Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro verursacht.

Die Täter hebelten die Fenster des Bürocontainers auf und gelangten auf diese Weise in das Objekt. Anschließend durchwühlten sie die Schränke. Vermutlich fanden die Täter kein Diebesgut im Container – entwendet wurde nämlich nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter setzen Mülltonnen in Brand

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Samstag, 25.07.2020, 22:30 Uhr – In der Allensteiner Straße haben vermutlich unbekannte Täter am Samstagabend 25.07.2020 Mülltonnen in Brand gesetzt und einen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro verursacht. Eine Anwohnerin hatte gegen 22:30 Uhr drei brennenden Mülltonnen entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Mülltonnen standen unmittelbar angrenzend an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses und brannten in der Folge komplett nieder und verschmolzen miteinander.

Der Brandrauch zog in das Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise hatte sich zu dieser Zeit keiner dort aufgehalten, sodass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Neben leichten Rußanhaftungen ist kein Gebäudeschaden entstanden.

Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Treysa abgelöscht.

Unmittelbar vor dem Brand hatte die Mitteilerin mehrere Jugendliche in der Nähe der Mülltonnen wahrgenommen. Ob diese Jugendliche aber etwas mit dem Brand zu tun hatten, konnte sie nicht beobachten. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

