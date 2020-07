Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Korbach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Gerichtsstraße in Volkmarsen einzubrechen. Da der Täter beim Versuch, eine Tür gewaltsam zu öffnen, scheiterte, musste er ohne Beute flüchten. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Volkmarsen – Weiterer versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft im Volkmarser Steinweg. Auch hier machte der oder die Täter keine Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Ermittler der Polizei Bad Arolsen gehen von Tatzusammenhang aus. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

