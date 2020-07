Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Renitente 21-Jährige schlägt um sich und droht mit Cuttermesser

Zierenberg (ots) – Eine betrunkene und renitente Ladendiebin rief am Freitagabend 24.07.2020 in Zierenberg die Polizei auf den Plan. Nachdem Verkäuferinnen eines Supermarkts die 21-Jährige beim Diebstahl ertappt hatten, schlug die junge Frau um sich und versuchte zu flüchten.

Ein couragierter Kunde eilte den Angestellten zur Hilfe, sodass die Diebin festgehalten und in das Büro des Geschäfts gebracht werden konnte. Dort griff sie nach einem abgelegten Cuttermesser und bedrohte die Anwesenden, konnte aber noch vor Eintreffen der hinzugeeilten Streife dazu bewogen werden, das Messer abzulegen. Die Tatverdächtige aus Kassel muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Bedrohung verantworten.

Wie die zu dem Supermarkt in der Straße “Vor Brakens Höhe” gerufene Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, hatte sich der Ladendiebstahl gegen 18:45 Uhr ereignet. Die 21-Jährige war beobachtet worden, wie sie mehrere Waren in ihre Tasche gesteckt hatte. Als sie an der Kasse lediglich zwei Flaschen Cola bezahlte, bat die Kassiererin die Frau, ihre Tasche zu öffnen, woraufhin diese die Flucht ergriff. Beim Versuch der Verkäuferinnen, die Ladendiebin zu stoppen, schlug sie in aggressiver Art und Weise um sich. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Mit der Hilfe des Kunden, der beherzt eingriff, konnte die renitente Frau festgehalten und in das Büro des Supermarktes gebracht werden. In ihrer Tasche fanden die Polizisten Lebensmittel aus dem Markt im Wert von rund 80 Euro. Auch ihre Alkoholisierung konnte die bereits hinreichend polizeibekannte 21-Jährige nicht verbergen, denn ein Atemalkoholtest ergab, dass sie 1,4 Promille intus hatte. Die Ermittlungen gegen sie dauern an und werden von den Beamten der Polizeistation Wolfhagen geführt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B83 – Fahrzeug überschlägt sich

Hofgeismar (ots) – Auf der Bundesstraße 83 hat sich am heutigen Tag gegen 13:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war eine 21-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hofgeismar zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pkw auf der B83 zwischen den Hofgeismarer Ortsteilen Hümme und Schöneberg in Fahrtrichtung Bad Karlshafen unterwegs, als sie ausgangs einer Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zu liegen.

Die verunfallte Fahrzeugführerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hofgeismar aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde nach erfolgter notärztlicher Erstbehandlung mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Gebäudebrand in Hofgeismar

Hofgeismar (ots) – In der Hauptstraße im Hofgeismarer Ortsteil Hümme soll nach ersten Mitteilungen ein Gebäude brennen. Feuerwehr und Polizei sind bereits an der Einsatzstelle. Es sollen sich derzeit keine Menschen mehr im Gebäude aufhalten. Das Haus befindet sich laut Mitteilung derzeit im Vollbrand.

Das Ausmaß des Brandes sowie Brandursache ist aktuell noch unklar.

