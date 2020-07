Brand in der Justizvollzugsanstalt in Preungesheim

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Am Montagmorgen 27.07.2020 gegen 03:57 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in der JVA in Preungesheim alarmiert. Es wurde ein Feuer in einer Haftzelle gemeldet. Ein verletzter Insasse wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gerettet und unter Begleitung von Beamten der JVA in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand wurde gelöscht und das Gebäude entraucht. Weitere Zellen waren von dem Ereignis nicht betroffen. Zwei Beamte der JVA wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ebenfalls zunächst vor Ort und anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 05:00 Uhr beendet. Über Brandursache und Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Mehrere Hilfeleistungen im Stadtgebiet

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Am Montag 27.07.2020 kam es im Tagesverlauf zu mehreren technischen Hilfeleistungen für die Feuerwehr Frankfurt.

Um 09:33 Uhr wurde ein Gefahrstoffaustritt am Containerbahnhof in der Ferdinand Happ Straße gemeldet. Hier strömte ein zunächst unklares Gas aus einem Container. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle messtechnisch überwacht und der betroffene Container unter Atemschutz ausgeräumt. Es handelte sich um Kohlendioxidkartuschen, wie sie für Sprudelerzeugung genutzt werden. Der Einsatz war gegen 11:00 Uhr beendet, verletzt wurde Niemand. Vor Ort waren 36 Einsatzkräfte.

Um 11:21 Uhr ging es ebenfalls zu einem unklaren Gefahrgut auf die Autobahn in der Nähe des Frankfurter Kreuzes. Hier war ein Sack mit angeblich krebserregenden Substanzen von einer Baustelle gefunden worden. Diese stellten sich nach einer Erkundung als Müllsack mit getragender Schutzausrüstung heraus. Dieser wurde sichergestellt und zur Entsorgung an die Polizei übergeben.

Ebenfalls auf die Autobahn BAB 5 fuhren die Einsatzkräfte um 11:55 Uhr. Ursache war ein Unfall zwischen einem LKW und einem PKW, die verletzte Fahrerin wurde vom Rettungsdienst betreut und die Einsatzstelle durch die Feuerwehr abgesichert.

Um 14:06 Uhr kam es an der U-Bahn Station Sandelmühle zu einem Unfall zwischen einer Bahn und einem 14 jährigen Kind, in dessen Verlauf das Kind schwerstverletzt wurde. Hier waren neben 30 Einsatzkräften der Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber Christoph 2 im Einsatz. Weiterhin wurden an dieser Einsatzstelle mehrere Personen durch Notfallseelsorger betreut. Das Kind wurde gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Flughafen wurde die Höhenrettung um 14:58 alarmiert um die Feuerwehr des Flughafens bei der Rettung eines akut erkrankten Kranführers auf der Baustelle des Terminal 3 zu unterstützen.

Um 16:14 Uhr kam es zu einer Ausströmung von Argon aus einer Löschanlage, durch die eine Person verletzt wurde. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle kontrolliert und mit der hauseigenen Technik belüftet. Die verletzte Person wurde medizinisch versorgt.

Frankfurt-Rödelheim/Bockenheim/Praunheim: Verfolgungsfahrten mit Roller

Frankfurt (ots)-(dr) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 27.07.2020 lieferten sich im Frankfurter Stadtgebiet gleich zwei Rollerfahrer kurz nacheinander eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Ein 27-jähriger Mann wurde dabei festgenommen.

Zunächst fiel einer Zivilstreife im Bereich Hausener Weg/Ecke Ludwig-Landmann-Straße ein Rollerfahrer ohne Helm auf. Dieser ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten konsequent, sodass sie sich direkt an dessen “Fersen hefteten”. Die anschließende Verfolgung des Rollers führte über einen Fußweg an der Nidda entlang, bis der Roller schließlich im Bereich der Buchbornstraße außer Sichtweite geriet.

Bei der Absuche nach dem Roller und Fahrer fiel der Streife im Bereich Steinbacher Hohl ein weiterer Rollerfahrer auf. Auch dieser reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Streife, weshalb sich wiederum eine Verfolgungsfahrt entwickelte. Die Fahrt führte zunächst auf die Heerstraße über verschiedene Gehwege, bis der Rollerfahrer im Bereich Alt-Praunheim zu Fall kam. Dessen Versuch noch über eine dort befindliche Mauer zu flüchten scheiterte jedoch an den schnell reagierenden Beamten, die den 27-jährigen Flüchtigen vor Ort stellen und festnehmen konnten.

Positive Vortests bestätigten, dass dieser offenbar im alkoholisierten Zustand und unter dem Einfluss von Drogen mit dem Kleinkraftrad unterwegs gewesen war. Weiterhin konnte der Festgenommene keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Die Beamten fanden außerdem eine geringe Menge Marihuana bei ihm auf, das sie sicherstellten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen zum ersten Rollerfahrer dauern an.

Frankfurt-Gallus: Mutmaßlichen BtM-Dealer erwischt

Frankfurt-Gallus (ots)-(ne) – Eine Streife des 16. Polizeireviers kontrollierte Samstagnacht einen 24-jährigen Mann in der Schmidtstraße. In der Folge trat einiges an Betäubungsmittel zutage.

Gegen 4.00 Uhr hatten die Beamten den 24-Jährigen kontrolliert und durchsucht. Mit Erfolg: Elf Verkaufsportionen Marihuana und ein bisschen Amphetamin hatte der junge Mann dabei. Schließlich durchsuchten die Beamten im Anschluss seine Wohnung und stellten dabei 44 g Amphetamin, eine Feinwaage und mehrere Mobiltelefone sicher. Der 24-Jährige räumte den Drogenhandel am Ende ein. Er müsse sich monatlich etwas hinzuverdienen, so seine Begründung.

Frankfurt-Heddernheim: Unfall mit U-Bahn – 23-Jähriger schwer verletzt

Frankfurt-Heddernheim (ots)-(em) – Montagnachmittag kam es im Bereich der U-Bahnhaltestelle “Sandelmühle” zwischen einer einfahrenden U-Bahn und einem 23-jährigen Mann zu einem Unfall. Der Fußgänger hat sich dabei schwer verletzt. Der U-Bahnfahrer erlitt einen Schock.

Gegen 14.05 Uhr fuhr an der U-Bahnhaltestelle “Sandelmühle” eine U-Bahn in Richtung Innenstadt ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte zeitgleich ein 23-jähriger Mann an der Haltestelle in Richtung Olof-Palme-Straße gehen. Dabei wurde er von der einfahrenden Bahn erfasst. Zeugen riefen sofort eine in der Nähe befindliche Polizeistreife herbei, welche unmittelbar Erste Hilfe leistete. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Der Fahrer der U-Bahn stand unter Schock.

Die Olof-Palme-Straße musste aufgrund der Maßnahmen vor Ort zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Sperrung wurde gegen 15.30 Uhr aufgehoben. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-11400 an das 14. Polizeirevier oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Frankfurt-Sachsenhausen: Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag 26.07.2020 gegen 18.00 Uhr, gewaltsam in ein Haus im Nansenring ein. Die Täter begaben sich zunächst auf das Grundstück und brachen von dort eine rückwärtige Tür auf. Im Haus wurden die Räumlichkeiten und Schränke durchsucht. Dabei erbeuteten die Unbekannten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069/755-52199 in Verbindung zu setzen.

Bundesautobahn 3: Mehrere Pkw aufeinander geschoben

Frankfurt (ots)-(dr) – Am Samstagabend 25.07.2020 ereignete sich auf der Bundesautobahn 3 ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden, nachdem sich wegen eines Pannenfahrzeuges ein Stau gebildet hatte. Vier Personen, darunter zwei Kleinkinder, wurden leicht verletzt.

Eine 66 Jahre alte Mercedes-Fahrerin war gegen 17:30 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd kam sie möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts mit ihrem Pkw zum Stehen.

In der Folge bildete sich ein Rückstau. Drei hinter ihr befindliche Fahrer schafften es noch rechtzeitig ihre Autos abzubremsen. Eine dahinter fahrende 18-jährige BMW-Fahrerin prallte jedoch auf das letzte Fahrzeug in der Reihe, wodurch die vor ihr befindlichen Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Bei dem Unfall erlitten die 18-jährige Frau, ein 42-jähriger Mann sowie zwei Kleinkinder leichte Verletzungen. Das Pannenfahrzeug blieb unbeschädigt. An den anderen vier Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Die drei linken Fahrspuren waren für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt. In dieser Zeit wurde der Verkehr über die rechte Fahrspur geführt, sodass es zu Beeinträchtigungen im nachfolgenden Verkehr kam.

Frankfurt-Fechenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)-(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.07.2020) kam es im Stadtteil Fechenheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Lkw. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt.

Gegen 02:35 Uhr bog der 32 Jahre alte Fahrer eines Lkw mit seinem Fahrzeug von einem Firmengelände in die Uhlfelderstraße in Richtung Carl-Benz-Straße ein. Zur genannten Zeit war ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Uhlfelderstraße in südliche Richtung unterwegs. Dieser prallte in die linke Fahrzeugseite des Lkw, welcher gerade dabei war, das Gelände zu verlassen und stürzte zu Boden. Bei der Kollision mit dem Lkw wurde der 24-jährige Rollerfahrer schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Mutmaßlich kam es zu einer Missachtung der Vorfahrt. Der genaue Unfallhergang sowie die genaue Ursache des Unfalls bedürfen noch weitere Ermittlungen.

