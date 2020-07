Polizei Eschwege

Diebstahl bei der Brauerei

Eschwege (ots) – 10 volle Kisten Jacobinus Weizen sowie 40 Kisten Leergut (Alsfelder Bier) wurden am gestrigen Sonntagmittag vom Gelände der Eschweger Klosterbrauerei in der Thüringer Straße in Eschwege entwendet. Um 12:14 Uhr überstieg ein noch unbekannter Täter ein Zugangstor zum Außenlager und entwendete dort die insgesamt 50 Getränkekisten.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 190-195 cm groß und von schlanker Figur. Ca. 30 Jahre alt, westeuropäisches Äußeres. Er war bekleidet mit einer schwarzen Base-Cap, einem dunklen Mund-Nasenschutz, einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen hellbraunen Hose. Weiterhin hatte er einen schwarzen Rucksack dabei.

Der Schaden wird mit 240 EUR angegeben.

Wildunfall

Um 23:05 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Fuldatal die K 33 zwischen Harmuthsachsen und Waldkappel, als plötzlich ein Reh auf die Straße lief. Der 33-Jährige versuchte dem Tier auszuweichen, kam dabei aber von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen den dortigen Brückenpfeiler. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 24.07.20, 22:00 Uhr und dem 25.07.20, 09:00 Uhr wurde in der Treffurter Straße in Wanfried in das Vereinsheim des VFL Wanfried eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür wurden aus dem Vereinsheim ca. 40 Flaschen Bier gestohlen.

Weiterhin wurden noch eine weitere Tür und ein Schlüsselkasten beschädigt.

Der gesamte Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Baustelle

Am vergangenen Wochenende wurde in Wanfried, in der Straße “In der Werraaue” auf dem Gelände der dortigen Baustelle ein Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem wurden ein Bohrhammer, eine Bohrmaschine, ein Rotationslaser, ein Trennschneider sowie ein Winkelschleifer gestohlen. Der Schaden wird mit 5300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Kennzeichen

Von einem Pkw VW Polo wurde das hintere amtliche Kennzeichen (ESW-O 223) entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 25.07.20, 18:00 Uhr und dem 26.07.20, 09:50 Uhr in der Röhrdaer Straße in Weißenborn. Schaden: 50 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 21:35 Uhr befuhr gestern Abend ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra die K 28 in Richtung Sontra, als ein Reh plötzlich auf die Straße sprang und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Reh lief anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

