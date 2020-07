Karlsruhe – Polizeipräsidium Karlsruhe warnt nach Zunahme von Pkw-Aufbrüchen in Stadt und Landkreis vor Autoknackern

Karlsruhe (ots) – Das Polizeipräsidium Karlsruhe registriert seit Jahresbeginn

eine Zunahme von Pkw-Aufbrüchen in der Stadt und im Landkreis Karlsruhe. Zwar

sind die prognostizierten Fallzahlen im Halbjahr 2020 noch wesentlich von den

hohen Werten aus den Jahreshälften 2016 (990 Fälle) und 2017 (561 Fälle)

entfernt, dennoch deutet sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren (2018: 270

Fälle und 2019: 246 Fälle) ein deutlicher Anstieg an.

Besonders ärgerlich ist, dass bei vielen Fällen aus dem laufenden Jahr der

entstandene Schaden am Pkw höher einzuschätzen ist, als der Wert des Diebesguts.

Aufgrund der Begehungsweise und der Art der entwendeten Gegenstände, ist meist

von Gelegenheitstaten auszugehen. Das heißt, die Täter erkennen in den

Kraftfahrzeugen Wertgegenstände und brechen dann in der Regel eine Seitenscheibe

auf.

Dementsprechend ereigneten sich auch am letzten Wochenende zwei Taten in

Karlsruhe-Grünwinkel. In der Nacht auf Samstag wurden an zwei geparkten Pkw die

Beifahrerscheiben eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde dann jeweils eine

Geldbörse mit geringen Bargeldbeträgen entwendet. Am Samstagabend kam es zu

einem weiteren Fall in Grötzingen. Die Täter schlugen auch hier die

Beifahrerscheibe ein und nahmen einen Rucksack aus dem Fahrzeuginneren heraus.

Auch darin befand sich eine Geldbörse.

Zur Vorbeugung solcher Taten, die in sehr kurzer Zeit verübt sind, rät die Polizei:

Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden. Der Pkw und

auch das Gargagentor sollten stets verschlossen sein.

Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das
Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten
Straßen abgestellt werden.

Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten

Straßen abgestellt werden.

Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß

verschlossen ist. Achten Sie, falls vorhanden, auf optische und

akustische Signale. Funkblocker können das Funksignal der

Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

Ist das Fahrzeug mit einer Diebstahlswarnanlage ausgestattet,
aktivieren Sie diese.

aktivieren Sie diese.

Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto

liegen. Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollte

beim Verlassen des Wagens entfernt werden.

Bewahren Sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Nehmen Sie
bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem
Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Karlsruhe – 10-jähriger Radfahrer kollidiert mit Pkw

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 10-jähriger

Radfahrer in Karlsruhe, als er von einer Brücke kommend auf die Straße fuhr und

dabei mit einem Pkw kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 10-Jährige gegen

19:20 Uhr mit seinem Fahrrad von der Waldstadt in Richtung Hagsfeld. Die

Gustav-Heinemann-Allee überquerte er über die Brücke auf Höhe der

Straßenbahnhaltestelle „Im Eichbäumle“. Nach der Brücke fuhr das Kind über den

abgesenkten Bordstein hinweg auf die Hofäckerstraße und übersah dabei offenbar

den dort in nördlicher Richtung fahrenden Nissan eines 23-Jährigen. In der Folge

wurde der 10-Jährige vom Pkw frontal erfasst, wobei das Kind leichte

Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten noch vor Ort, eine

Behandlung im Krankenhaus war zunächst nicht erforderlich.

Am Nissan entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, der

Schaden am Fahrrad wird auf einen zweistelligen Eurobetrag geschätzt.

Bretten – Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Samstagmittag eine 64-jährige

Fußgängerin, als sie beim Überqueren der Straße von einem 15-jährigen Radfahrer

erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 15-Jährige kurz vor 12 Uhr mit

seinem Fahrrad die Weißhoferstraße entgegen der Einbahnstraße. Auf Höhe der

Hausnummer 10 wollte die 64-Jährige zu Fuß die Straße überqueren. In der Folge

kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten, wobei die Frau leichte

Verletzungen erlitt.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzte zunächst vor Ort und brachten

sie anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Kraichtal – Motorradfahrer gestürzt

Karlsruhe (ots) – Offenbar nur leichte Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag

ein 67-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße L553 bei Kraichtal, als er

aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und zu Boden

stürzte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 67-Jährige mit seinem Motorrad kurz

nach 16 Uhr die L553 von Menzingen kommend in Richtung Münzesheim. In einer

Rechtskurve kam der Zweiradfahrer offenbar aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die dortige

Leitplanke und kam letztlich auf der rechten Fahrbahnseite zum Liegen. Durch die

Kollision und den Sturz erlitt der 67-Jährige mehrere offenbar leichte

Verletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bretten – Einbruch in Firmengebäude

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Firmengebäude

in Bretten-Bauerbach eingebrochen, wurden bei ihrer Suche nach Beute aber

offenbar nicht fündig.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter vermutliche kurz vor 02:00

Uhr gewaltsam ein Fenster des in der Industriestraße gelegenen Gebäudes.

Hierdurch wurde zwar die Alarmanlage ausgelöst, dennoch öffneten die Täter noch

mehrere Schränke und Schubladen, bevor sie schließlich ohne Beute flüchteten.

Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Bretten – Zigarettenautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am Wochenende einen Zigarettenautomaten in

Bretten aufgebrochen und daraus sowohl die Geldkassette als auch alle

enthaltenen Zigarettenpackungen entwendet.

Ein Zeuge bemerkte am Samstag gegen 12:00 Uhr, dass der an der Kreuzung

Ebersteinstraße/Kurpfalzstraße aufgestellte Automat gewaltsam geöffnet wurde.

Bei der anschließenden Überprüfung durch die alarmierte Polizei stellten die

Beamten fest, dass die Geldkassette sowie sämtliche Zigaretten aus dem

Zigarettenautomaten entwendet wurden. Wie hoch der daraus entstandene Schaden

ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Dreister Dieb nutzt Schutz der Dunkelheit aus / Polizei sucht weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Den Schutz der Dunkelheit nutzte ein dreister Dieb am

Freitagabend im Bereich eines Grillplatzes in der Friedrichstaler Allee /

Grabener Allee aus. Dabei entwendete er mindestens acht Rucksäcke sowie ein

Fahrrad. Der Täter nutze das wohl unübersichtliche Personenaufkommen

verschiedener Abiturklassen aus und entwendete die unbeaufsichtigten Taschen

sowie das Rad. Teilweise werden die Gegenstände durchwühlt, im angrenzenden

Waldstück zurückgelassen und kurz nach der Tatzeit durch die Partybesucher

wieder aufgefunden. Der hierbei entstandene Diebstahlschaden wird auf mehrere

hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz ist nun auf der Suche nach weiteren

Geschädigten oder Zeugen die sich unter der Telefonnummer 0721 6663311 melden

können

Oberhausen-Rheinhausen – Trunkenheit im Verkehr

Karlsruhe (ots) – Da ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer am Sonntag gegen 02:10 Uhr

mit rund 1,2 Promille in der Jahnstraße in Oberhausen-Rheinhausen unterwegs war,

muss er nun mit einer Anzeige aufgrund der „Trunkenheit im Verkehr“ rechnen.

Eine Streifenwagenbesatzung versuchte den Mann zunächst mittels Lichthupe und

dem Anhaltezeichen „Stopp Polizei“ auf seine ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung

aufmerksam zu machen. Der Mann gab den Polizisten lediglich eine Lichthupe

zurück und beschleunigte sein Fahrzeug. Bei der im Anschluss durchgeführten

Verkehrskontrolle kam den Beamten gleich der Geruch nach Alkohol entgegen, so

dass sie einen Alkoholtest veranlassten. Der 39-Jährige musste schließlich zur

Blutentnahme mit aufs Polizeirevier Philippsburg kommen.

Forst – Nach Graffitis – drei Jungs in Schulhof angetroffen

Karlsruhe (ots) – Drei Jungs im Alter von 13 und 14 Jahren hat eine

Polizeistreife am Samstagabend im Schulhof der Lußhardtschule angetroffen. Ein

Zeuge bemerkte die Drei gegen 22.00 Uhr im Schulhof und verständigte die

Polizei, da zwei neue Graffitis an eine Wand gesprüht worden waren. Die Schule

war bereits zwischen Mittwoch und Freitag Ziel von Graffitisprayern. Im Rucksack

des 13-Jährigen fanden die Beamten 20 Spraydosen, die sichergestellt wurden. Die

Jungs wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Die weiteren Ermittlungen

werden beim Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard geführt.

Bruchsal – Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Fahrzeugtuning und Auto-Poser

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Samstag führten Beamte des Polizeireviers

Bruchsal in der Kammerforststraße eine Großkontrolle mit der Zielrichtung

Auto-Posing und Fahrzeugtuning durch. Sie wurden unterstützt durch Beamtinnen

und Beamte der Verkehrspolizei, des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz, des

Polizeipräsidiums Einsatz und der freiwilligen Feuerwehr Bruchsal. Weiterhin

waren Vertreter des Landratsamtes, der Stadt Bruchsal und ein Sachverständiger

an der Kontrollstelle anwesend. Zwischen 22.30 Uhr und 02.30 Uhr wurden

insgesamt 48 Fahrzeuge unter die Lupe genommen. An 12 Pkw wurden technische

Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Bei

acht Fahrzeugen waren die Mängel derart gravierend, dass die Weiterfahrt

untersagt werden musste. Die Pkw wurden abgeschleppt und sichergestellt. Bei

einem Fahrer ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Urkundenfälschung. In einem

vorgelegten TÜV-Bericht waren Eintragungen verändert worden. Wegen technischer

Mängel wurden weiterhin 16 Mängelberichte ausgestellt und 12

Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. An den Kontrollen waren mehr als 50

Beamtinnen und Beamte beteiligt.

Karlsruhe – 16-Jähriger leistete Widerstand

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen leistete ein 16-Jähriger bei seiner

Gewahrsamnahme Widerstand und beleidigte die einschreitenden Beamten. Wegen

Ruhestörung wurde eine Streife gegen 02.45 Uhr zu einem Spielplatz in der

Rheinhafenstraße gerufen. Dort trafen die Beamten den erheblich alkoholisierten

16-Jährigen an, der nicht in eine Jugendhilfeeinrichtung zurückgekehrt war.

Aufgrund seiner Alkoholisierung und dem Umstand, dass er aufgrund einer

Knieverletzung auf Gehhilfen angewiesen war, konnte er seinen Weg nicht mehr

alleine fortsetzen. Zunächst wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Da eine

ärztliche Behandlung nicht notwendig war, sollte der 16-Jährige in Gewahrsam

genommen werden. Nachdem er sich beim Verbringen zum Streifenwagen wehrte und

einem Beamten ins Gesicht spuckte, mussten ihm Handschließen angelegt werden.

Auf der Fahrt zur Gewahrsamseinrichtung beleidigte er die Streifenbeamten noch

aufs Übelste.

Pfinztal – Dieb stiehlt Bargeld von Fußballern

Pfinztal (ots) – Während eines Fußballspiels in Kleinsteinbach hat ein Dieb am

Samstagnachmittag die Geldbeutel mehrerer Spieler durchsucht und Bargeld daraus

gestohlen.

Die Fußballer hatten ihre Geldbörsen während des Spiels in einer Schublade im

Klubhaus gesammelt, was der Dieb offensichtlich mitbekommen hatte. Kurz nach

16.00 Uhr nutzte er dann einen unbeobachteten Moment und öffnete die

unverschlossene Schublade. Aus mehreren Geldbeuteln stahl er dann Bargeld und

konnte sich zunächst unerkannt entfernen. Eine Überwachungskamera im Klubhaus

hat den Dieb bei seiner Tat gefilmt. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an.

Bruchsal – Betrunkene Autofahrerin flüchtet von Unfallstelle und tritt nach Polizeibeamten

Bruchsal (ots) – Eine 33-jährige Autofahrerin streifte in der Nacht zum Sonntag

in Bruchsal beim Losfahren ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich danach

unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem die Tatverdächtige wenig später an ihrer

Wohnanschrift in Bad Schönborn vorläufig festgenommen und auf das dortige

Polizeirevier gebracht wurde, trat sie auch noch mehrfach nach den eingesetzten

Polizeibeamten.

Gegen 01.35 Uhr meldete eine Zeugin ihre Beobachtung, wonach eine Frau in der

Philippsburger Straße in Bruchsal zunächst mit unsicherem Gang zu ihrem VW

gegangen und dann beim Anfahren mit einem dort geparkten Citroen

zusammengestoßen sei. Danach wäre die mutmaßlich betrunkene PKW-Lenkerin von der

Unfallstelle einfach weggefahren. Die aufmerksame Zeugin konnte der Polizei

sowohl das Kennzeichen als auch eine präzise Personenbeschreibung der Flüchtigen

mitteilen.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bad Schönborn überprüfte daraufhin die

Halteranschrift des gesuchten Fahrzeugs und traf dort die 33-jährige mutmaßliche

Fahrerin an. Sie wurde für eine Blutentnahme auf das Revier gebracht, wo sie die

Polizisten wild beschimpfte und immer wieder versuchte, in den Unterleib der

Beamten zu treten. Mindestens einmal traf sie dabei einen Polizeibeamten am

Oberschenkel.

Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass die Beschuldigte

derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Bruchsal – Körperverletzung in Bruchsaler Viktoriapark

Bruchsal (ots) – In der späten Nacht zum Samstag wurden zwei Männer im

Viktoriapark in Bruchsal von zwei Unbekannten körperlich angegriffen und dabei

verletzt.

Die beiden 49- und 53-jährigen Geschädigten hielten sich gegen 03.10 Uhr im

Viktoriapark auf, als zwei unbekannte Männer auf sie zukamen und sie

unvermittelt schlugen und traten. Nachdem Zeugen auf den Angriff aufmerksam

geworden sind und zu Hilfe eilten, ergriffen die beiden Täter die Flucht. Die

Tatopfer erlitten Prellungen wie auch blutende Wunden und mussten zur Behandlung

ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Geschädigten gaben

an, einen der Angreifer flüchtig zu kennen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07251

726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Diebe entwenden Pritschenwagen und Bargeld

Karlsruhe (ots) – Einen Pritschenwagen sowie Bargeld im Wert von über 30.000

Euro haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Straße „Römeräcker“ in

Hochstetten erbeutet.

Zwischen Freitag 16:30 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr gelangten die Eindringlinge

über ein Fenster in die Firma. Im weiteren Verlauf hebelten sie die Tür zum Büro

auf und öffneten hier Schränke sowie Schubladen. Auf ihrem Beutezug gingen die

Täter in die Lagerhalle und öffneten auch hier sämtliche Schränke. Den darin

befindlichen hochwertigen Elektrogeräten schenkten sie keinerlei Beachtung und

suchten den angrenzenden Sozialraum auf. Hier öffneten sie eine Geldkassette und

nahmen das Bargeld sowie einen Fahrzeugschlüssel eines Pritschenwagens an sich.

Mit dem Klein-Lkw und dem darauf gelagerten Material verschwanden die Diebe über

ein Wiesengelände in bislang unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Exhibitionist auf einem Feldweg am Epplesee

Karlsruhe – Als zwei junge Frauen am Sonntag gegen 16:10 Uhr mit ihren

Fahrrädern einen Feldweg von der Rückseite des Epplesees in Richtung

Rheinstetten befuhren, begegneten Sie einem bislang unbekannten Exhibitionisten.

Der Mann befand sich unbekleidet im Gebüsch und manipulierte an seinem Glied.

Die jungen Frauen, im Alter von 17 und 18 Jahren, konnten den Mann erst beim

unmittelbaren Vorbeifahren erkennen. Sie setzten zunächst ihre Fahrt fort.

Hielten dann jedoch einige Meter entfernt an, um die Polizei zu informieren.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Tatverdächtige nicht

mehr festgestellt werden. Er ergriff offenbar die Flucht in Richtung Durmersheim

/ Gewerbegebiet.

Die beiden Geschädigten beschrieben den Mann wie folgt:

Etwa 40 Jahre alt

Circa 180 cm groß, hatte einen dicken Bauch und dunkelblonde kurze Haare

Sonnengebräunt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbruch in Modegeschäft

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstagabend aus einem

Tresor in einem Modegeschäft in der Kaiserstraße Bargeld von mehreren tausend

Euro an sich genommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Eindringling, zwischen

18:00 Uhr und 19:50 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise unberechtigt

Zugang zu den Lagerräumen. Hier entwendete er den Tresorschlüssel und öffnete im

Anschluss diesen. Das darin aufgefundene Bargeld nahm der Dieb an sich und

konnte bislang unerkannt aus den Lagerräumen flüchten.

Waghäusel – Mehrere Einbrüche im Bereich Wiesental

Karlsruhe – Zwei Einbrüche sowie einen Einbruchsversuch musste das

Polizeirevier Philippsburg in der Nacht zum Samstag in Wiesental verzeichnen.

Der hierbei angerichtete Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Unbekannte versuchten zuerst mithilfe eines Werkzeuges das Fenster einer Firma

in der Franz-Sigel-Straße in Wiesental gewaltsam zu öffnen. Als mehrere Versuche

scheiterten sie kurzerhand die Fensterscheibe ein. Im Büro sowie in der

Produktionshalle öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach

Wertgegenstände. Nach aktuellem Kenntnisstand verschwanden die Diebe ohne Beute

in unbekannte Richtung.

Auch in ein Vereinsheim in der Straße „Am Fernmeldeturm“ gelangten Diebe in der

Nacht zum Samstag. Hier überstiegen die Eindringlinge zuerst einen Zaun und

öffneten im Anschluss die Eingangstüre der Lagerhalle. Im Inneren öffneten sie

mit brachialer Gewalt einen Kühlschrank. Vermutlich mangels lohnender Beute

verschwanden die Täter bislang unerkannte.

Zu einem Einbruchsversuch kam es ebenfalls auf einem Vereinsgelände am

Fernmeldeturm. Hier zerstörten sie den Maschendrahtzaun der Hofeinfahrt. Ob die

Eindringlinge überhaupt das Gelände betraten, ist noch nicht geklärt.

Das Polizeirevier Philippsburg ist nun auf der Suche nach Zeugen die sich unter

der Telefonnummer 07256 932933 melden können.

Stutensee – Tankversuch unter Alkohol missglückt

Karlsruhe – Der Versuch, seinen VW Touran aufzutanken, endete am Samstag

gegen 21 Uhr in Stutensee-Friedrichstal für einen 33 Jahre alten Polen nicht zum

Besten. Nachdem der Tankversuch an einer Tankstelle der Hindenburgstraße

gescheitert war, vergaß der Fahrer die Zapfpistole im Einfüllstutzen seines

Fahrzeugs und fuhr los. Unvermeidlich beschädigte er die Tankstation in der

Folge massiv, wie die Streifenbeamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt es

im Protokoll ihrer Unfallaufnahme schilderten.

Aufgrund seines Atemalkoholgeruchs führten die Beamten bei dem Fahrer einen

Alkoholtest durch, der einen Wert von 1,6 Promille ergab. Zu allem Unglück

fehlte ihm obendrein auch noch die erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse B.

Schließlich musste sich der 33-jährige Mann ohne festen Wohnsitz einer Blutprobe

unterziehen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Karlsruhe – Kind bei Unfall verletzt

Karlsruhe – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in

Karlsruhe-Oberreut wurde ein acht Jahre altes Kind verletzt. Es musste zur

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand lief der Junge um 12.20 Uhr unvermittelt hinter

einem geparkten Pkw hervor auf die Otto-Wels-Straße. Der dort fahrende

45-jährige Lenker eines Pkw reagierte und bremste sein Fahrzeug schnell ab,

konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Am Wagen entstand kein

sichtbarer Schaden. Das Kind musste aufgrund seiner Verletzungen in einem

Krankenhaus versorgt werden.

Karlsruhe – 18-Jähriger in Oststadt zusammengeschlagen

Karlsruhe – Ein 18-Jähriger ist am Samstag gegen 0.45 Uhr im Bereich der

Tulla-/Gerwigstraße von zwei unbekannten Männer aus noch ungeklärten Gründen

zusammengeschlagen worden. Der junge Mann erhielt Schläge ins Gesicht und sei

unter anderem auch mit einem Messer bedroht worden. Er trug dabei eine

Unterkieferfraktur davon und kam zur Behandlung in eine Klinik.

Konkrete Hinweise auf die Unbekannten konnte der Geschädigte nicht geben. Zeugen

werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in

Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Auseinandersetzung und mutmaßlicher Brand in Sammelunterkunft führen zur Räumung

Karlsruhe – Eine über Notruf gemeldete größere Auseinandersetzung in einer

Sammelunterkunft für Asylbewerber in Oberderdingen und ein in diesem

Zusammenhang gemeldeter Zimmerbrand führten am Freitag gegen 20.10 Uhr zur

Räumung des gesamten Gebäudes.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es zwischen zwei Familien irakischer und

syrischer Herkunft nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu Handgreiflichkeiten

gekommen. Sechs Personen waren dabei leicht verletzt worden.

Ein darüber hinaus von einem Unbekannten ausgelösten Feuerlöscher und eines

Feuermelders sowie der dabei entstandenen Löschmittelwolke war es wohl in der

Folge zur der Brandmeldung gekommen. Die herbeigeeilte Feuerwehr räumte daher

vorsorglich die komplette Unterkunft mit derzeit rund 160 dort untergebrachten

Personen. Allerdings ergab eine Überprüfung, dass es zu keinem Zeitpunkt

gebrannt hatte.

Offenbar war es zwischen den zwei Familien bereits in zurückliegender Zeit zu

strafrechtlich relevanten Streitigkeiten gekommen. Weitere Ermittlungen wegen

gefährlicher Körperverletzung beziehungsweise zum genauen Tatablauf dauern noch

an.

Karlsruhe-Nordstadt – PKW-Lenker bei Unfall eingeklemmt

Karlsruhe – Am 25.07.2020 gegen 00:45 Uhr verlor ein 19jähriger Pkw-Führer

in der Karlsruher Nordstadt sehr wahrscheinlich aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der

Fahrbahn ab. Der Kleinwagen prallte zunächst gegen einen Baum und wurde dann auf

einen geparkten Pkw geschleudert. Auch zwei weitere Fahrzeuge wurden durch den

Unfall beschädigt. Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste

durch die Feuerwehr mittels Bergungsgerät befreit werden. Er erlitt bei dem

Unfall schwere Verletzungen, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro.

Weitere Unfallermittlungen dauern an.