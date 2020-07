Mannheim-Jungbusch: Mehrere Personen geraten in Streit – eine Person verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots) – Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen

06.00 Uhr, eine Schlägerei vor einem griechischen Restaurant am Luisenring/Ecke

Jungbuschstraße. Mehrere unbekannte männliche Personen sollen einen 27-Jährigen

mit körperlicher Gewalt angegangen sein. Ein Tatverdächtiger, ca. 180 cm groß,

Mitte 20 Jahre, dunkle Haare, südländische Erscheinung, soll den 27-Jährigen

mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden gegangen sei. Über

die Ursache der Streitigkeiten, die bereits in einem anderen Lokal in der

Jungbuschstraße entstanden sein sollen, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Die verständigten Polizeibeamten forderten einen Rettungswagen an, der die

Verletzungen des 27-Jährigen vor Ort versorgte. Personen, die Hinweise zum

Tatgeschehen und/oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können, melden sich

unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Mannheim: Vermisster Valentin F. aufgefunden – Fahndungsrücknahme

Mannheim (ots) – Der seit 10.07.2020 vermisste Valentin F. wurde am Donnerstag

in der Mannheimer Innenstadt aufgefunden. Ein Arbeitskollege hatte den

Vermissten in der Innenstadt in hilfloser Lage angetroffen. Er wurde zur

Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zwischenzeitlich wieder

entlassen wurde. Er äußerte, in seine Heimat Moldawien zurückkehren zu wollen.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgenommen.

Mannheim-Neckarstadt: Möglicher Grabschmuck sichergestellt – Geschädigte gesucht!

Mannheim (ots) – Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen wegen des Verdachts des

Diebstahls am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt wurden mehrere

Tierfiguren und eine Kerzenschale sichergestellt. Der materielle Wert der

Gegenstände dürfte vergleichsweise gering sein, der ideelle Wert hingegen

deutlich höher, da es sich bei den Gegenständen teilweise um den Schmuck eines

Kindergrabes handeln könnte.

Geschädigte, denen die auf den Bildern dargestellten Gegenstände entwendet

wurden, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim-Feudenheim: 58-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mannheim-Feudenheim – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag im

Stadtteil Feudenheim wurde ein 58-jähriger Fahrradfahrer verletzt. Der Mann war

gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Feudenheimer Straße

stadteinwärts unterwegs. An der Einmündung zur B 38a missachtete er das Rotlicht

der Fußgänger- /Radfahrerampel und stieß mit einem 25-jährigen Opel-Fahrer

zusammen, der bei Grünlicht von der Feudenheimer Straße auf die B 38a in

Richtung Neckarauer Straße auffahren wollte. Der Radler stürzte zu Boden und zog

sich Prellungen am Kopf sowie Hautabschürfungen an Armen und Beinen zu.

Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus

eingeliefert.

Am Opel gingen die Scheiben beider Türen auf der Fahrerseite zu Bruch. Der

Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Neuostheim: Mit Drogen im Zug erwischt

Mannheim-Neuostheim – Ein 31-jähriger Mann wurde am Freitagabend von einem

Beamten der Bundespolizei in einer S-Bahn von Mannheim nach Heidelberg mit

Drogen erwischt. Kurz vor dem Bahnhalt Mannheim Arena/Mainmarkt fiel dem

Beamten, der sich uniformiert auf dem Heimweg von Dienst befand, ein Mann auf,

der sich im Bereich des Ausstiegs aufhielt und einen Rucksack mit sich führte.

Beim Passieren des Mannes bemerkte der Polizist starken Marihuanageruch

ausgehend von dem Mann. Er unterzog diesen daraufhin einer Kontrolle, woraufhin

er sehr aufgebracht reagierte und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu

entziehen. Gegen die darauffolgende Festnahme und das Anlegen von Handschließen

setzte sich der 31-Jährige zur Wehr und versuchte, den Bundespolizeibeamten zur

Seite zu stoßen. Mithilfe von Mitreisenden konnte der Mann schließlich

festgenommen werden. An der Haltestelle Mannheim Arena/Maimarkt wurde der Mann

Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim überstellt. Eine Durchsuchung des Mannes

und seines Gepäcks förderte rund 20 Gramm Kokain, fast 50 Gramm Marihuana, einen

Joint, eine größere Menge mutmaßliches Dealgeld sowie ein Skalpell zutage. Eine

anschließende Durchsuchung seiner Wohnung in Gemmingen durch Beamte des

Polizeipräsidiums Heilbronn erbrachte weitere 45 Gramm Marihuana, mehrere

Mobiltelefone, sowie zahlreiche Drogenutensilien.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung

wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes, Verdacht des Drogenhandels sowie

Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Mannheim-Seckenheim / Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall / Quad-Fahrer schwer verletzt

Mannheim – Der Fahrer eines VW Touareg befuhr gegen 15.30 Uhr die

Neuostheimer Straße in Richtung Neuostheim. Auf Höhe des Kaiserstuhlring wollte

er wenden und bog hierzu zunächst in den Kaiserstuhlring ab, um seinen

Wendekreis zu erweitern. Ein folgender Quad-Fahrer überholte den vermeintlich

abbiegenden PKW und wurde schließlich von diesem erfasst, als dieser plötzlich

wendete. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Quad und kam schließlich im

Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Liegen. Der 26-jährige Quad-Fahrer musste

mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr

besteht nicht. Der 41-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens

wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme regelte die

Polizei den Verkehr. Es kam zu geringen Verkehrsstörungen.