Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Raubüberfall auf Getränkemarkt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die bisherige Fahndung verlief ergebnislos. Der Polizeihubschrauber wurde aus dem Einsatz entlassen.

Der bislang unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 20-25 Jahre alt

Ca. 180-190 cm groß

Blaugrüne Augen

Bekleidet mit einem schwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen

an Armen und Beinen

an Armen und Beinen Schwarz/weißer Schal

Nach hinten gedrehte schwarze Basecap

Trug eine weiße Plastiktüte bei sich

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Mannheim

geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden

gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder

jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus auf Schulhof – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit

zwischen Samstag, 25.07.2020 und Montag 27.07.2020 eine Sitzgruppe in einem

Rondell auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule in der Schloßgasse. Die Täter

rissen oder brachen mehrere Holzelemente mit brachialer Gewalt aus der

Verankerung und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die sachdienliche Hinweise zu

den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Exhibitionist in Regionalbahn zwischen Heddesheim und Ladenburg – Zeugen gesucht

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr trat eine

unbekannte männliche Person in der Regionalbahn zwischen den Haltestellen

Heddesheim und Ladenburg einer 21-jährigen Frau aus Frankfurt in

exhibitionistischer Weise gegenüber. Der unbekannte Fahrgast setzte sich neben

die junge Frau in einer 4er-Sitzgruppe. Er erkundigte sich zunächst in

gebrochenem Deutsch nach ihrem Namen und ihrem Alter. Dann nahm die 21-Jährige

wahr, wie der Unbekannte seine Hose öffnete, an seinem entblößten

Geschlechtsteil manipulierte und hierbei ihren Blickkontakt suchte. Die junge

Frau schrie auf und verließ ihren Sitzplatz. Daraufhin flüchtete der Unbekannte

in ein anderes Abteil. Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben:

dunkelhäutiger Phänotyp

ca. 20 – 25 Jahre alt

ca. 175 cm groß

schlanker Körperbau

Augen stark gerötet

dunkle Haare im „Afro-Stil“.

Bekleidet war er mit einer dunklen Jeanshose, einem roten T-Shirt und einem

bunt-gemusterten Hemd oder Jacke. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.

39-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts der Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte u.a. in Untersuchungshaft

Mannheim-Neckarau (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

am Sonntagmorgen Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann aus Gambia erlassen. Er

steht in dringendem Verdacht, am Samstagnachmittag seine Freundin körperlich

misshandelt, beleidigt und ihr 90 Euro entwendet zu haben. Außerdem wird er

dringend verdächtigt, in mindestens zwei Fällen tätliche Angriffe auf

Polizeibeamte begangen und Widerstand gegen diese geleistet sowie Polizeibeamte

beleidigt zu haben.

Der gambische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz besuchte am vergangenen

Wochenende seine Freundin in Mannheim. Am Samstagnachmittag entwickelte sich

zwischen beiden ein Streit, in dessen Folge der Tatverdächtige die 48-Jährige

körperlich angegangen haben soll. Zudem soll er sie durch beleidigende

Aussprüche in ihrer Ehre verletzt und ihr anschließend Bargeld in Höhe von

insgesamt 90 Euro entwendet haben.

Die gegen 17:40 Uhr eingetroffenen Polizeibeamten des Polizeireviers Neckarau

soll der Tatverdächtige beleidigt und ein zunehmend aggressives Verhalten

gezeigt haben. Gegen seine in der Folge erklärte Ingewahrsamnahme soll der

Tatverdächtige Widerstand geleistet und sich mit erheblicher körperlicher Gewalt

gewehrt haben. Mehrfach soll er versucht haben, in den Besitz der am Gürtel

befestigten Einsatzgeräte, insbesondere der Dienstwaffe eines Polizeibeamten, zu

gelangen. Schließlich konnte der 39-jährige Tatverdächtige überwältigt und zum

Polizeirevier gebracht werden. In den Revierräumen soll der Tatverdächtige

erneut einen Polizeibeamten beleidigt, mit den Worten „I kill you“ bedroht und

körperlich angegangen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 39-jährigen Gambier erlassen. Er wurde nach der Vorführung

beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Hintergründe der Streitigkeiten, die zu den Handlungen zum Nachteil der

48-jährigen Freundin des Tatverdächtigen führten, sind nach wie vor unklar. Die

weiteren Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Polizeipräsidiums Mannheim dauern derzeit an.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Anbau des Fußballvereins – Nahrungs- und Genussmittel entwendet – Zeugen gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

(25./26.07.) wurde in einen verschlossenen Anbau auf dem umzäunten Sportgelände

des FV Nußloch im Rudolf-Harbig-Weg eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten

230 Bratwürste und zehn Kilogramm Dosenwurst sowie mehrere Kisten alkoholfreie

Getränke und einige Flaschen Spirituosen. Der entstandene Diebstahlsschaden ist

derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 3 Einbrüche im Stadtgebiet / Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Drei Einbrüche beschäftigten in den

vergangenen Tagen das Polizeirevier Wiesloch.

Am Donnerstag brachen Unbekannte gegen 01:30 Uhr in der Massengasse in eine

Tankstelle ein, räumten im Verkaufsraum die Zigarettenauslage leer und

entwendeten eine bislang unbekannte Menge Bargeld sowie die Kasse.

Ebenfalls in der Massengasse stiegen in der selben Nacht Unbekannte über eine

leerstehende Bäckerei in eine Metzgerei ein und entwendeten dort eine geringe

Menge Bargeld.

Bei einem weiteren Einbruch in der Kurt-Schumacher-Straße liegt der Tatzeitraum

zwischen dem 07. Juli und dem 23. Juli. Hier betraten Unbekannte ein Grundstück

und brachen an einem ausrangierten Feuerwehrfahrzeug eine Ladebox auf und

entwendeten aus dieser verschiedene Gartengeräte sowie eine Heckensäge. Zudem

wurde von dem Grundstück Brennholz und die Holztreppe eines Klettergerüsts

entwendet.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen und

sucht nun Zeugen, die zu den betreffenden Fällen verdächtige Wahrnehmungen

gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Hinweise werden

unter der Rufnummer 06222/57090 entgegengenommen.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnwagen entwendet / Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte entwendeten einen

doppelachsigen Wohnwagen der Marke Hymer/Eriba-Nova, der in der Gersdorfer

Straße geparkt war. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit zwischen dem 12.

Juli gg.18 Uhr und dem 26. Juli gg. 19 Uhr. An dem Wohnwagen war das Kennzeichen

HD-OH 305 angebracht. Der Wohnwagen war mit einem Kupplungsschloss gesichert.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Neulußheim hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, diese Hinweise unter der Rufnummer 06205/31129 oder

06205/2860-0 mitzuteilen.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw mutwillig zerkratzt / hoher Sachschaden / Zeugen gesucht!

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit von Samstag 22 Uhr, bis Sonntag

10 Uhr, wurde ein in der Justus-von-Liebig-Straße geparkter Mercedes von einem

bislang unbekannten Täter zerkratzt. Die Beschädigungen befinden sich an dem

auffälligen in Gold-Farbe folierten Pkw an sämtlichen Teilen. Der Sachschaden

beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 7.000 Euro.

Zeugen, die zu dem Sachverhalt sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, diese dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/3418-0

mitzuteilen.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw aufgebrochen und Geldbörse entwendet / Zeugen gesucht!

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend wurde in der Zeit von 19 Uhr

19:20 Uhr ein Mercedes aufgebrochen, der in der Rudolf-Harbig-Straße im

Bereich der Sportplätze auf einem Parkplatz abgestellt war. Der oder die Täter

entwendeten aus dem Innenraum des Pkw eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro

sowie einen BMW-Fahrzeugschlüssel.

Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090

mitzuteilen.

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schotter- und Kalkwerk – Polizei sucht Zeugen

Mauer/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen

22 und 12 Uhr, wurde in die Büroräume des Schotter- und Kalkwerks in der

Ziegeleistraße eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen wurde zunächst

eine Fensterscheibe zum ehemaligen Wiegeraum eingeschlagen und eine Türe

aufgebrochen. Im Anschluss begaben sich der oder die Täter auf die

Gebäuderückseite, wo sie mit einer in der Nähe aufgefundenen Leiter zu einem

Büroraum in etwa sechs Meter Höhe gelangten. Nachdem die Scheibe eingeschlagen

worden war, stiegen die Täter in den Raum ein. In den Büro- und

Verwaltungsräumen wurden Schränke aufgebrochen und durchsucht. Ob die Einbrecher

dabei Beute machten, steht derzeit noch nicht fest. Über die Leiter verließen

die Täter den Tatort, die Leiter wurde an der Zufahrt zum Steinbruch abgelegt.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4.000 Euro. Zeugen,

die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten sich unter Telefon 06223/92540 zu melden.

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß mit Wildschwein – zwei Leichtverletzte

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einem querenden

ausgewachsenen Wildschwein am Montagmorgen gegen 3.35 Uhr auf der L 594 a

zwischen Wiesloch und Nußloch, wurden die 28-Jährige Fahrerin und die 32-jährige

Beifahrerin in einem Fiat leicht verletzt. Durch den Zusammenprall mit dem ca.

100-kg schweren Tier lösten beide Frontairbags aus, das Auto kam nach links von

der Fahrbahn ab und wurde in die Böschung geschleudert. Nach der Erstversorgung

an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurden die Frauen zunächst in eine

Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Tankstelle – Duo flüchtet unerkannt – Polizei sucht weitere Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter brachen am Montagmorgen

in die ARAL-Tankstelle in der Heidelberger Straße ein. Ein Nachbar war durch

Geräusche und den Lichtstrahl einer Taschenlampe aufmerksam geworden und hatte

kurz vor 1.30 Uhr die Polizei verständigt. Beim Eintreffen von zwei

Polizeifahrzeugen der Polizeihundestaffel und des Polizeireviers Wiesloch

flüchteten die Täter über die Heidelberger Straße in Richtung L 598, eine

Fahndung mit Unterstützung weiterer Streifen der umliegenden Reviere verlief

erfolglos. Wie sich herausstellte, hatten die Täter auf der Rückseite der

Tankstelle ein Fenster aufgehebelt und waren eingestiegen. Im Verkaufsraum und

im einem Büro waren Schubladen geöffnet und durchwühlt. In einem von den Tätern

mitgebrachten Bettdeckenbezug waren Zigaretten zum Abtransport verpackt worden.

Was genau entwendet wurde steht bislang noch nicht endgültig fest. Das

aufgebrochene Fenster wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen

gesichert. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch, weitere

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter

Telefon 06222/57090 zu melden.

Dielheim-Balzfeld/Rhein-Neckar-Kreis: Muschelkalk-Mauersteine und Sandsteinplatten von Lagerplatz entwendet – Polizei sucht Zeugen

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bislang unbekannte Täter haben an zwei

Wochenenden von einem nicht umzäunten Lagerplatz im Gewann „Fuchsloch“ in der

Nähe des Tierparks jeweils zwei Tonnen Muschelkalk-Mauersteine sowie insgesamt

25 qm Sandstein-Platten entwendet. Tatzeiträume waren am Samstag/Sonntag,

11./12.07.2020 und Samstag/Sonntag, 25./26.07.2020. Der Diebstahlsschaden

beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die

Täter aufgrund des Gewichts ein größeres Fahrzeug bzw. ein Lkw verwendet haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter

Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand verursacht Sachschaden von ca. 500 000,- Euro

Neulußheim – Am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, meldeten Anwohner in

Neulußheim einen Dachstuhlbrand in der Altlußheimer Straße. Beim Eintreffen der

Rettungskräfte und der Polizei stand der Dachstuhl eines dreigeschossigen

Wohnhauses in Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren Hockenheim, Neulußheim und

Altlußheim, die mit insgesamt 57 Mann vor Ort waren, konnten den Brand

eindämmen, ein Übergreifen auf danebenstehende Gebäude verhindern und löschen.

Da sich zum Ausbruch des Brandes keine Personen im Gebäude befanden, wurde

Niemand verletzt. Der Dachstuhl brannte völlig aus. Der Gebäudeschaden wird auf

ca. 500 000,- Euro geschätzt. Die beiden im Dachgeschoß und ersten Obergeschoß

befindlichen Wohnungen, wie auch ein im Erdgeschoß befindlicher Kindergarten

sind nicht mehr bewohn- bzw. nutzbar. Die Brandursache ist bislang noch unklar

und Gegenstand der Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Sinsheim: Fahrzeugbrand auf der L 550 zwischen Sinsheim und Weiler

Sinsheim – Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr brach aus bislang

unbekannter Ursache im Bereich des Motorraumes eines Skoda Oktavia ein Feuer

aus. Der 37-jährige Fahrzeugführer befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem

Fahrzeug alleine auf der L 550 zwischen Sinsheim und Weiler. Er konnte noch

rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand

schnell im Griff, am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Verletzt wurde

niemand. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Bergung des Fahrzeuges

musste der Streckenabschnitt bis ca. 16.50 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache

aufgenommen.