Anschnallgurt vs Alkohol am Steuer

Bingen – Sich „mal nicht anzuschnallen“ wurde einem 54 jährigen Binger Mann „zum Problem“, da bei der anschließenden Verkehrskontrolle zudem Atemalkoholgeruch festgestellt werden konnte. Die Folge sind eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige wegen einem zu hohen Alkoholwert beim Führen eines Fahrzeugs, sowie das direkte Stehenlassen seins Fahrzeugs verbunden mit der Sicherstellung seines Fahrzeugschlüssels.

Beleidigender Kinderansprecher in Bingen Büdesheim

Bingen – Am Samstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr kam es auf dem Heimweg eines 14 jährigen Mädchens in Bingen Büdesheim zu einem Vorfall, bei dem das südländisch aussehende Kind von einem Mann mehrfach angesprochen und beleidigt wurde. Hierbei folgte der Mann dem Mädchen und versuchte es immer wieder in ein Gespräch zu verwickeln, wobei er es zudem immer wieder beleidigte. Bei dem Mann soll es sich um einen ca. 25-30 Jahre alten, etwa 180 cm großen und dicken Mann handeln. Bekleidet war der Mann mit weißem T-Shirt, roten Shorts und evtl. weißen Sportschuhen. Die Binger Polizei bittet alle Eltern ihre Kinder zum Thema „Kinderansprecher“ und zu sensibilisieren.

Verkehrsunfallflucht mit mehreren Geschädigten

Dienheim – Ein 19-jähriger junger Mann aus der VG Rhein-Selz befuhr am Samstag, den 25.07.2020 gegen 01:19 Uhr mit dem Pkw eines Bekannten in Dienheim die Straße Katharinenblick entlang. Dort streifte er aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Unmittelbar danach wurde durch den Pkw eine Mülltonnenabtrennung touchiert. Durch den Zusammenstoß fielen massive Steine der Mülltonnenabtrennung auf zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Römerstraße fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In der Römerstraße streifte der Fahrzeugführer eine Mauer und beschädigte diese. Die Polizei konnte dort den Fahrer kontrollieren. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfall mit mehreren Geschädigten wurde gefertigt.

Der 19jährige versuchte einen Gesamtschaden von ca. EUR 13 000EUR.

Brand von zwei Mobilen Toiletten, Rheinpromenade Nierstein

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 25.07.2020 kam es gegen 01:45Uhr zu einem Feuerwehreinsatz an der Rheinpromenade in Nierstein. Dort brannten zwei mobile Toiletten der Firma SanMo des dort befindlichen Weinstands. Das Feuer ging auf das trockene Gras der dahinter liegenden Böschung sowie auf einen Baum über. Weiterhin wurde der dort anliegende Brezelstand im rückwärtigen Bereich beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6950 Euro.

Bei Eintreffen der Polizei, waren die Toilettenanlagen bereits vollständig zusammengeschmolzen. Es wurde niemand verletzt. Es handelt sich hierbei vermutlich um eine vorsätzliche Brandlegung.

Wer Hinweise zur Tat/Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

Eine Fahrt, fünf Unfälle, Alkohol am Steuer

Am späten Abend des 24.07.2020 fährt ein 57-jähriger Mann aus der VG Rhein-Selz mit seinem PKW in Richtung Kreuzung Bildstockhohl/An der Kaiserlinde. Hier kommt es zum ersten Unfall. Er fährt gegen einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Steinpfosten. Dabei platzt ihm der rechte Vorderreifen. Dies hält ihn allerdings nicht von einer Weiterfahrt ab. In der Ernst-Ludwig-Straße fährt er zunächst mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen eine Mauer, einen Holzmast und ein geparktes Wohnmobil. Anschließend fährt er wenige Meter weiter am linken Fahrbahnrand gegen einen geparkten PKW und beschädigt diesen stark. Auch hiernach setzt er seine Fahrt fort. In der Bildstockstraße kommt es zu weiteren Kollisionen mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Dies kostet den einen PKW den Außenspiegel, beide geparkten Fahrzeuge werden dabei zudem stark verkratzt. Er ließ sich weiterhin nicht von der Weiterfahrt abbringen. Warum auch anhalten?! Im Bereich der Pestalozzistraße streift er immer wieder den rechten Bordstein. Auf Höhe des MWR Schuhgeschäfts in Nierstein kommt er dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert final mit einen Laternenmast. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und die Fahrt nahm endlich ein Ende.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte, dass der Fahrzeugführer die Unfälle alkoholisiert verursacht hat.

In diesem Zusammenhang wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den Fahrzeugführer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Mainz.

Autofahrt unter Drogen-und Alkoholeinwirkung

Bingen – Am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr fiel einem Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise eines weiten vor ihm fahrenden Autofahrers auf. Nach Verständigung der Polizei konnte das Fahrzeug sowie der Fahrzeugführer, ein 31 jähriger Mann aus Langenlonsheim, am Autohof Nahetal kontrolliert werden. Nach ersten Tests hatte der Mann Alkohol und höchstwahrscheinlich weitere berauschende Mittel zu sich genommen und war dann mit seinem Fahrzeug unterwegs. Der Fahrzeugführer muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Zeugen gesucht – rücksichtsloser Motorradfahrer

VG Wörrstadt – Rational zu erklären war die hoch riskante Fahrweise eines

Motorradfahrers am Freitag, 24.07.2020 nicht mehr. In Gau-Bickelheim überholte

das Krad in der Wallertheimer Straße gegen 16.00 Uhr mit stark überhöhter

Geschwindigkeit eine Zivilstreife der Verkehrsdirektion Wörrstadt. Bereits von

weitem war die Suzuki durch das Ausdrehen der Gänge zu hören und raste im

Anschluss die B420 weiter Richtung in Richtung Sulzheim, von dort aus über

Wörrstadt nach Vendersheim und weiter in Richtung Partenheim. Dabei überholte

der Motorradfahrer mit Geschwindigkeiten zwischen 240 und 250 Stundenkilometern

äußerst riskant andere Autos, gefährdete den Gegenverkehr und weitere, die die

Fahrbahn queren wollten. Die Bekleidung des Mannes war besonders auffällig.

Neben Helm und einer Jacke war er nur mit einer kurzen Hose bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die entweder selbst gefährdet oder die

halsbrecherische Fahrt beobachtet haben, sich zu melden.

Ober-Olm, Zeugen nach Obstdiebstahl gesucht Sonntag,

12.07.2020 14:50 Uhr

Ober-Olm – Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntag, den 12.07.2020

gegen 14:50 Uhr, circa zwei Eimer Obst in einem Selbstpflückfeld in Ober-Olm

entwendet. Die Täter verstauen im Anschluss der Tat ihre Beute, ca 5-10 Kg

Beerenobst, in einem Auto und flüchten. Die Tat wurde vermutlich durch eine

unbekannte Zeugin beobachtet. Die unbekannte Frau und auch mögliche weitere

Zeugen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der

Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail

unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wackernheim – Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Ingelheim-Wackernheim – Sonntag, 26.07.2020 10:39 Uhr

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam es am

Sonntagvormittag im Ingelheimer Stadtteil Wackernheim. Aus bislang ungeklärter

Ursache gerät die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand. Als die

Einsatzkräfte gegen 10:39 Uhr in der Wackernheimer Kirchstraße eintreffen, steht

die Wohnung bereits im Vollbrand. Die Erdgeschosswohnung wird völlig zerstört

und das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden

vom Deutschen Roten Kreuz mit Kleidung und Gegenständen für den täglichen

Verbrauch versorgt. Vom Ortsvorsteher des Stadtteils Wackernheim wurde den

Bewohnern, in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Ingelheim, eine

vorübergehende Unterkunft vermittelt. Die Brandursache ist noch ungeklärt, die

Ingelheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und eine erste

Spurensuche am Brandort durchgeführt.

Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Mainz – Sonntag, 26.07.2020, 02:55 Uhr

Ein Autofahrer befährt die Bauhofstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße und

überfährt aus bislang ungeklärter Ursache mit der linken Fahrzeugfront eine

Verkehrsinsel, die sich an einem Fußgängerüberweg in Höhe des Kreuzungsbereiches

Bauhofstraße/Hintere Bleiche befindet. Dabei beschädigt er ein auf der

Verkehrsinsel angebrachtes Verkehrsschild. Durch die Kollision mit dem Bordstein

wird sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit ist. Der

Fahrer lässt sein Auto in Höhe des Kreuzungsbereiches Bauhofstraße/Stiftsstraße

mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehen und flüchtet zu Fuß. Die Person kann

im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz-Bleichenviertel – Schwerverletzter nach Streitigkeiten Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Bleichenviertel – Zu einem größeren Einsatz von Polizei und

Rettungsdienst kam es am Sonntagvormittag im Mainzer Bleichenviertel. Gegen

11:30 Uhr gehen mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungsdienst über eine

körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen ein. Beim

Eintreffen der Rettungskräfte ist die Schlägerei der beiden Kontrahenten im

Bereich der Zanggasse noch im Gange. Erst durch mehrere Funkstreifen der Mainzer

Polizeiinspektionen können die beiden 31- und 36-jährigen Männer getrennt

werden. Der 36-Jährige hat nach derzeitigem Ermittlungsstand unter anderem mit

einem Gegenstand auf den 31-Jährigen eingewirkt, der hierdurch schwer verletzt

wird. Während der Tatortaufnahme und der Spurensicherungsmaßnahmen wird die

Zanggasse im Bereich Hintere Bleiche bis Kaiserstraße teilweise voll gesperrt.

Zu weiteren Hintergründen der Tat liegen gegenwärtig noch keine Informationen

vor. Die Staatsanwaltschaft Mainz hat in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei

Mainz die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz

unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Streitigkeiten – eine Person schwer verletzt – Zeugen gesucht

Mainz – (Mainz-Innenstadt) Gegen 11.30 Uhr wird eine heftige

Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen in der Zanggasse gemeldet.

Auch das Eintreffen von Rettungskräften beendete die Auseinandersetzung nicht.

Erst durch eintreffende Polizeibeamte konnten die Opponenten getrennt werden und

durch die Rettungskräfte versorgt werden. Beide Personen sind verletzt, eine

schwer. Für sachdienliche Hinweise zum Hintergrund der Streitigkeiten und zum

Verlauf bitte beim Hinweistelefon der Polizei 06131-65-3633 melden.

Abfahrtskontrollen der Badeseen im Altrheingebiet

Eich / Gimbsheim – Mit Beginn der Sommerferien wuchs die Anzahl der

Badegäste an den Badeseen in Eich und Gimbsheim beträchtlich. Insbesondere an

den Wochenenden registrierte die Verbandsgemeinde Eich einen hohen Zulauf an

Besuchern. Weiterhin kam es in jüngster Vergangenheit zu Streitigkeiten unter

Badegästen, welche u.a. auf übermäßigen Alkoholeinfluss in Verbindung mit der

sommerlichen Hitze zurück zu führen waren.

Die Polizeidirektion Worms richtete am Nachmittag bis in den frühen Abend des

24.07.2020 im Umfeld der Badeseen zeitgleich mehrere Kontrollstellen ein. Ziel

hierbei war die Überwachung der Abfahrtsstrecken, insbesondere im Hinblick auf

eine mögliche Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer in Bezug auf Alkohol sowie

berauschender Mittel im Straßenverkehr. Dabei wurden insgesamt 30 Fahrzeuge

einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Positiv hervorzuheben ist, dass es bei den kontrollierten Verkehrsteilnehmern zu

keinerlei Beanstandung der Verkehrstüchtigkeit gekommen ist.

In einem regen Austausch mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Eich konnten

des Weiteren keine Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Parkplatzsituation im

Bereich der Badeseen festgestellt werden.

Neben den Kontrollmaßnahmen wurde vor Ort an den Badeseen gezielt der Dialog zu

den anwesenden Badegästen gesucht, um im Hinblick auf die entsprechenden

Gefahren in diesem Zusammenhang zu sensibilisieren. Seitens der Badegäste sowie

der ortsansässigen Anwohner erhielt die Polizei ein positives Echo in Bezug auf

die polizeiliche Präsenz sowie die durchgeführten Kontrollmaßnahmen.