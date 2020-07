Worms – Radfahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss kontrolliert

Worms – Am Sonntag, 26.07.2020, versuchen gegen 03:00 Uhr Beamte der

Polizei Worms einen 42-jährigen Radfahrer im Bereich der Herzogenstraße einer

Kontrolle unterziehen, da dieser mit seinem Smartphone telefoniert und über eine

rot zeigende Lichtzeichenanlage gefahren ist. Der 42-Jährige kann nach kurzem

Fluchtversuch gestellt und der Kontrolle unterzogen werden. Es kann bei dem Mann

zudem Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergibt 1,33

Promille. Ein weiterer Test schlägt zudem positiv auf den Konsum der

Betäubungsmittel „Kokain“ und „THC“ an. Dem 42-Jährigen wurde eine Blutprobe

entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Worms – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms – Am Samstag, 25.07.2020, befährt gegen 00:30 Uhr ein 19-jähriger

Wormser die Donnersbergstraße in Richtung Hochheimer Straße. Laut Zeugenaussagen

kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und streift die dortige Bordsteinkante.

Der 19-Jährige stürzt kopfüber auf den Gehweg und kommt erst ca. 8 Meter nach

dem Zusammenstoß zum Liegen. Nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle

wird er schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Unfallaufnahme

können die eingesetzten Beamtin starken Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Mehr als vier Promille

Alzey

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 25-jähriger Mann aus Alzey mit dem PKW die Berliner Straße in Richtung der Weinrufstraße. Das Fahrzeug hätte der Herr besser nicht genutzt, den er hatte zuvor sehr stark dem Alkohol zugesprochen. Aufgrund des hohen Alkoholisierungsgrades konnte der Mann den PKW nicht mehr sicher führen, kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Mittelinsel, wo das neu aufgestellte Denkmal von Georg Scheu beschädigt wurde. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch, der einen stattlichen Wert von 4,28 Promille ergab. Die obligatorische Blutprobe folgte und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Fahrzeugführerin eingeklemmt

Sulzheim

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr befuhr eine 58-jähriger Mainzerin mit ihrem PKW den Breiteweg in Sulzheim und bog auf die Bundesstraße 420 in Richtung Wallertheim ab. Ungeachtet des herannahenden Fahrzeuges einer 31-jährigen Wöllsteinerin, die sich auf der Vorfahrtstraße befand, fuhr die Mainzerin in den Einmündungsbereich und stieß seitlich-frontal gegen den PKW. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Straßengraben. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde verletzt, ebenso die weiteren Unfallbeteiligten und wurden in Mainzer Kliniken verbracht. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen bestehen keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Straße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Wörrstadt, Sulzheim und Wallertheim waren mit rund 20 Kameraden*innen im Einsatz, zudem zwei Rettungswagen. Der Notarzt wurde mit dem Hubschrauber vorsorglich eingeflogen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf circa 18000.- geschätzt wird.

Radfahrer umgefahren und geflüchtet

Gau-Odernheim

Am Sonntagmorgen kam es in der Gau-Odernheimer Mühlstraße Ecke Brunnenstraße zu einem Unfall zwischen PKW und einem 17-jährigern Radfahrer. Der PKW missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und stieß mit ihm zusammen. Dadurch kam der Fahrradfahrer zu Fall und verletzte sich im Gesicht. Der Unfallfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen weißen PKW mit seitlichem schwarzen Querstreifen, vermutlich ein Audi SUV Q5. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem besagten flüchtigen PKW machen? Hinweise an die Polizei Alzey unter 06731 9110.