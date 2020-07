Mit 250 km/h über die B270

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen teure Post dürfte ein Mann aus Hessen in den

nächsten Tagen in seinem Briefkasten finden. Sein Auto wurde am vergangenen

Wochenende auf der B270 mit einem Tempo von mehr als 250 km/h gemessen. 100 km/h

wären an dieser Stelle erlaubt gewesen.

Ein Kontrollteam der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz

überwachte am Samstagabend den Streckenabschnitt der B270 bei KL-Siegelbach. Es

war kurz vor halb 12, als der BMW M3 die Kontrollstelle passierte und der

Monitor des Messgeräts „>250 km/h“ anzeigte.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs war eindeutig zu erkennen. Ob der Mann am Steuer

auch der Halter des Wagens ist, wird jetzt geprüft. Auf ihn kommt ein

Strafverfahren zu. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens, wobei sich der Fahrer grob verkehrswidrig und

rücksichtslos fortbewegt hat, um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu

erreichen. |cri

Einbruch in Wohnhaus

Herchweiler (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in ein Anwesen „In der

Wanne“ im Zeitraum von Freitag, 24. Juli 2020, 16:00 Uhr bis Sonntag, 26. Juli,

15:30 Uhr über die Terrassentür Zugang. Es wurde Bargeld entwendet und ein

Fernseher beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel

telefonisch unter 06381-919/0 bzw. per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

|pikus

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Kaiserslautern (ots) – Am 26.07.2020, gegen 03:07 Uhr, ereignete sich im

weiteren Verlauf der Mainzer Straße, Höhe Auffahrt zur Autobahn 63, ein

Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwere Verletzungen davontrug. Der

23-jährige Amerikaner kam vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf

den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Anschließend fuhr er eine Böschung

hinunter, überschlug sich hierbei mehrfach und kam in dem Gefällstück zum

Stehen. Da zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht klar war, ob sich noch weitere

Personen im Fahrzeug befanden, wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der

mit einer Wärmebildkamera die Umgebung absuchte. Wie sich nachträglich

herausstellte, befand sich der 23-Jährige allein im Fahrzeug. Weiterhin konnte

ermittelt werden, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinwirkung

stand. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. |pvd

Gegenstände vom Balkon geworfen und Fahrzeuge beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Freitag, gegen 11:20 Uhr, teilten Zeugen der

Kaiserslauterer Polizei mit, dass eine Frau Gegenstände auf die Straße werfen

würde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine 52-jährige Frau aus

Kaiserslautern mehrere Töpfe sowie Glasflaschen vom Balkon ihrer Wohnung in

Richtung eines Parkplatzes geworfen hatte. Hierbei wurden drei geparkte

Fahrzeuge beschädigt. Die vermutlich psychisch angeschlagene Frau weigerte sich

ihre Wohnungstür zu öffnen, sodass die Feuerwehr anrückte und es anschließend

gelang die Tür zu öffnen. Anschließend wurde die 52-Jährige in eine

Fachabteilung des Krankenhauses verbracht. |pvd

Ampelanlage außer Gefecht gesetzt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am gestrigen Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, wurde

der Kaiserslauterner Polizei der Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung

Spittelstraße/Fischerstraße gemeldet. Wie sich herausstellte wurde die Halterung

der Anforderung für den Fußgängerüberweg durch eine jüngere, männliche Person

abgetreten. Anschließend soll der Mann Bier in die Halterung gegossen haben,

sodass es zum Kurzschluss kam und die Ampel ausfiel. Durch einen Mitarbeiter der

Stadt Kaiserslautern konnte der Schaden behoben werden. Die Polizei

Kaiserslautern bittet Zeugen, die Hinweise zum dem Sachverhalt machen können,

sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150, bzw.

pikaiserslautern1@polizei.rlp.de, zu melden. |pvd

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten – Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Frankenstein (ots) – Am gestrigen Freitagnachmittag, gegen 13:50 Uhr, ereignete

sich auf der B 37, zwischen Frankenstein und Hochspeyer ein Verkehrsunfall, bei

dem zwei Unfallbeteiligte schwer verletzt wurden. Ein 65-jähriger Mann aus dem

Landkreis Bad Dürkheim, befuhr die Bundesstraße mit seinem Motorrad von

Hochspeyer kommend in Richtung Frankenstein. Zur gleichen Zeit fuhr ein

56-Jähriger aus Hochspeyer sowie ein 52-Jähriger aus Kaiserslautern in dieser

Reihenfolge mit ihren Pkws in die entgegengesetzte Richtung. An einer

unübersichtlichen Stelle setzte der Motorradfahrer zum Überholvorgang an. Auf

Grund dessen musste der 56-Jährige eine Vollbremsung hinlegen. Dies führte dazu,

dass der nachfolgende 52-Jährige nicht mehr rechtszeitig anhalten konnte und es

zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Männer zogen sich hierbei schwere

Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Der Motorradfahrer, der nicht zu Schaden kam, setzte zuvor seine Fahrt in

Richtung Frankenstein fort. Er konnte von Beamten der Polizei Bad Dürkheim an

seinem Wohnsitz angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen

des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. |pvd